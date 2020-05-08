Правообладатель иллюстрации Евгений Прокопчук

Разница во времени между Киевом и украинской антарктической станцией "Академик Вернадский" - шесть часов. Если говорить при помощи мессенджера, то между вопросом и ответом проходит 5-6 секунд. Это напоминает переговоры с космической станцией: собеседник находится на расстоянии 15 тыс. километров от столицы Украины.

Из-за карантина полярникам из новой 25-й украинской антарктической экспедиции было очень сложно преодолеть это расстояние, и на дорогу ушло больше месяца. Но в конце апреля на "Вернадском", наконец, произошла пересменка - и теперь станция готова к новой зимовке с новым составом.

За связь с "большой землей" там теперь отвечает Евгений Прокопчук, который рассказал Украинской службе Би-би-си о долгой дороге на крайний юг и жизни экспедиции перед приходом антарктической зимы.

Связь с Антарктидой

Евгений живет в городе Буча в Киевской области, по профессии - инженер связи. В 2014 году он служил связистом во время антитеррористической операции на востоке Украины, затем несколько лет командовал взводом и был системным администратором в Национальной гвардии.

Правообладатель иллюстрации Евгений Прокопчук Image caption Евгений Прокопчук служил на востоке Украины во время во время вооруженной операции и был связистом в Национальной гвардии. Еще у него была мечта попасть в Антарктику - и она сбылась

Он признается, что давно мечтал об Антарктике. Когда открылся набор в 25-ю украинскую экспедицию, Евгений отправил заявку на должность системного администратора связи - и выиграл конкурс.

"Решал вместе с семьей. Мы все немного романтики, любим путешествовать, поэтому семья ожидаемо согласилась", - рассказывает Евгений.

Правообладатель иллюстрации Евгений Прокопчук

Теперь он отвечает за локальную сеть, радиосвязь на самой станции - и за контакты с внешним миром: отправку наблюдений и получение служебных писем. А еще он администрирует страницу экспедиции в "Фейсбуке", где регулярно появляются новости "Академика Вернадского".

Еще есть телеграм-канал "Полярники и полярницы", который поддерживался во время предыдущей экспедиции.

Правообладатель иллюстрации Евгений Прокопчук/Мария Микитюк Image caption Так выглядит рабочее место сисадмина на "Академике Вернадском"

Евгений признается, что приходится привыкать к лимитированному интернету: 30 Гб на 11 членов экспедиции в течение месяца. "Скачивать все подряд или смотреть потоковое видео мы не можем. Просто не хватит интернета. Точно так же нужно долго передавать или получать какую-либо информацию", - объясняет сисадмин.

При этом все мессенджеры на телефонах или ноутбуках остаются, можно периодически звонить родным. "Я созваниваюсь с семьей нечасто, пока еще много работы с передачей станции. Но в принципе можно и каждый день по 10-15 минут", - добавляет Евгений.

Правообладатель иллюстрации Евгений Прокопчук/Мария Микитюк

Дорога в Антарктиду

В этом году пересменка ученых и дорога на "Академик Вернадский" была экстремальной, на каждом этапе приходилось решать новые проблемы.

Все началось с экстренного отъезда из Украины 16 марта из-за карантина и закрытия границ в разных странах.

Сначала нужно было долететь из Киева в Стамбул, далее - в Южную Америку, а оттуда на судне отправиться на антарктический остров Галиндез, где расположена станция.

Всего в составе экспедиции должно было отправиться 30 человек, в том числе зимовщики из 25-й экспедиции, сезонные ученые, а также строители и инженеры, которые должны были провести модернизацию "Академика Вернадского".

Проблемы появились уже в киевском аэропорту Борисполь, потому что полярников долго не хотели выпускать в Турцию. "В Стамбул все же вылетели, но уже там нас не пустили на пересадку на трансатлантический перелет в Колумбию", - вспоминает Евгений Прокопчук.

Правообладатель иллюстрации НАНЦ Image caption Из Стамбула вылететь с первого раза так и не удалось

После трех дней в Турции пришлось возвращаться на Украину, сдавать тесты на коронавирус и проходить обсервацию.

Потом была вторая попытка, но в тот раз им не удалось даже добраться до аэропорта - пришла команда "отбой" и вся экспедиция вернулась на обсервацию.

"С третьей попытки у нас наконец получилось - и мы попали в Пунта-Аренас в Чили. Летели через Катар, это была чуть ли не единственная страна, через которую еще можно было долететь", - рассказывает Евгений Прокопчук.

Но теперь экспедиция отправилась в путь без сезонных ученых и строителей, поскольку на модернизацию станции уже не было времени - начинается антарктическая зима.

"Дорога трудная, все время нужно было носить маски, потому что был большой риск заражения по дороге", - говорит Евгений.

В чилийском городе Пунта-Аренас пришлось провести еще две недели на обсервации в местной гостинице, где можно было выходить только на крышу, чтобы посмотреть на город.

Правообладатель иллюстрации Евгений Прокопчук Image caption Разминка во время обсервации в Пунта-Аренасе

Впрочем, эта обсервация психологически далась проще, говорит Евгений, потому что именно из этого города должно было отправляться судно на станцию. Время в гостинице стало своеобразной подготовкой к многомесячной изоляции во время будущей зимы.

Пролив Дрейка и канал Лемэра

14 апреля 25-я экспедиция наконец покинула материк и отправилась прямо на станцию "Академик Вернадский".

Правообладатель иллюстрации Евгений Прокопчук

Теперь нужно было преодолеть штормовой пролив Дрейка между Южной Америкой и Антарктическим полуостровом. "Нам повезло и мы прошли его без проблем", - говорит Евгений.

"Мы шли через Огненную Землю и канал Лемэра, невероятно красивые места", - добавляет он.

Правообладатель иллюстрации Евгений Прокопчук Image caption В канале Лемэра

Архипелаг Огненная Земля - фактически самая южная часть Америки. А канал Лемэра - пролив между островом Бут и полуостровом Киев на Земле Грейама - одно из самых красивых мест Антарктического полуострова.

Правообладатель иллюстрации Евгений Прокопчук

21 апреля ночью по киевскому времени 25-я украинская экспедиция наконец добралась до станции - после 37 дней дороги и обсерваций на двух континентах.

На станции

"Первое, что я увидел на станции, - это пингвины. Просто полчаса стоял и смотрел на них", - вспоминает Евгений. Второе, что его поразило, - это пейзажи. "Тут очень чистый воздух, видно на много километров вокруг. Снежные горы, где сходят лавины, выглядит, как в какой-то сказке", - признается он.

Правообладатель иллюстрации НАНЦ Image caption Высадка на станции

На станции еще не очень холодно, но ветер крайне сильный - он может доходить до 30 метров в секунду.

Правообладатель иллюстрации Евгений Прокопчук

"Вот сейчас где-то один градус мороза, но на ветру это очень чувствуется. Поэтому может и не быть выходов на улицу за пределы станции в такие дни. Все работают в своих офисах", - описывает Евгений быт экспедиции.

Правообладатель иллюстрации Евгений Прокопчук Image caption Гость станции - морской леопард на льдине

Тем временем около "Академика Вернадского" все еще немало животных.

"Полно пингвинов, чаек, футляриков" (белые ржанки, или "футляроносы" - эти птицы живут только в Антарктике). Еще видели морского леопарда, проплывал мимо нас на льдине", - рассказывает Евгений.

Правообладатель иллюстрации Евгений Прокопчук

Сама станция уже готовится к полярной зиме.

На вопрос, не боится ли он новой изоляции в течение нескольких месяцев на краю света, Евгений Прокопчук отвечает, что тревоги у него нет.

Правообладатель иллюстрации Евгений Прокопчук

"Если бы быстро доехали сюда, то, может быть, и было бы какое-то чувство страха. Но у нас была такая долгая дорога, что уже ничего не страшно", - резюмирует связист "Академика Вернадского".

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