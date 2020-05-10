Во время эпидемии коронавируса смертность в Москве выросла на 18%. График

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В апреле в Москве умерли 11,8 тысяч человек - это самый высокий показатель смертности для этого месяца как минимум за последние 10 лет.

В апреле 2020 года в Москве умерло на 18% больше людей, чем в этом же месяце годом ранее, показывают данные ЗАГС Москвы. Согласно этой статистике, в прошлом месяце в российской столице зарегистрировано на 1841 больше смертей, чем в апреле 2019-го.

Москва на данный момент сильнее других российских регионов пострадала от эпидемии коронавируса.

По официальным данным, в апреле Covid-19 стал причиной смерти 642 человек в Москве. В целом от коронавируса в России в апреле умерли 1145 человек.

Если сравнивать данные по апрелю в 2010-2020 годах, то смертность в апреле 2020 года оказалась максимальной (в массиве данных ЗАГСа нет сведений до 2010 года).

Сравнение данных по всем месяцам показывает, что с 2010 года абсолютный максимум месячной смертности приходится на август 2010 года - тогда умерли более 15 тысяч человек. В июле того же года умерли 14,3 тысячи человек.

Летом 2010 года в европейской части России стояла аномальная жара. Также из-за пожаров в Москве, Подмосковье, а также некоторых соседних областях, был сильный смог.

Мэрия Москвы сообщала в августе 2010 года, что в период аномальной жары суточная смертность в столице выросла в 2 раза.

По данным Минздрава, несколько недель жары привели к росту годовой смертности по всей России на 1%.