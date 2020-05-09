CORANAVERSE: Стихи на карантине и из карантина

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Нью-йоркское русскоязычное издательство KRiK запустило онлайн-проект "CORANAVERSE - стихи коронавирусного времени". Проект призван объединить под одной цифровой обложкой стихи пишущих на русском языке поэтов, которые через поэтическое слово пытаются отразить новую сложившуюся в мире, в повседневной жизни и в нашем сознании реальность.

Коронавирус отменил или заморозил многие проявления человеческой активности. Стремление к творчеству отменить невозможно, и человек пишущий будет писать всегда и везде - история дает примеры, когда люди писали и в куда более суровых и жестких условиях, чем нынешний карантин.

С одной стороны, поэт - не журналист и вовсе не обязан стихами откликаться на сиюминутную актуальность. С другой - не реагировать на радикально изменившуюся вокруг нас реальность он не может, она меняет не только повседневную жизнь, но и наше сознание. И меняет постоянно, с каждым новым днем - по мере роста и расширения зловещей пандемии и введения жестких ограничительных мер и по мере их постепенного ослабления.

CORANAVERSE - Татьяна Щербина

Что будет с миром? Что будет с нами? Как меняется наша жизнь и как она изменится после зловещего коронавируса? Эти вопросы волнуют сейчас всех, и все мы жадно вчитываемся в анализы и прогнозы политиков, экономистов, социологов.

Поэзия не в состоянии дать научный анализ и составить объективно-научно обоснованный прогноз. Поэты полагаются не столько на знание, сколько на чувство, но чувство это оказывается нередко вернее и точнее любого самого просвещенного знания.

К тому же написанные в тяжелый переломный момент стихи - прекрасный барометр эмоционального состояния человека в трудное время. Да, каждый ощущает его по-своему, у каждого свои реакции, свои чувства и свои мысли. Но собранные вместе, написанные на коронавирусную злобу дня стихи - отражение эмоционального состояния если не общества в целом, то по крайней мере его поэтической, художественной части.

CORANAVERSE - Александр Городницкий

Эта реакция, этот барометр интересны сейчас, когда мы все проходим через этот сложный период. Тем более интересны они будут, когда болезнь отступит, когда мы вернемся в прежнее здоровое состояние или же - как предсказывают многие - перейдем в "новую реальность", которая будет заметно отличаться от привычной нашей прежней.

И тем более интересен в будущем будет тот синхронный поэтически-эмоциональный срез, который представят написанные в эти недели и месяцы стихи.

Именно этими соображениями руководствовались в нью-йоркском русскоязычном издательстве KRiK, запуская новый онлайн-проект "CORANAVERSE - стихи коронавирусного времени".

На счету издательства KRiK уже есть целый ряд проектов по консолидации современной русской поэзии. Самый известный из них - вышедшая в 2015 году поэтическая антология "НАШКРЫМ", в которой собраны стихи, выражающие позицию иную по сравнению с той, которую воплощал официальный политический лозунг России 2014 года.

В названии проекта слиты воедино название вируса (CORONA) и латинское слово VERSE - стих, стихотворение.

"Стихи, рожденные в это время, говорят об иллюзорности, эфемерности нашей жизни, наших планов, рассуждений и придают любому сочинению некую материальную значимость и подлинность существования. Ко всему прочему, карантин - это удручающе и болезненно, так что опубликованные в рамках проекта материалы можно представить еще и как историю болезни. Верней, болезней, от которых поэтические тексты, вероятно, могут помочь излечиться", - говорят создатели CORONAVERSE Геннадий и Рика Кацовы.

CORANAVERSE - Геннадий Кацов

Русская диаспора разбросана сегодня по всему миру, и виртуальная антология объединила поэтов из России, США, Украины, Эстонии, Беларуси, Молдовы, Израиля, Канады, Франции, Германии, Бельгии, Турции и Австралии.

CORANAVERSE - Александр Бараш

Поэты очень разные - и по степени известности и признания, и по поэтическому стилю, и по литературным пристрастиям.

"Такие разные, друг на друга не похожие, иной раз до такой степени придерживающиеся противоположных взглядов в самых различных областях, что их самих невозможно представить себе сидящими рядом на одном литературном поле", - говорит о собранных в антологии поэтах один из участников проекта, российский поэт Юлий Гуголев.

Огромный территориальный и географический разброс участников дает возможность отразить самые разные ощущения и самый разный опыт, которые испытывают и переживают живущие в разных странах мира авторы.

Кроме текстов на сайте проекта под заголовком CORONAVERSE в лицах публикуются сделанные в домашних условиях самими поэтами записи чтения коронавирусных стихов.

Проблематика тоже очень разная, хотя не уйти от того, что объединяет в это время всех - поэтов и не поэтов: изоляция, страх перед смертельной заразой, карантин.

Опубликованные тексты различны не только по стилю и манере письма, но и по настроению. Собрание постоянно пополняется новыми авторами и новыми текстами.

Некоторые, как создатель поэтической группы "Орден куртуазных маньеристов" и лидер некогда популярной рок-группы "Бахыт-компот" Вадим Степанцов, превращают свои стихи в мелодекламацию.

CORANAVERSE - Вадим Степанцов

Помимо публикации поэтических текстов на сайте проекта создатели CORONAVERSE проводят еженедельные встречи в Zoom с авторами проекта и экспертами в области культуры. А на странице проекта в "Фейсбуке" публикуются короткие видеоролики под общим названием "CORONAVERSE в лицах", на которых поэты читают свои стихи.

Если Вадим Степанцов превратил свои стихи в мелодекламацию, то Игорь Лёвшин пошел дальше, сопроводив свое чтение созданной им самим музыкальной фонограммой.

CORANAVERSE - Игорь Лёвшин