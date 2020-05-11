"Дау. Бабий Яр": как Илья Хржановский взялся за мемориал Холокоста и настроил против себя украинцев

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Мемориал в киевском Бабьем Яру, где нацисты убили десятки тысяч евреев, задумывался как самый важный памятник жертвам Холокоста на постсоветском пространстве. Но проект, который финансируют миллиардеры из России и Украины, а курирует Илья Хржановский, оказался под угрозой – критики называют его "Холокост-Диснеем" и требуют увольнения режиссера. Идеи Хржановского, с которыми он пришел в проект, вызвали критику европейских и украинских экспертов, а концепции у него пока нет, выяснила Русская служба Би-би-си.

Режиссер Илья Хржановский снова в центре скандала. Осенью 2019 года он принял предложение спонсоров и стал художественным руководителем мемориала Холокоста в Бабьем Яру. Контракт был подписан в начале 2020-го.

В знак протеста против планов и стиля работы режиссера проект покинул главный историк мемориального центра "Бабий Яр", исследователь Холокоста Карел Беркхоф. Увольнения Хржановского потребовали украинские писатели, историки, журналисты, руководители музеев. Все стороны раздают десятки интервью, критикуя или защищая концепцию режиссера.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Илья Хржановский на Берлинском кинофестивале

Концепции, при этом, на самом деле еще не существует - у новой команды нет четких планов экспозиции и программы, а в прессу утекли прошлогодние наброски.

Русская служба Би-би-си поговорила с двумя десятками бывших и нынешних сотрудников мемориала, киевских кураторов, художников и критиков. Одни рассказывали об авторитарном стиле руководства Хржановского и профнепригодности новой команды.

Другие сетовали на то, что оппонентов больше возмущает российское гражданство спонсоров и руководителей мемориала, а не сам проект, подробности которого широкой публике неизвестны.

Скандал быстро стал политическим - с критикой уже выступил комитет гуманитарной и информационной политики Верховной рады. Би-би-си узнала, что Хржановский обращался к Андрею Ермаку, который сейчас возглавляет Офис президента Украины, с предложением включить представителя власти в наблюдательный совет фонда.

Режиссер подтвердил эту информацию. Пресс-секретарь Ермака не ответила на вопросы Би-би-си.

Русская служба Би-би-си изучила хронологию проекта.

Из Лондона в Киев

Сейчас Бабий Яр - большой парк, расположенный неподалеку от центра Киева. В нем установлены несколько памятников, посвященных событиям 1941 года, но музея или мемориала, рассказывающего о трагедии, нет. На входе в парк можно купить кофе и шаурму, а скамейки, установленные во время недавней реконструкции, порой используются для распития пива.

Создание нового мемориала в Бабьем Яру началось в 2015 году, со встречи в офисе тогда еще кандидата в мэры Киева Виталия Кличко. На ней заслуженный скульптор Михаил Рева, соавтор Эрнста Неизвестного, автор монумента “Памяти жертв терроризма во всем мире”, и девелопер Павел Фукс (в России он обвиняется в мошенничестве, сейчас в эмиграции) представили будущему градоначальнику идею создания нового мемориала в Бабьем Яру. Кличко поддержал проект и вместе с Фуксом начал искать деньги.

Идеей заинтересовались российские и украинские бизнесмены - акционеры “Альфа-Групп” Михаил Фридман и Герман Хан, киевский металлургический магнат Виктор Пинчук, владелец галереи современного искусства PinchukArtCentre. Инициативу публично поддержал и украинский президент Петр Порошенко.

Правообладатель иллюстрации Михаил Маркив/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Земля в Бабьем Яру, выбранная для мемориала, была в аренде у пророссийского политика, медиамагната Вадима Рабиновича. Рабинович тоже хотел создать мемориал, но в итоге уступил право аренды.

К сегодняшнему дню доноры перечислили около 8 млн долларов. На строительство музея они обещают выделить 100 млн, говорит новый генеральный директор мемориального центра Макс Яковер.

В 2017 году был образован наблюдательный совет фонда. Кроме доноров, в него вошли брат мэра боксер Владимир Кличко, бывший гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, музыкант и политик Святослав Вакарчук, главный раввин Украины Яков Дов Блайх, экс-президент Польши Александр Квасьневский и другие.

Возглавил совет Натан Щаранский - знаменитый советский диссидент и израильский политик. Исполнительным директором фонда была назначена Яна Баринова, которая с 2015 года координировала рабочую группу и писала в Сорбонне диссертацию на тему новых медиа и исторической памяти.

Следующие три года фонд активно развивался: шли консультации с еврейской общиной, сотрудники изучали предыдущие проекты памятников и музеев на месте Бабьего Яра. Старая команда считает, что была проделана огромная работа: написан исторический нарратив, проведен международный архитектурный конкурс, создан визуальный стиль, запущены сайт и образовательные программы.

"Проработка травмы является насущной задачей Украины как переходного государства", - говорит Баринова. Мемориал, по ее словам, должен был подтвердить разрыв Украины с тоталитарным советским прошлым, в котором замалчивался Холокост как трагедия еврейского народа.

Но спонсоры проекта видели историю иначе. Как переломный момент бывшие сотрудники вспоминают заседание наблюдательного совета в мае 2019 года. По приглашению Михаила Фридмана на встрече присутствовал Илья Хржановский.

Предыдущие 15 лет его главным проектом были фильмы из серии "Дау" (по мотивам событий из жизни физика Льва Ландау), непостановочные сцены секса и насилия в которых второй год вызывают ожесточенные споры. Общий бюджет всех фильмов мог составить 70 млн долларов, выяснила Русская служба Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации PHENOMEN FILMS Image caption Работа над "Дау" заняла 15 лет

На встречу в мае Фридман и Хржановский пригласили также Джонатана Литтелла, автора романа о Холокосте “Благоволительницы”, но сотрудничества не получилось. “Мне в целом неинтересно участвовать в формальных структурах, поэтому я отказался от какого-либо официального участия”, - сказал Литтелл корреспонденту Би-би-си.

Сам Фридман, которому дозвонился корреспондент Би-би-си, отказался от комментариев. Хржановский вспоминал приглашение в проект так. “Я с Мишей в какой-то момент стал много общаться <...> Фридман меня спросил, не могу ли я посмотреть на проект, которым они занимаются, и подумать, как можно в этот проект внести какое-то обстоятельство, которое могло бы позволить эмоциональному погружению зрителей случиться”, - сказал он в интервью Ксении Собчак.

Сначала предполагалось, что Хржановский будет просто консультировать проект. Одним из таких же приглашенных консультантов был Илья Осколков-Ценципер. Он прежде занимался реновацией ВДНХ в Москве, а мемориалу помогал с проведением архитектурного конкурса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сейчас Бабий Яр - большой парк

Летом по поручению Хржановского в Киев приезжали ключевые члены команды “Дау”. Они встречались с сотрудниками мемориала, изучали Бабий Яр. Сотрудникам стало понятно, что Хржановский - не просто консультант, а что-то вроде ревизора, вспоминает бывший сотрудник мемориала. В августе, по результатам проведенного режиссером аудита, было объявлено о сокращении штата.

Отношения у Хржановского с сотрудниками мемориала не заладились сразу. Режиссер жаловался, что в бизнес-центре, где находился офис, нет нужной ему "энергии", и критиковал все, вспоминают бывшие сотрудники. В результате, когда он и его помощники назначали встречи, работники отказывались задержаться после конца рабочего дня или пропускать обеденный перерыв.

Режиссер сделал вывод, что люди сидят на большой зарплате и ничего не делают, рассказывают собеседники Би-би-си. Бывшие сотрудники объясняют, что это была защитная реакция - они уходили, чтобы избежать неприятного общения и проверок человека, который не имел необходимых, пусть и формальных, полномочий и квалификации.

"Илья хотел уволить абсолютно всех"

В ноябре наблюдательный совет объявил сотрудникам о назначении Хржановского художественным руководителем уже официально. Результаты архитектурного конкурса заморозили, а строительство отложили на неопределенный срок. Генеральный и исполнительный директоры ушли в отставку.

Хржановский называл проекты старой команды ерундовыми и хотел уволить большинство сотрудников, рассказывал в интервью "Исторической правде" директор Института национальной памяти Антон Дробович.

"Илья хотел уволить абсолютно всех", - подтверждает один из собеседников Би-би-си, с которым Хржановский делился своими планами.

Image caption Новая команда проекта

Одним из первых решений худрука был переезд команды из современного бизнес-центра в знакомую ему квартиру на углу Большой Житомирской и Владимирской улиц. Раньше в этой квартире монтировали звук фильмов "Дау".

В новом офисе было темно и холодно. Сотрудники спасались обогревателями - но из-за них вылетали пробки. В туалете не было горячей воды, зато там проводились совещания - это было единственное просторное помещение с диванами. В подъезде спал бомж и пахло канализацией. Лифт часто ломался.

Подозревая, что его подчиненные мало работают, Хржановский потребовал, чтобы все писали ежедневные отчеты о своей работе в таблице Excel – по ячейке на каждые полчаса рабочего времени. Часть команды наотрез отказалась их заполнять, в итоге эту практику упразднили.

В разговоре с корреспондентом Би-би-си Хржановский говорит, что переезд был "вопросом энергии" и экономии - по его словам, аренда квартиры на Владимирской была в десять раз дешевле прежнего офиса. Ему не нравится, что офис в Киеве называют "квартирой "Дау": "Это просто офис".

В феврале часть команды мемориала съездила по приглашению Хржановского на показы "Дау" в Берлине. После возвращения в офис, где лежали реквизиты и остатки аппаратуры, они все еще обсуждали фильмы. Примерно тогда они в шутку окрестили свою работу "Дау. Бабий Яр", по аналогии с названиями картин ("Дау. Дегенерация", "Дау. Наташа" и так далее).

Осень в Киеве

Возглавив мемориал, Хржановский начал знакомиться с молодыми киевскими художниками, искусствоведами и кураторами, приглашал их в рестораны и на встречи в офис, ходил в гости, рассказали Би-би-си несколько участников этих встреч. По их словам, он охотно отвечал на сложные вопросы про "Дау" и разговаривал на равных.

Единого мнения в среде культурологов при этом не было. Еще тогда некоторые критики возмутились участием российского неонациста Максима "Тесака" Марцинкевича в фильме "Дау. Дегенерация". В кадре он убивает свинью, помеченную шестиконечной звездой. Сейчас Тесак отбывает срок в российской тюрьме за нападение на людей и разбой.

Правообладатель иллюстрации PHENOMEN FILMS Image caption Участники "Дау" жили на съемочной площадке

"Любой человек, который не сотрудничал с неонацистом Тесаком, с этой должностью справился бы лучше", - иронизирует социолог Анна Гриценко.

Хржановский называет эти обвинения передергиванием и преступной клеветой, а “Дау” - антифашистским фильмом. "Меня дискредитируют, когда начинают приписывать сотрудничество с неонацистами," - сказал он Би-би-си.

Первым публичным скандалом в Киеве стало предложение переименовать станцию метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр". Один из критиков назвал этот ход "провокационным испытанием границ общественного терпения", в котором любой противник автоматически подозревается в антисемитизме.

Многих возмутила мысль об изменении киевского топонима с подачи только что приехавшего российского режиссера, об этичности работ которого идут ожесточенные споры.

Бывший директор центра "Бабий Яр" по коммуникациям Мирон Василик называет эту историю пиар-катастрофой, "Disaster 101". Он не против переименования - но, по его словам, необходимо было сначала провести соцопрос, работу с общественным мнением и только после этого говорить о переименовании.

"Эта идея вызвала дискуссию в обществе, поскольку за три последних года было много всего переименовано в городе", - сказала Би-би-си пресс-секретарь мэра Киева.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Попытки создать в Бабьем Яру мемориал продолжаются много лет

Но всерьез украинский фронт для Хржановского открылся только в апреле, после появления двух фильмов из серии "Дау" в открытом доступе. Врача-нейропсихолога Елену Самойленко возмутила сцена с младенцами из харьковского детдома, которые лежат в клетке с прикрепленными к голове проводами и громко кричат.

По призыву украинского уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы прокуратура Харьковской области начала проверку фильма.

Представители "Дау" заверяли омбудсмена, что на съемках рядом с детьми находились их законные представители, процесс длился два часа, никакого воздействия аппаратуры на детей не было, а их крики были усилены при монтаже.

"Вакханалия и травля фильма и его автора, поднявшиеся в информационном пространстве демократического, свободного государства Украина, мне кажется недостойной, низкой и просто отвратительной”, - защищал Хржановского режиссер Сергей Лозница в интервью "Суспільне Новини".

Сжигать трупы или не сжигать трупы

Начавшийся в апреле скандал вокруг нескольких слайдов, созданных в Powerpoint, затмил даже споры об этичности "Дау". Речь идет об отрывках из презентации, которую Хржановский отправил наблюдательному совету мемориала "Бабий Яр" в сентябре 2019 года.

По словам источника Би-би-си, презентация была частью переговоров - на ее основе Хржановского утвердили как будущего художественного руководителя фонда.

Хржановский предоставил эту презентацию в распоряжение Би-би-си. Целиком она нигде не публиковалась, но большие части попали в СМИ в конце апреля. Документ выглядит как серия черновых заметок - в нем нет логотипов, списка авторов или оригинальных изображений, зато много скопированного из интернета текста и картинок.

Правообладатель иллюстрации Илья Хржановский Image caption Слайды из презентации, вызвавшей протест

Первый слайд - черно-белая анимация, напоминающая рекламу техно-вечеринки. Следом идут два коллажа с фотографиями еврейских узников и тел расстрелянных. Начинается документ с главы про философию, а затем переходит к предложениям по экспозиции.

В отдельной главе рассказывается о психологических экспериментах начала 1970-х, которые могут быть адаптированы для проекта - в их числе и противоречивый Стэнфордский тюремный эксперимент, в котором была воспроизведена модель тюрьмы, а участники играли роль заключенных и надзирателей. Описание опытов местами скопировано из интернета.

В слайде о зонах виртуальной реальности обсуждаются возможные сценарии по мотивам Холокоста. "Мы предложим различные VR-путешествия, которые поместят посетителей, кроме прочего, в роли жертв, коллаборационистов, нацистов и узников войны, которым приходилось сжигать трупы", - говорится на слайде 94.

Увидев эту презентацию, глава рабочей группы по формированию экспозиции, австрийский эксперт Дитер Богнер, написал открытое письмо наблюдательному совету. В письме он разорвал отношения с фондом, назвал идеи Хржановского "Холокост-Диснеем" и обратил внимание, что использованный копипаст может "впечатлить неискушенного читателя".

Когда документ попал в интернет, украинский сегмент "Фейсбука" взорвался. Авторов концепции обвинили в оскорблении памяти жертв нацизма и создании луна-парка вместо мемориала. Хржановский говорит, что это ложь и передергивание. "Откуда речь про "сжигать трупы", я вообще не могу понять. Трупы сжигать мы не предлагали", - утверждает режиссер.

Правообладатель иллюстрации Илья Хржановский Image caption Раздел про VR-путешествия

На вопрос Би-би-си, видит ли он сейчас частью экспозиции программу про жертв и палачей, Хржановский сказал: "Я ее не вижу, потому что я сейчас про нее не думаю, но ничего криминального, я вам честно скажу, я в ней не вижу".

Критики Хржановского настаивают, что презентация и есть его видение для мемориала. Сам художественный руководитель говорит, что это лишь рабочий материал, а свои планы он представит наблюдательному совету 15 июня, и это будет еще не официальная концепция экспозиции и пространства. "Концепции нет пока, она пока не готова. Я только этим начал заниматься", - сказал режиссер Би-би-си.

Но именно эту презентацию команда Хржановского показывала на встречах всю осень и зиму. Она была единственным программным документом новой команды, сказал Би-би-си бывший главный историк мемориала Карел Беркхоф. Спорным творческий метод Хржановского считает не только он.

Вся власть совету

"Здесь важен глубинный такт, - сказал Би-би-си скульптор Михаил Рева, стоявший у истоков мемориала. - То, что я прочитал, и то, что делает сейчас Илья, - для меня это непонятно. Как можно делать какие-то эксперименты в месте, где был ад?"

Историк Георгий Касьянов, завотделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной академии наук Украины, сказал в разговоре с Би-би-си, что свобода художественного высказывания неуместна, когда идет речь о памяти Холокоста.

"Я согласен с той точкой зрения, что арт-проект и коммеморативный проект - это разные вещи. Пока речь идет о "чистом искусстве" - "художник может обидеть каждого", это его право. Когда речь заходит о такой теме, как Холокост и его публичные репрезентации, границы свободы творчества сужаются этическими императивами. Это уже не "чистое искусство", - сказал Касьянов.

"Конечно, в случае с Бабьим Яром предложение поиграть в палачей и жертв адресовано посторонним людям. Но на мой взгляд - это та самая релятивизация одного из самых жутких в истории XX века преступлений", - считает он.

К маю спор кинокритиков и кураторов перерос в национальный скандал, а Хржановский стал известным в украинских соцсетях человеком.

"То, что со мной происходит, напоминает немного уже дело Бейлиса," - говорит режиссер. (Антисемитски настроенное следствие в 1911 году ложно обвинило киевского еврея Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве младенца. В результате одного из самых громких судебных процессов Российской империи Бейлис был оправдан).

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В начале мая председатель наблюдательного совета фонда Натан Щаранский заверил, что совет не собирается увольнять Хржановского, и призвал дождаться заседания 15 июня, когда тот должен представить свои планы.

"Я лично прилетал в Украину на несколько часов, чтобы встретиться с президентом Зеленским и сказать, что мы очень хотим, чтобы вы назначили своего представителя полноправным членом нашего совета", - сказал Щаранский в интервью "Украинской правде".

Би-би-си узнала, что Хржановский обращался с таким же предложением к Андрею Ермаку, на тот момент занимавшему пост помощника президента Украины. Режиссер подтвердил эту информацию и добавил, что помощник президента попросил представить "официальный проект", которого тогда еще не было. В феврале Ермак возглавил президентскую администрацию.

6 мая на сайте мемориала вышло заявление, подписанное всеми членами наблюдательного совета. В нем говорится, что Хржановский представит "пути художественного воплощения идей музея" до конца года, и повторяется призыв к руководству Украины делегировать своего представителя в наблюдательный совет.

В подготовке материала принимали участие Анастасия Сорока и Святослав Хоменко.