С какой наценкой московское метро продает маски и перчатки

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeychev/TASS Image caption С 12 мая проезд в столичной подземке разрешен только в маске и перчатках

С 12 мая попасть в московское метро можно только в масках и перчатках. Купить их можно в кассах подземки за 30 и 20 рублей соответственно. Сама подземка приобрела маски оптом за 1,64 рубля, перчатки - за 4,37. Таким образом, торговая наценка составляет 1800% и 450%.

"Здесь можно купить маску и перчатки", - такие стикеры теперь наклеены на каждой кассе на станциях московского метрополитена. Тут же, в красном кружочке, указана и цена: маска обойдется в 30 рублей, перчатки - в 20.

Оформляется покупка комплекта двумя отдельными транзакциями на каждое средство защиты, убедился корреспондент Би-би-си днем 12 мая на станции "Юго-Западная". Маску и перчатки кассирша достает из большой коробки и укладывает в обычный полиэтиленовый пакетик.

Image caption Такие наклейки теперь есть на каждой кассе московского метро

В итоге корреспондент Би-би-си приобрел обычную трехслойную маску марки Rutex российского производства и синие нитриловые перчатки от немецкой компании SFM Hospital Products GmbH.

С 12 мая без этих средств защиты нельзя зайти ни в метрополитен, ни в наземный транспорт: нарушителей московская мэрия пообещала штрафовать на 5 тысяч рублей.

За сколько маски и перчатки купил сам метрополитен?

Еще в начале февраля, до дефицита масок в городских аптеках, московский метрополитен объявил три закупки на приобретение медицинских масок на сумму в 900 тысяч рублей (данные сервиса "СПАРК-Маркетинг").

Всего планировалось приобрести 549 тысяч масок по цене 1,64 рубля за штуку.

В конце того же месяца подземка опубликовала извещения о покупке 1,4 млн пар нитриловых перчаток на общую сумму в 6,2 млн рублей. Стоимость одной пары - 4,37 рубля.

Image caption Маски также можно купить в вендинговых аппаратах, работающих на 57 станциях

Еще одна структура департамента транспорта - ГУП "Мосгортранс", который отвечает за работу автобусов, трамваев и троллейбусов, - в марте и апреле объявил более 20 тендеров на покупку масок на сумму в 3,6 млн рублей. Однако из-за отсутствия спецификации в большей части тендеров невозможно точно сказать стоимость одной штуки.

Самый крупный контракт на покупку средств защиты, который обнаружила Би-би-си, был заключен в конце февраля Центром лекарственного обеспечения департамента здравоохранения. В рамках него мэрия купила масок на 200 млн рублей, первым внимание на эту закупку обратил политик Алексей Навальный.

Тогда маски Rutex обошлись московскому бюджету в 7 рублей за штуку.

Таким образом, если брать в качестве ориентира собственную закупку метрополитена, то пассажиры покупают маски Rutex с наценкой по отношению к оптовой цене в 1800%. Если брать за основу закупку департамента здравоохранения, то всего лишь в 430%.

Что говорят в мэрии?

За утро 12 мая пассажиры купили в кассах 2835 масок и 8648 перчаток, сообщает в телеграм-канале департамент транспорта.

Таким образом, выручка от продажи этих товаров только за одно утро составила четверть миллиона рублей.

"Дорогие пассажиры, спасибо, что не забываете о средствах защиты при входе в метро", - такие слова главы департамента Максима Ликсутова приводятся в сообщении пресс-службы.

Image caption Маски и перчатки продаются также в киосках в подземных переходах

Помимо касс, маски и перчатки можно купить в вендинговых аппаратах и торговых киосках, которые работает в метро. Так, в аппарате такую же трехслойную маску можно купить за 50 рублей, в киоске - за 30. Однако их продают частные компании, которые выиграли конкурс мэрии на право торговать в подземке, и вправе устанавливать любую цену.

В пресс-службе департамента транспорта не смогли оперативно рассказать Би-би-си, почему была установлена именно такая цена на маски и перчатки.

При этом в некоторых городах мира маску на входе в метро выдают бесплатно - например, в Мадриде и Париже. Об этом часто с иронией вспоминали пользователей соцсетей, комментируя намерения московских властей продавать маски и перчатки в подземке.

В итоге 8 мая мэрия сообщила, что также будет выдавать средства защиты бесплатно, но лишь маломобильным группам населения и многодетным семьям. Для этого накануне поездки им нужно позвонить в центр обеспечения мобильности и предупредить, что у них нет своих масок и перчаток.