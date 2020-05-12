Коронавирус: как сделать маску из подручных материалов. Схемы и инструкции

Жителям Англии, Шотландии и Северной Ирландии теперь рекомендуется носить маски в магазинах и общественном транспорте. В Москве и Санкт-Петербурге обязательный "масочный режим" вступает в силу во вторник.

Медицинские маски и респираторы во многих странах сложно достать - они необходимы медикам. В России на комплект из маски и перчаток установлены низкие цены, но под рукой медицинской маски все равно может не оказаться.

Мы собрали пошаговые инструкции по изготовлению масок из подручных материалов.

Вне зависимости от того, насколько профессионально вы обращаетесь со швейной машинкой, и сколько у вас времени, главные правила изготовления маски не меняются: чем больше слоев материала, тем лучше, маска должна плотно сидеть на лице - и позволять вам легко дышать.

Как показывают исследования, лучшие материалы для маски - плотная хлопковая ткань, кипер (или твил), натуральный шелк или стеганый хлопок. Но сгодится все, что вы найдете дома.

Начнем с простого варианта.

Британское правительство рекомендует мыть или дезинфицировать руки перед тем, как надеть и снять маску.

Также не забывайте:

Стараться не касаться глаз, рта и носа руками.

Хранить использованные маски в пластиковом пакете между стирками

Регулярно стирать маску. Это можно делать вместе с остальным бельем, добавляя обычный стиральный порошок

Следующий вариант самодельной маски - из старой футболки. Желательно - сделанной из плотного хлопка или с небольшим добавлением синтетики. Шить пока не требуется

Британское правительство предупреждает, что маска не снижает вероятности заражения коронавирусом, но если вы болеете без симптомов, то благодаря маске снизите риск передачи вируса окружающим.

Вне зависимости от того, какую маску вы выберете, не забывайте соблюдать и остальные правила карантина. Гигиена по-прежнему крайне важна. Старайтесь после возвращения домой в течение 20 секунд мыть руки с мылом.

Для изготовления третьего варианта маски нужно будет сшить два куска ткани.

Старайтесь сшить маску достаточно крепко, чтобы она пережила несколько машинных стирок.

Есть еще много способов сделать маску из ткани. В социальных сетях доступны инструкции на любой вкус: от профессиональных дизайнерских масок до разрезанных носков.

Попробуйте разные варианты. Скорее всего, вам понадобится больше одной маски, ведь их понадобится стирать.

Маску не рекомендуется носить детям младше двух лет.

Media playback is unsupported on your device Волонтеры в США шьют медицинские маски

Каково это, постоянно носить маску?

Эд Хабершон, Би-би-си

Всю прошлую неделю я провел в Испании, где почти каждый ходит с маской на лице.

Как я себя чувствовал? Сначала казалось неудобно. Из-за маски дышать тяжелее.

Лицо чешется, иногда почти невозможно дышать через нос, и пересыхает во рту.

Иногда я ношу очки, а в маске они запотевают.

Надевать и снимать маску тоже своего рода искусство. Это надо делать внимательно, на случай если вы нечаянно дотронулись до какой-то зараженной поверхности.

Очень сложно понять настроение людей в масках, так как их лиц не видно, а именно по выражению лиц мы распознаем настроение собеседников или просто прохожих.

Иногда просто плохо слышно, что говорят другие, и начинаешь сам говорить громче. Это затрудняет работу журналиста: как в таких условиях интервьюировать кого-то, в особенности не на родном языке?

Но удивительно, как быстро ко всему этому привыкаешь. Забываешь, что на лице маска. И хотя изначально очень странно то, что все вокруг закрывают лицо, к этому тоже привыкаешь.