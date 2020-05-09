Коронавирус: 8 занятий, которые больше всего помогают британцам жить в карантине

Люси Роджерс Би-би-си
  • 9 мая 2020
Радуга стала символом поддержки работникам ключевых сфер

Эпидемия коронавируса заставила людей по всему миру изменить свои повседневные привычки. Британцы на карантине почти все время сидят дома, выступают в качестве учителей для своих детей, а из дома выходят только в случае необходимости.

Мы собрали восемь занятий, которые, согласно опросам, помогают британцам справиться с карантинным заточением.

1. Общение в сети

По данным британского Национального статистического бюро (ONS), почти половина опрошенных британцев (48%)отмечают, что ситуация с коронавирусом повлияла на их психическое и физическое состояние, и это вынудило многих искать способы выживания в карантине.

Поэтому вряд ли удивительно, что первым в списке идет общение с родственниками и друзьями.

8 из 10 респондентов (78%) сказали, что постоянный контакт с родными и близкими - по телефону, в соцсетях или посредством видеосвязи - стал главной отдушиной в их вынужденном заточении в четырех стенах. Эти данные были собраны ONS в конце апреля.

Главное - это общение, неважно, что оно виртуальное
Image caption Главное - что есть общение. Даже если оно исключительно виртуальное

При этом британцы стали пользоваться различными платформами, чтобы поддерживать связь с близкими людьми, а также больше времени проводить в соцсетях - на 47% больше, по данным маркетинговой компании Ipsos Mori.

Большую популярность за это время приобрели также платформы, обеспечивающие видео- и аудио-конференции, такие как Zoom и Houseparty. По данным Zoom, по всему миру число их ежедневных пользователей выросло с 10 млн в декабре 2019 года до 300 млн в апреле нынешнего, тогда как Houseparty сообщает о 50 млн новых подписчиков.

Люди стали пользоваться интернетом и по другим поводам, например, чтобы присутствовать на виртуальной службе в церкви.

Более половины респондентов (52%) опроса Национального бюро статистики сказали, что пользуются подобными форматами каждый день.

Поскольку все это связано с использованием интернет-связи, то, как предупреждают благотворительные организации, беднейшие слои населения, оказались вычеркнуты из многих подобных сфер общения.

Согласно данным за 2017 год Управления по делам радио, телевидения и средств связи (Ofcom), лишь 47% малообеспеченных семей имеют широкополосный интернет у себя дома.

В связи с этим британская организация, лоббирующая помощь беднейшим, Addressing Poverty with Lived Experience Collective, обратилась к властям с просьбой предоставить бесплатный wi-fi наиболее уязвимым слоям населения Британии.

2. Фильмы, сериалы и стриминговые каналы

Второй по популярности способ британцев поддерживать присутствие духа - это просмотр фильмов, сериалов и телепрограмм.

По данным ONS, почти 60% опрошенных сказали, что смотрят кино или сериалы, чтобы не зацикливаться на происходящем.

Телевизор объединил всю семью во время локдауна
Image caption Телевизор объединил семьи во время локдауна

Проведенный Ipsos Mori опрос показал, что британцы в целом стали больше смотреть телевизор - в среднем на пять часов в неделю больше, чем до карантина.

Этот же опрос выявил, что семьи в этот период стали больше (на37%) времени проводить у телевизора вместе.

"Возникают новые привычки и новый заведенный порядок, в котором телевизор играет объединяющую роль для семьи, стремящейся найти успокоение в совместном времяпрепровождении", - говорит Бен Пейдж, глава Ipsos Mori.

3. Общение с домочадцами и помощь соседям

Больше половины британцев (54%) утверждают, что им помогает справиться с ситуацией в эти дни то, что они находятся рядом с теми, с кем они проживают по одному адресу - по данным ONS.

Но речь идет не только о членах семьи - некоторые находят облегчение в компании своих соседей.

Данные ONS говорят о том, что усилилось чувство локтя: 80% взрослых признаются, что стали больше помогать соседям по району, чем это было до пандемии.

Пара на диване
Image caption Наконец-то есть время пообщаться

Однако, если некоторым постоянное присутствие домочадцев помогает справляться с вынужденным сидением дома, то кому-то наоборот - постоянная совместная изоляция вкупе с повышенным стрессовым фоном только усугубляет существующие проблемы, семейные или личные.

Отчет парламентской комиссии по внутриполитической ситуации показал всплеск домашнего насилия и убийств, последовавший через несколько недель после введения локдауна: за три недели карантина на 49% выросло количество звонков по телефону горячей линии Refuge для жертв домашнего насилия.

Национальное общество по предотвращению жесткого обращения с детьми (NSPCC), получившее от властей финансирование на сумму в 1,6 млн фунтов, также сообщает о возросшем спросе на психологическую помощь: с конца января по середину апреля эта благотворительная организация предоставила без малого 3 000 психотерапевтических сессий.

4. Зарядка и физкультура - на улице и дома

Примерно половине британцев (52%) физические упражнения помогают справляться с ситуацией, при этом каждый третий британец (31%), по данным ONS, занимается спортом, не выходя из дома.

Другой опрос, проведенный Ipsos Mori, показывает, что в карантине 25% британцев стали больше времени уделять спорту.

Бегущая девушка
Image caption Пробежка никогда не помешает, а в карантине и подавно

Резко подскочила популярность виртуальных классов.

Фитнес-коуч Джо Уикс заявил в Книгу Гиннесса о рекорде после того, как его онлайн-класс просмотрели одновременно около 1 млн человек - это самая большая аудитория, когда-либо собиравшаяся в прямом эфире фитнес-урока на YouTube.

"Физические упражнения оказывают колоссальный антидепрессивный эффект, - поясняет Дэвид Линден, профессор-нейрофизиолог из Университета Джонса Хопкинса. - Они притупляют реакцию мозга на физический и эмоциональный стресс".

5. Готовка, садоводство и чтение

Многие британцы в эти дни нашли успокоение в кулинарии, садоводстве или чтении (45%, 42%, 44% соответственно) или даже сразу во всех трех занятиях попеременно, по данным Бюро статистики.

То, что печь стали больше, очевидно по опустевшим с марта бакалейным полкам супермаркетов - муки там практически не найти: спрос на нее вырос на 92% за четыре недели до введения карантина, по данным маркетинговой компании Kantar.

Соответственно вырос спрос и на рецепты, в частности, по выпечке хлеба. На кулинарном сайте BBC Good Food в апреле в десятку самых популярных видео попали как раз те, где даются инструкции по выпечке хлеба или других сдобных изделий.

Мальчик у окна в сад
Image caption Британцы в локдауне активно осваивают кулинарные секреты

"Все эти действия по смешиванию, взбиванию, замешиванию теста можно сравнить с медитацией, да и результат приносит глубокое удовлетворение, поэтому мы и видим, что многие захотели освоить новые кулинарные навыки", - говорит Лили Барклай, редактор сайта bbcgoodfood.com.

Несмотря на то, что магазины для садоводов пока закрыты, на многих интернет-сайтах вырос спрос на садоводческие товары.

Королевское садоводческое общество (RHS) также сообщает, что число пользователей их сайта, где можно найти всевозможные советы, выросло на сотни тысяч по сравнению с прошлым годом.

За прошедшие несколько недель примерно 300 тыс. британцев искали в поисковиках, как самим вырастить картошку, помидоры и клубнику.

6. Ремонт своими руками и обучение чему-то новому

Поскольку у многих британцев во время карантина оказалось больше свободного времени, то примерно треть(32%) используют его для ремонта или починки чего-нибудь, а примерно 14% учатся чему-то новому - по данным ONS.

Девушка с гитарой
Image caption А особо способные успеют и на гитаре научиться играть

Платформы, предоставляющие официальный диплом по окончании своего курса, тоже свидетельствуют о всплеске регистрации, в частности, - массовые открытые дистанционные курсы, такие как edX, FutureLearn и Coursera.

Некоторые эксперты, в частности Всемирного экономического форума, полагают, что такой сдвиг от традиционного обучения в сторону новых образовательных технологий, причем у всех возрастных групп, может навсегда изменить процесс обучения и самообразования.

7. Продукты из местной лавки

Новые правила по самоизоляции повлияли на то, как британцы совершают покупки и на что они в первую очередь тратят деньги.

По данным компании Kantar, британцы за месяц, начиная с 22 марта, потратили на 524 млн фунтов больше на продукты, чем за тот же период прошлого года - и это несмотря на то, что число походов в супермаркет сократилось.

Продукты из магазина
Image caption Британцы любят поддерживать покупками местные магазинчики

Это, в частности, объясняется тем, что люди перестали есть в кафе и ресторанах и стали готовить в основном сами, а также начали покупать продукты в небольших местных магазинчиках и лавках, где спрос на необходимые товары возрос на 40%, по данным Kantar.

Также, по данным благотворительной организации Trussell Trust, в последние две недели марта их пищевой фонд, выдающий малоимущим продовольственные пайки, был занят как никогда прежде - на 81% вырос спрос на их пайки.

8. Уют всеми силами: свечки, камин и одеяла

Британцы нашли утешение не только в еде и готовке, но и в украшении своего жилья - для создания максимального комфорта в собственных четырех стенах.

Об этом говорит, в частности, то, что продажи ароматических свечей и попурри из сухих цветов выросли за четыре недели, начиная с 22 февраля, на 36% - по данным маркетинговой компании Kantar.

У камина
Image caption Для ремонта и оборудования квартиры карантин - лучшее время

Эта же компания сообщает о том, что подскочил спрос на дрова для камина и растопочные брикеты - тоже на 36%.

Эти изменения в привычках и предпочтениях, возможно, частично объясняют то, почему сейчас, на седьмой неделе карантина, есть все указания на то, что многие из нас и вовсе не захотят возвращаться к прежнему укладу.

Опрос, проведенный британской маркетинговой исследовательской компанией YouGov, говорит о том, что менее 9% британцев хотели бы, чтобы по окончании эпидемии коронавируса жизнь полностью возвращалась в нормальное русло.

Рисунки Ирен де ла Торре Аренас, Джерри Флетчера и Зои Бартоломью

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