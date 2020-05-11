Из-за Covid-19 в Италии не хватает не только врачей. Психологи тоже нарасхват

Правообладатель иллюстрации Foundation Soleterre Image caption Психологи в Италии требуются как пациентам, так и медикам

"Когда ковидные пациенты попадают к нам в больницу, они думают, что это для них начало конца", - говорит психолог Томмазо Сперанца.

Римская больница при Институте инфекционных болезней имени Ладзаро Спалланцани, где он работает, сейчас является главным в Италии центром по приему больных Covid-19 - болезни, которая унесла жизни более 30500 итальянцев.

Однако с начала эпидемии коронавируса в стране параллельно с этим резко выросло число пациентов, которым требуется помощь иного свойства.

Сегодня все те симптомы, которые обычно возникают у переживших войну или природный катаклизм - страх смерти, повышенная тревожность, депрессия, гнев, панические атаки, бессонница и вина выжившего, - наблюдаются у людей и в связи с пандемией.

"Если поступивших пациентов не требуется срочно класть в отделение интенсивной терапии, то мы сразу проводим с ними первую терапевтическую сессию, чтобы совладать с их страхами. Мы пытаемся трансформировать эти страхи в надежду, говорим, что они не одиноки, и настраиваем на то, чтобы они верили и доверяли персоналу больницы: что те сделают все, чтобы спасти их жизнь", - говорит доктор Сперанца.

Психологи больницы также устанавливают ежедневное общение с членами семьи коронавирусного больного.

"Иногда члены семьи переживают больше, чем сам пациент. Они не могут навестить больного, они могут только ждать. Это очень выматывает эмоционально. Мы звоним им, чтобы сообщить, что нового, и, по возможности, налаживаем видеоконтакт с их близкими в больнице. Мы становимся их лучшими друзьями", - добавляет психолог.

Экстренный штат психотерапевтов в этой больнице сформирован на этот период из практикующих частным образом, а также из сотрудников бесплатных медучреждений и благотворительных неправительственных организаций.

Посттравматический синдром

Регион Ломбардия оказался на передовой эпидемии, на него приходится половина всех смертей в Италии от Covid-19.

Дамиано Рицци и его команда работают в больнице Сан Маттео в Павии - городе, расположенном недалеко от Милана.

"Нас здесь 15 психологов, которые работают в составе бригады врачей отделения интенсивной терапии, оказывая помощь врачам, медсестрам и пациентам", - рассказал доктор Рицци в интервью Би-би-си.

"Самое тяжелое для них - это звонить членам семьи пациента и, не зная их лично, сообщать, что их близкий умер", - говорит он и добавляет, что делать это порой приходится по 10 раз на день.

Дамиано Рицци помогает персоналу больницы справляться с подобными ситуациями и с виной выжившего - состоянием, которое испытывают как вылечившиеся пациенты, так и сотрудники больницы.

Рицци является основателем благотворительного фонда , который борется за справедливую медицину и равное медобслуживание для всех.

Как поясняет психолог, врачи и медсестры, испытывающие вину выжившего, не только находятся под постоянным стрессом, но и испытывают чувство дереализации, нереальности происходящего.

В таких случаях психологи убеждают медиков, что те сделали всё, что могли, и спасли жизни сотен людей.

"Мы напоминаем им о том, что врачи не всесильны и что мы продолжим бороться за жизнь", - говорит Рицци.

Иногда в больницу в тяжелом состоянии попадают члены одной семьи, и тогда вину испытывают уже сами пациенты, но несколько другого рода.

"Когда один из них умирает, то оставшийся в живых говорит нам, что вирус убил не того, кого должен был, что погибнуть должен был именно она/она, а не их близкий", - говорит Рицци.

Команда психологов пытается уменьшить у выжившего чувство вины или гнева и налаживает контакт с людьми, которые могут продолжать оказывать психологическую помощь по месту проживания - будь то священник местной церкви, мэр города или какая-то местная группа помощи.

"Грустно признать, но мы можем сказать, что мы используем те же методы, что и при травмах войны", - признает он.

При этом его коллеги больше всего боятся заразиться сами и заразить своих близких.

По большей части они работают по телефону или по видеосвязи и редко посещают больницы, чтобы не подхватить инфекцию.

Переживая боль утраты

В конце апреля, когда в Италии резко возросло количество смертей и многим пришлось переживать утрату близкого человека, министерство здравоохранения открыло специальную горячую линию психологической помощи.

Спецлинию открыл психотерапевт Франческо Капуто, работающий с неправительственной организацией помощи беженцам Mediterranea.

Поначалу люди звонили в поисках информации о вирусе. Потом, переживая утрату близкого человека, стали звонить и рассказывать о своих переживаниях.

Однажды позвонила женщина, чей отец потерял жену, с которой прожил 40 лет.

"Эта женщина волновалась за отца, - говорит доктор Капуто. - Ее мать умерла дома, и ее отец всю ночь один пробыл со своей умершей женой. Этой женщине нужно было кому-то выговориться. Ей было невыносимо, что ее отец там один".

Капуто посоветовал этой женщине позвонить отцу по видеосвязи, спросить, ел ли он что-нибудь и т.п.

До сих пор близким тех, кто скончался от Covid-19, не разрешено посещать похороны. Но с этой недели правила изменятся и присутствовать на похоронах смогут до 15 человек.

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Жизнь после коронавируса

По всей Италии более 219 тысяч подтвержденных инфицированных коронавирусом.

Многие из этих людей, выписавшись из больницы, вдруг осознали, что не могут переступить через свою психологическую травму.

"Они чувствуют облегчение [что вернулись домой], но по-прежнему не могут видеться со своими друзьями и близкими и находятся в изоляции, а в одиночестве они начинают заново переживать свою травму от пребывания в больнице, как [это происходит] в случае с посттравматическим синдромом", - поясняет доктор Томмазо Сперанца.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Римская больница имени Спалланцани (естествоиспытатель XVIII века) стала одним из центров борьбы с пандемией в Италии

Он говорит, что психологи из больницы им. Спалланцани поддерживают с этими пациентами связь, а еще до выписки подготавливают их к возвращению к нормальной жизни.

"Мы хотим удостовериться, что они знают, кто им будет приносить еду, какие лекарства им надо будет принимать; мы спрашиваем, хорошо ли они спят ночью, и пытаемся успокоить, если снова проявляется посттравматический синдром, - говорит психотерапевт. - Мы также общаемся и с другими членами семьи [бывшего пациента]: каждый небольшой знак внимания может улучшить настроение на весь день".

Доктор Сперанца также присматривает за самочувствием персонала больницы, чтобы у них не случалось эмоционального и физического выгорания.

Но зачастую силы и надежду дают сами пациенты.

У одного 75-летнего пациента случилась паническая атака, когда его привезли в больницу, но после сеанса с доктором Сперанцей его состояние улучшилось.

Этот мужчина про себя решил, что коронавирус его не убьет и он дождется рождения своего внука. Он сказал себе: "Я выйду отсюда, потому что мне надо встретить этого младенца и познакомить его с этим странным, новым миром".