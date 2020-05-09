Коронавирус: 8 занятий, которые больше всего помогают британцам жить в карантине
Эпидемия коронавируса заставила людей по всему миру изменить свои повседневные привычки. Британцы на карантине почти все время сидят дома, выступают в качестве учителей для своих детей, а из дома выходят только в случае необходимости.
Мы собрали восемь занятий, которые, согласно опросам, помогают британцам справиться с карантинным заточением.
1. Общение в сети
По данным британского Национального статистического бюро (ONS), почти половина опрошенных британцев (48%)отмечают, что ситуация с коронавирусом повлияла на их психическое и физическое состояние, и это вынудило многих искать способы выживания в карантине.
Поэтому вряд ли удивительно, что первым в списке идет общение с родственниками и друзьями.
8 из 10 респондентов (78%) сказали, что постоянный контакт с родными и близкими - по телефону, в соцсетях или посредством видеосвязи - стал главной отдушиной в их вынужденном заточении в четырех стенах. Эти данные были собраны ONS в конце апреля.
При этом британцы стали пользоваться различными платформами, чтобы поддерживать связь с близкими людьми, а также больше времени проводить в соцсетях - на 47% больше, по данным маркетинговой компании Ipsos Mori.
Большую популярность за это время приобрели также платформы, обеспечивающие видео- и аудио-конференции, такие как Zoom и Houseparty. По данным Zoom, по всему миру число их ежедневных пользователей выросло с 10 млн в декабре 2019 года до 300 млн в апреле нынешнего, тогда как Houseparty сообщает о 50 млн новых подписчиков.
Люди стали пользоваться интернетом и по другим поводам, например, чтобы присутствовать на виртуальной службе в церкви.
Более половины респондентов (52%) опроса Национального бюро статистики сказали, что пользуются подобными форматами каждый день.
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Поскольку все это связано с использованием интернет-связи, то, как предупреждают благотворительные организации, беднейшие слои населения, оказались вычеркнуты из многих подобных сфер общения.
Согласно данным за 2017 год Управления по делам радио, телевидения и средств связи (Ofcom), лишь 47% малообеспеченных семей имеют широкополосный интернет у себя дома.
В связи с этим британская организация, лоббирующая помощь беднейшим, Addressing Poverty with Lived Experience Collective, обратилась к властям с просьбой предоставить бесплатный wi-fi наиболее уязвимым слоям населения Британии.
2. Фильмы, сериалы и стриминговые каналы
Второй по популярности способ британцев поддерживать присутствие духа - это просмотр фильмов, сериалов и телепрограмм.
По данным ONS, почти 60% опрошенных сказали, что смотрят кино или сериалы, чтобы не зацикливаться на происходящем.
Проведенный Ipsos Mori опрос показал, что британцы в целом стали больше смотреть телевизор - в среднем на пять часов в неделю больше, чем до карантина.
Этот же опрос выявил, что семьи в этот период стали больше (на37%) времени проводить у телевизора вместе.
"Возникают новые привычки и новый заведенный порядок, в котором телевизор играет объединяющую роль для семьи, стремящейся найти успокоение в совместном времяпрепровождении", - говорит Бен Пейдж, глава Ipsos Mori.
3. Общение с домочадцами и помощь соседям
Больше половины британцев (54%) утверждают, что им помогает справиться с ситуацией в эти дни то, что они находятся рядом с теми, с кем они проживают по одному адресу - по данным ONS.
Но речь идет не только о членах семьи - некоторые находят облегчение в компании своих соседей.
Данные ONS говорят о том, что усилилось чувство локтя: 80% взрослых признаются, что стали больше помогать соседям по району, чем это было до пандемии.
Однако, если некоторым постоянное присутствие домочадцев помогает справляться с вынужденным сидением дома, то кому-то наоборот - постоянная совместная изоляция вкупе с повышенным стрессовым фоном только усугубляет существующие проблемы, семейные или личные.
Отчет парламентской комиссии по внутриполитической ситуации показал всплеск домашнего насилия и убийств, последовавший через несколько недель после введения локдауна: за три недели карантина на 49% выросло количество звонков по телефону горячей линии Refuge для жертв домашнего насилия.
Национальное общество по предотвращению жесткого обращения с детьми (NSPCC), получившее от властей финансирование на сумму в 1,6 млн фунтов, также сообщает о возросшем спросе на психологическую помощь: с конца января по середину апреля эта благотворительная организация предоставила без малого 3 000 психотерапевтических сессий.
4. Зарядка и физкультура - на улице и дома
Примерно половине британцев (52%) физические упражнения помогают справляться с ситуацией, при этом каждый третий британец (31%), по данным ONS, занимается спортом, не выходя из дома.
Другой опрос, проведенный Ipsos Mori, показывает, что в карантине 25% британцев стали больше времени уделять спорту.
Резко подскочила популярность виртуальных классов.
Фитнес-коуч Джо Уикс заявил в Книгу Гиннесса о рекорде после того, как его онлайн-класс просмотрели одновременно около 1 млн человек - это самая большая аудитория, когда-либо собиравшаяся в прямом эфире фитнес-урока на YouTube.
"Физические упражнения оказывают колоссальный антидепрессивный эффект, - поясняет Дэвид Линден, профессор-нейрофизиолог из Университета Джонса Хопкинса. - Они притупляют реакцию мозга на физический и эмоциональный стресс".
5. Готовка, садоводство и чтение
Многие британцы в эти дни нашли успокоение в кулинарии, садоводстве или чтении (45%, 42%, 44% соответственно) или даже сразу во всех трех занятиях попеременно, по данным Бюро статистики.
То, что печь стали больше, очевидно по опустевшим с марта бакалейным полкам супермаркетов - муки там практически не найти: спрос на нее вырос на 92% за четыре недели до введения карантина, по данным маркетинговой компании Kantar.
Соответственно вырос спрос и на рецепты, в частности, по выпечке хлеба. На кулинарном сайте BBC Good Food в апреле в десятку самых популярных видео попали как раз те, где даются инструкции по выпечке хлеба или других сдобных изделий.
"Все эти действия по смешиванию, взбиванию, замешиванию теста можно сравнить с медитацией, да и результат приносит глубокое удовлетворение, поэтому мы и видим, что многие захотели освоить новые кулинарные навыки", - говорит Лили Барклай, редактор сайта bbcgoodfood.com.
Несмотря на то, что магазины для садоводов пока закрыты, на многих интернет-сайтах вырос спрос на садоводческие товары.
Королевское садоводческое общество (RHS) также сообщает, что число пользователей их сайта, где можно найти всевозможные советы, выросло на сотни тысяч по сравнению с прошлым годом.
За прошедшие несколько недель примерно 300 тыс. британцев искали в поисковиках, как самим вырастить картошку, помидоры и клубнику.
6. Ремонт своими руками и обучение чему-то новому
Поскольку у многих британцев во время карантина оказалось больше свободного времени, то примерно треть(32%) используют его для ремонта или починки чего-нибудь, а примерно 14% учатся чему-то новому - по данным ONS.
Платформы, предоставляющие официальный диплом по окончании своего курса, тоже свидетельствуют о всплеске регистрации, в частности, - массовые открытые дистанционные курсы, такие как edX, FutureLearn и Coursera.
Некоторые эксперты, в частности Всемирного экономического форума, полагают, что такой сдвиг от традиционного обучения в сторону новых образовательных технологий, причем у всех возрастных групп, может навсегда изменить процесс обучения и самообразования.
7. Продукты из местной лавки
Новые правила по самоизоляции повлияли на то, как британцы совершают покупки и на что они в первую очередь тратят деньги.
По данным компании Kantar, британцы за месяц, начиная с 22 марта, потратили на 524 млн фунтов больше на продукты, чем за тот же период прошлого года - и это несмотря на то, что число походов в супермаркет сократилось.
Это, в частности, объясняется тем, что люди перестали есть в кафе и ресторанах и стали готовить в основном сами, а также начали покупать продукты в небольших местных магазинчиках и лавках, где спрос на необходимые товары возрос на 40%, по данным Kantar.
Также, по данным благотворительной организации Trussell Trust, в последние две недели марта их пищевой фонд, выдающий малоимущим продовольственные пайки, был занят как никогда прежде - на 81% вырос спрос на их пайки.
8. Уют всеми силами: свечки, камин и одеяла
Британцы нашли утешение не только в еде и готовке, но и в украшении своего жилья - для создания максимального комфорта в собственных четырех стенах.
Об этом говорит, в частности, то, что продажи ароматических свечей и попурри из сухих цветов выросли за четыре недели, начиная с 22 февраля, на 36% - по данным маркетинговой компании Kantar.
Эта же компания сообщает о том, что подскочил спрос на дрова для камина и растопочные брикеты - тоже на 36%.
Эти изменения в привычках и предпочтениях, возможно, частично объясняют то, почему сейчас, на седьмой неделе карантина, есть все указания на то, что многие из нас и вовсе не захотят возвращаться к прежнему укладу.
Опрос, проведенный британской маркетинговой исследовательской компанией YouGov, говорит о том, что менее 9% британцев хотели бы, чтобы по окончании эпидемии коронавируса жизнь полностью возвращалась в нормальное русло.
Рисунки Ирен де ла Торре Аренас, Джерри Флетчера и Зои Бартоломью
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