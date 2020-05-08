Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Откройте Калифорнию". Многим американцам не терпится вернуться на пляжи и на работу. Другим - только на пляжи

Экономика США сдала анализ на коронавирус, и результаты оказались неутешительными. Главный тест карантина - на уровень занятости - показал, что болезнь прогрессирует и угрожает крупнейшему бизнес-организму планеты серьезными проблемами, которые потребуют продолжительной реабилитации.

Безработица в Америке достигла невиданных со времен Великой депрессии 14,7%. Всего за месяц карантин уничтожил более 20 млн рабочих мест в главной экономике мира, показал первый за время локдауна подробный отчет о рынке труда, опубликованный в пятницу.

Это беспрецедентный провал для страны, которая целое десятилетие после финансового кризиса 2008-2009 годов с завидным упорством больше 100 месяцев подряд создавала, а не теряла рабочие места и в итоге к февралю сократила безработицу до минимального за полвека значения в 3,5%.

В одночасье все пошло прахом.

Но есть нюансы: например, большинство безработных не заняты временно, но сохранили места, а другие предпочли низкой зарплате гигантское пособие - до конца июля власти увеличили его в среднем до 4 тысяч долларов в месяц с обычных полутора тысяч. Для этого Америка залезает в триллионные долги, невиданные даже для главного должника планеты. Но об этом ниже.

Для президента Дональда Трампа все это - неприятные новости. Ему нужно переизбираться на второй срок в ноябре, и до пандемии его козырем был впечатляющий экономический рост. Трамп ставил себе в заслугу умение создавать рабочие места и приумножать богатство в самой богатой стране мира. Фондовый рынок бил рекорды, избиратели не обращали внимания на сомнения в том, что это заслуга Трампа, а не Барака Обамы, его предшественника.

Однако коронавирус не только вывел США в лидеры по скорбному показателю смертности от вируса, но и положил конец самой продолжительной в американской истории десятилетней фазе экономического подъема.

Экономика остановилась, и Трампу не терпится запустить ее, несмотря на угрозу жизни и здоровью граждан.

"Пострадают ли люди? Да. Кто-то пострадает сильно? Да. Но мы просто обязаны открыть страну, и мы обязаны сделать это как можно быстрее", - сказал он на этой неделе.

Все ли так плохо?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Трамп обещал американцам рабочие места. До эпидемии все шло как нельзя лучше

Со времен Великой депрессии между двумя мировыми войнами прошлого столетия безработица в США ни разу не принимала столь угрожающих масштабов: предыдущий пик в 1980-х годах едва превышал 10%.

И тем более она никогда в современной истории не теряла в одночасье десятки миллионов рабочих мест: предыдущий рекорд принадлежит 1945 году, когда кончилась Вторая мировая и Америка перешла с мобилизационного военного на обычный режим работы. Но даже тогда спад оказался в 10 раз ниже - менее 2 млн рабочих мест за месяц.

Быстро отыграть такие потери и вернуться к довирусным рекордно низким показателям безработицы в ближайшие годы не получится, предупреждают экономисты. Однако надежда на серьезный отскок уже во втором полугодии есть. И вот почему.

В отличие от Великой депрессии, когда американцы теряли работу окончательно и бесповоротно, большинство новых случаев сейчас - это люди в неоплачиваемых отпусках. На них приходится почти 80% прироста безработицы, подсчитал Bloomberg.

Когда карантин снимут, многие из них немедленно вернутся к работе. Другие встанут в строй, когда им перестанут платить повышеные пособия.

Одобренные конгрессом и подписанные Трампом антикризисные меры на астрономическую сумму более чем 3 трлн долларов включают дополнительное пособие по безработице в 600 долларов в неделю до конца июля.

В итоге средняя выплата достигнет 978 долларов в неделю. В момент, когда до США докатилась волна пандемии, половина всех, кто сейчас имеет право на повышенное пособие, зарабатывали меньше - 957 долларов в неделю, приводит газета Wall Street Journal данные американского министерства труда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Очередь за заявлениями на пособие по безработице во Флориде. Сайт штата упал от наплыва желающих, пришлось раздавать формуляры вручную

В условиях, когда фрилансеру или дальнобойщику выгоднее получать пособие, а не возвращаться к работе, данные о безработице можно считать искусственно раздутыми. С другой стороны, они как раз неполные.

Поскольку охватывают только людей трудоспособного возраста, которые активно ищут работу. И не учитывают тех, кто хотел бы, но не может найти постоянного места и перебивается случайными заработками на неполной занятости. И главное - тех, кто отчаялся найти место, что в ситуации с карантином автоматически удаляет с рынка труда (и соответственно, из данных о безработице) целые когорты людей определенных профессий: от стюардесс и официанток до диджеев и гардеробщиков.

Скрытая безработица еще до кризиса была проблемой. Пока власти трубили о рекордно низких показателях, костяк трудоспособного населения в расцвете сил работу просто не искал. Например, каждый десятый мужчина в возрасте 25-54 лет. В результате официальная безработица среди этой категории едва превышала 3%, хотя реально не работали более 12%.

В долги

Проблемы рынка труда лишь следствие перебоев в работе американской экономики. Причина - карантин, причем не только в США, но и во всем мире.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Розничная торговля замерла. Еще недавно эта улица Лос-Анджелеса была оживленной

Влияние спада в мире на американцев иллюстрирует торговля: за прошедший месяц приток грузов в порты США сократился на 10%, подсчитало агентство Bloomberg. Крупнейший торговый партнер - Китай. С ним у Трампа в последние годы проблемы, и судя по его риторике, рассчитывать на быстрое восстановление объемов взаимной торговли не приходится.

Китай же - крупнейший кредитор США. Он считается держателем американских государственных долгов более чем на 1 трлн долларов. А сейчас как раз то время, когда Америке нужны деньги.

Чтобы поддерживать погруженную в кому экономику на искусственной вентиляции, США залезают в невиданные долги.

Только за три месяца второго квартала Америка займет 3 трлн долларов - это больше обычного годового объема размещения госдолга. В кризисном 2009-м минфин за целый год привлек почти вдвое меньше, а в обычном прошлом году - втрое. Но за целый год.

На этот раз годовая сумма привлечения долга может превысить 4 трлн долларов. Это почти равно всему бюджету США на этот год - 4,8 трлн. А общая задолженность может оказаться выше годового размера американской экономики, составляющего около 20 трлн долларов.

Власти уверены, что найдут кредиторов. Госдолг США пользуется огромной популярностью у инвесторов. К тому же доллар - резервная валюта, и США вольны печатать ее сколько угодно.

Сейчас минфин выпускает облигации, а центробанк (ФРС) частично выкупает их на напечатанные деньги. Правительству выгоднее оформлять эмиссию в долг по текущим нулевым ставкам, чем печатать и раздавать деньги сейчас, а позже стерилизовать их по повышенным ставкам, когда (и если) вернется инфляция.

Однако помимо госдолга растет задолженность людей. А они деньги печатать не умеют.

Долг американцев по итогам первого квартала достиг рекордных 14,3 трлн долларов. Прирост обеспечили в основном ипотека, займы на обучение и покупку машин. Когда готовился этот отчет, карантина еще не было. В следующем наверняка первую скрипку будет играть уже задолженность по кредитным картам: вслед за правительством простые американцы все глубже залезают в долги и тратят будущие доходы.

В расчете на то, что вирус уйдет, а экономический рост вернется.