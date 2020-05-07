"Черная дыра у вас во дворе": о чем говорит новое открытие астрономов
Обнаруженная учеными тройная звездная система с черной дырой звездной массы в центре находится к нам так близко, что ее можно увидеть невооруженным глазом.
Совершенное при помощи нового способа наблюдений открытие заставляет думать, что подобных объектов в относительной близости от Солнечной системы значительно больше, чем полагали до сих пор.
Черная дыра, обнаруженная исследователями из Европейской южной лаборатории в Чили (ESO), находится на расстоянии всего в 1000 световых лет от Земли - ближе к Солнечной системе, чем любая другая из найденных раньше.
Она располагается к нам настолько близко, что зоркий наблюдатель в Южном полушарии в ясную ночь может увидеть две звезды, вращающиеся вокруг нее, даже без бинокля.
Расстояние в тысячу световых лет может показаться огромным в земных масштабах, но по космическим меркам это практически рядом.
Для сравнения, черная дыра, расположенная в центре нашей галактики Млечный Путь, находится в 25 тыс. световых лет от Солнца. А черная дыра, которую удалось сфотографировать группе ученых в прошлом году, находится на расстоянии около 50 млн световых лет, или почти 500 квинтиллионов (500 миллионов триллионов) километров.
Черная дыра, об обнаружении которой было объявлено 6 мая, входит в состав созвездия Телескоп и находится в центре тройной звездной системы HR 6819. По любопытному совпадению, ученые обнаружили этот объект, отследив движение обращающейся вокруг него пары звезд при помощи телескопа.
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Хотя саму черную дыру увидеть невозможно, ее сопровождают две довольно яркие звезды, которые видны в телескоп как одна сияющая точка.
Основываясь на характере свечения, исходящего от нее, астрономы изначально предполагали, что имеют дело с двойной звездой.
Однако исследователи из ESO посредством мощного телескопа с диаметром зеркала 2,2 м, установленного на горе Ла-Силья в южной части пустыни Атакама, смогли отследить характер вращения двух этих звезд и обнаружить признаки наличия третьего, невидимого объекта.
Анализируя полученные даные, они заметили, что одна из двух видимых звезд совершает полный оборот вокруг некоего объекта каждые 40 дней, в то время как вторая находится на значительном расстоянии.
"Очевидно, что незримый объект с массой, в четыре раза превышающей солнечную, не может быть ничем иным, как черной дырой", - говорит руководитель исследовательской группы, обнаружившей объект, Томас Ривиниус.
"В масштабах Млечного пути она находится у вас практически на заднем дворе", - добавляет ученый.
Что такое черная дыра?
- Черная дыра - это область пространства-времени, сила гравитации в которой настолько велика, что покинуть ее не могут никакие объекты или волны, в том числе свет
- Несмотря на название, черная дыра на самом деле не пуста изнутри. Напротив, она заполнена огромной массой материи, сжатой в небольшом объеме, что создает огромную силу притяжения
- Вокруг черной дыры располагается область, называемая горизонтом событий. Это воображаемая граница в пространстве, "точка невозврата", после пересечения которой вырваться из гравитационной ловушки уже невозможно.
Астрономы считают, что это открытие - верхушка айсберга, и в нашей Галактике может находиться множество черных дыр, подобных этой.
"Должно быть, там сотни миллионов таких звезд, но пока нам известно всего несколько, - говорит Томас Ривиниус. - Более четкое понимание того, на что следует обращать внимание, поможет нам в поиске".
Результаты своего открытия ученые описали в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.
Чаще всего черные дыры обнаруживают благодаря своего рода актам насилия, которые она совершает над находящимися в сфере ее притяжения другими космическими телами. Черная дыра в системе HR 6819 - один из первых подобных объектов звездной массы, который напрямую не взаимодействует с окружающим космосом, что делает ее подлинно черной дырой.
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О том, как ученым удалось выявить эту черную дыру и как изучение подобных таинственных объектов может помочь в изучении устройства Вселенной, Русская служба Би-би-си спросила профессора Российской академии наук (РАН) астрофизика Сергея Попова.
Би-би-си: Как именно обнаружили эту черную дыру?
Сергей Попов: Черная дыра входит в состав тройной системы. Есть тесная пара из двух объектов и третий объект, вращающийся снаружи по широкой орбите. При помощи телескопа можно изучать внешнюю звезду и один из объектов во внутренней системе.
Ученые пытались понять, что из себя представляет третий невидимый объект. В частности, изучали скорости движения двух видимых звезд в этой системе, и при обработке данных оказалось, что невидимый объект, скорее всего, и есть черная дыра.
Именно таким способом предлагали искать черные дыры 50-60 лет назад, когда еще не знали ни одной.
Технически это трудно реализовать в массовом порядке, ведь мы не знаем, куда надо смотреть. Поэтому необходимо просеивать огромное количество звезд, чем и занимаются ученые.
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Начиная с 1970-х гг., черные дыры обнаруживали в двойных системах по рентгеновскому излучению: ярких рентгеновских источников на небе не так уж много - гораздо меньше чем звезд. И в них часто центральными объектами, на которые течет звездное вещество, оказываются черные дыры.
В итоге, только в нашей Галактике мы знаем десятки двойных систем с черными дырами благодаря рентгеновским наблюдениям.
Однако, похоже, что в ближайшие годы основные прибавления в зоопарке известных дыр в двойных системах будут связаны не с рентгеновской, а с оптической астрономией. Эта методика будет применяться чаще, потому что такие исследования можно проводить с помощью относительно недорогих телескопов.
Би-би-си: Чем это открытие так важно?
В первую очередь, это интересно для тех, кто изучает эволюцию двойных и тройных звезд. Насколько я знаю, это первая черная дыра в тройной системе. Это красиво выглядит, но фундаментальной значимости, кроме как особенности эволюции двойных-тройных систем, она, на мой взгляд, не представляет.
Это открытие еще нуждается в подтверждении - например, независимыми группами ученых. В отличие от недавней фотографии черной дыры - большого проекта со множеством участников, в случае небольших проектов часто оказывается, что система нуждается в более тщательном изучении и доработке, чем сделано в самой первой статье.
Например, когда в ноябре прошлого года группа астрономов заявила об обнаружении необычайно массивной черной дыры в двойной системе, ученые бросились все проверять. И оказалось, что дыры там нет.
Будем надеяться, что в данном случае открытие не отменят. К тому же остаются сомнения, что это в самом деле ближайшая из известных черных дыр. Точность измерения расстояний пока недостаточно высока, и, может быть, предыдущий рекорд - принадлежащий, кстати, рентгеновской двойной системе, - устоит.
Би-би-си: Почему черные дыры важны для научного мира и для нас? Что они нам могут рассказать?
Черные дыры - загадочные объекты, пользующийся особой популярностью у широкой публики. В самом деле, это уникальные объекты, в них действие гравитации проявляется самым сильным и интересным образом.
Это приводит ко всяким необычным эффектам, с которыми мы не сталкиваемся в реальной жизни. Например, очень сильное искривление траектории световых лучей, сильное замедление времени. Эти эффекты можно измерить с помощью точных приборов и на Земле, но в черных дырах это проявляется гораздо сильнее, чем и объясняется дополнительный интерес к ним.
Основная значимость изучения черных дыр - в том, что они помогают нам приблизиться к пониманию фундаментальных свойств гравитации.
То, с чем мы не сталкиваемся в реальной жизни, часто вызывает больший интерес. Например, гигантская китовая акула ненамного интереснее кильки с точки зрения фундаментальной биологии: и те, и другие - рыбы. Но с кильками мы постоянно сталкиваемся, а китовых акул видим в основном по телевизору.
В этом смысле людям интереснее узнать про китовых акул, чем про килек. Хотя с точки зрения физиологии рыб разница не такая уж большая.