“Недостаточно посчитать тела”. Как оценить реальное число жертв коронавируса

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Более четырех миллионов человек по всему миру заразилось коронавирусом. Больше 280 тысяч умерло. Это данные официальной статистики, в которую в большинстве стран вносят только тех, кто умер, имея подтвержденный диагноз Covid-19. Можно ли считать, что мы знаем точное число жертв вируса? И можно ли полагаться на официальную статистику?

В конце января 60-летний мужчина китайского происхождения упал на улице рядом с рестораном в сиднейском Чайнатауне, его сердце остановилось. По сообщениям австралийских журналистов, прохожие отказались делать ему сердечно-легочную реанимацию из страха заразиться коронавирусом. Когда врачи скорой помощи приехали на место, мужчина уже умер от сердечного приступа.

У врачей не было повода подозревать, что у мужчины мог быть коронавирус, и он не вошел в официальную статистику жертв пандемии. На тот момент в Австралии было всего девять подтвержденных случаев Covid-19.

Каждый день люди следят за растущими цифрами заболеваемости. За один день, 16 апреля, в США от коронавируса умерло 4928 пациентов. В Британии за один день 21 апреля с диагнозом Covid-19 умерло 1172 человека. Россия на данный момент сообщила о 2116 смертях с начала пандемии, но каждый день в стране заболевает еще около десяти тысяч человек.

Даже если верить официальной статистике по Covid-19, можно ли заключить, что нам известно точное число жертв коронавируса? Существует версия, согласно которой реальные цифры по всему миру могут быть на 60% выше. И специалисты сомневаются, что сейчас вообще возможно установить точное число погибших.

"Казалось бы, как можно ошибиться в расчетах? Разве недостаточно просто посчитать количество мешков для трупов? Но это совсем не так очевидно, как кажется", - уверен профессор Джон Муттер из Колумбийского университета, специализирующийся на изучении влияния стихийных бедствий на жизни людей.

Почему цифры могут врать?

В вопросе статистики почти всем странам и международным организациям приходится полагаться на органы власти в надежде, что публикуемые цифры отражают реальность. Однако известны случаи, когда власти - по ошибке или намеренно - публиковали неверную статистику.

Джон Муттер приводит в пример землетрясение на острове Гаити в 2010 году. В первый год после стихийного бедствия власти, оценивая число жертв, называли цифры от 217 тыс. до 316 тыс. человек. Уже тогда эксперты указывали, что такие круглые цифры - явный признак того, что подсчеты могут быть лишь приблизительными. Точной статистики никто не знает до сих пор. При оценке числа жертв часто ссылаются на исследование Университета Мичигана, который пришел к выводу, что в 2010 году на Гаити погибло примерно 160 тыс. человек.

"Цифры были изначально завышены, чтобы люди испытали жалость и сострадание и пожертвовали денег", - считает Муттер.

По мнению эксперта, авторитарные страны (а к таким сам Муттер сейчас относит и США президентства Дональда Трампа) обычно пытаются преуменьшить масштаб проблемы: "Если цифры высокие - значит, государство не контролирует ситуацию. А авторитарные правительства стремятся к контролю. К сожалению, во многих странах, в том числе в России, нет независимых структур, чья работа - считать смерти. Поэтому приходится полагаться на власть".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Просто посчитать число умерших с подтвержденным диагнозом Covid-19 недостаточно, чтобы установить реальное число жертв пандемии

Самым простым способом узнать число жертв пандемии кажется подсчет тех, кто умер, имея подтвержденный диагноз. Но будет ли эта цифра окончательной? Джон Муттер уверен, что нет: во-первых, далеко не все люди тестируются, во-вторых, тесты могут давать ложноотрицательный результат, и, наконец, в-третьих, люди умирают не только от Covid-19, но и из-за самой эпидемии коронавируса.

Например, уже сейчас эксперты говорят об увеличении числа суицидов и предполагают, что этому могла способствовать изоляция, которая усиливает тревогу и депрессию и оказывает серьезное влияние на состояние психики. Можно ли сказать, что коронавирус косвенно стал причиной смерти хотя бы части этих людей?

Кроме того, никуда не исчезли инфаркты и инсульты - в некоторых странах, где больницы переполнены больными коронавирусом, врачам приходится в прямом смысле слова выбирать, кого спасать. А некоторые пациенты сами долго не обращаются за помощью, опасаясь заражения, и умирают дома. Как же учесть все эти смерти?

"Я думаю, почти во всех странах сейчас цифры заниженные, включая США, - считает Муттер. - Но самое опасное - специально занижать цифры, ведь тогда люди начинают чувствовать себя слишком уверенно".

У него был бы шанс выжить

Конец марта 2020 года. Отделение неотложной помощи одной из крупнейших больниц Мадрида. Врач Даниэль Бернабо подписывает свидетельство о смерти своего пожилого пациента и тут же поворачивается, чтобы помочь другому - больной задыхается.

Тогда отделение реанимации было переполнено, иногда люди умирали в прямо в зале ожидания, так и не получив помощи, описывало агентство Блумберг. Бернабо рассказывал, что новые больничные правила, введенные из-за пандемии, предписывают врачам принимать сначала молодых пациентов - у них больше шансов выжить. "В любой другой ситуации у этого пожилого мужчины был бы лучший шанс на выживание, - говорил Бернабо о потерянном пациенте. - Но больных так много, и они все умирают одновременно".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Италии и Испании врачи признавались, что иногда им приходилось выбирать, кого спасать

Похожая ситуация наблюдалась и в самых пострадавших районах Италии, где врачам порой приходилось делать нелегкий выбор и расставлять приоритеты - не в пользу людей старшего возраста.

Британская газета Financial Times провела подробный анализ данных из 14 стран, сравнив уровень смертности за март и апрель 2020 года со средней смертностью за аналогичный период в 2015-2019 годах.

Издание выяснило, что за время пандемии в Англии и Уэльсе общая смертность - от всех причин, включая коронавирус, - оказалась выше средней за последние годы на 37%, в Испании - на 51%, а в Бельгии - на 60%.

Среднее увеличение числа смертей в 13 рассматриваемых странах составило 49%. Это значит, что в этих странах во время пандемии умерло в среднем в полтора раза больше людей, чем в докоронавирусные годы.

Конечно, речь не идет о том, что этот прирост произошел только за счет числа умерших с диагнозом Covid-19. И в этом, считает профессор Джон Муттер, скрыта одна из главных опасностей пандемии: врачи теряют тех пациентов, у которых в любое другое время был бы шанс выжить.

Российский журналист Павел Каныгин, который сейчас находится в США, рассказал, что на второй неделе карантина обратился в больницу с острой болью в животе. Врачи диагностировали острый аппендицит.

"Я уже с облегчением планировал лечь под нож, но зашел хирург и сказал, что операция под вопросом, так как клиника экономит маски, халаты и другие расходные материалы, [...] а также надо беречь оборудование для экстренных случаев в связи с эпидемией", - рассказал Каныгин.

Журналисту посоветовали принимать антибиотики. Спустя почти полтора месяца Каныгин говорит, что чувствует себя хорошо, но вынужден постоянно находиться на связи с врачами. Он ожидает, что аппендикс ему все-таки удалят, когда ситуация нормализуется.

Ирландская активистка Вики Фелан, поддерживающая женщин с раком матки и сама живущая с этой болезнью, призналась, что если бы она попала в больницу с коронавирусом, а перед врачами встал бы выбор, кого спасать, она бы попросила спасти другого человека.

"Два года назад мне сказали, что мне осталось жить полгода-год. За это время я много думала о смерти, - говорит Фелан. - Я примирилась со смертью. И я не хочу, чтобы перед кем-то из врачей встал выбор между двумя пациентами, особенно если у другого заболевшего нет таких заболеваний, как у меня. Я не призываю других обязательно следовать моему примеру, но мне кажется, нам стоит хотя бы задуматься об этом и обсудить это с нашими близкими".

Люди умирают дома

Робин Фрэнсис - британский кардиолог, он принимает пациентов с сердечными приступами в одной из лондонских больниц. Он рассказывает Би-би-си, что в его практике врачам не приходилось делать выбор - кого из двух пациентов спасать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если врачи скорой подозревают, что у пациента может быть коронавирус, они обязаны надеть защитные костюмы перед началом реанимации. Это может привести к задержке в ответственный момент

Но один случай Фрэнсис помнит очень хорошо. Скорая помощь ехала на вызов из-за остановки сердца. В обычных условиях на месте медики сразу бы приступили к сердечно-легочной реанимации, но в этот раз такого не произошло. "Будет справедливо сказать, что пациент получил менее эффективную помощь, чем мог бы. Если врачи подозревают, что у пациента может быть коронавирус, они обязаны надеть средства защиты, прежде чем начать реанимацию. Так что в ответственный момент произошла задержка. Но пока невозможно сказать, умер бы этот пациент, даже если бы этой задержки не было", - говорит Фрэнсис.

В России широко обсуждалась ситуация с пациенткой Еленой Чукловой. Канал РЕН-ТВ опубликовал видеозапись, на которой видно, как 48-летнюю женщину выводят из социального такси и сажают на скамейку возле ее дома, где и оставляют. Женщина, не дождавшись помощи, умерла.

"Она поступила с подозрением на пневмонию, поэтому приехала к нам, - рассказал в интервью "Редакции" Александр Ванюков, хирург, работающий в московской 51-й больнице, перепрофилированной под коронавирус. - Пневмония не подтвердилась. Дальше оставлять ее в инфекционной больнице - это подвергать ее жизнь довольно серьезной опасности, тем более у нее было много сопутствующих заболеваний, и пневмония - последнее, что ей нужно было".

По словам Ванюкова, в течение полутора часов пациентку пытались перевести в другой стационар, не перепрофилированный под Covid-19, но врачам 51-й больницы это не удалось. Ванюков говорит, что женщина сама попросилась домой.

"Она стала заложницей ситуации: у нее и не пневмония, и перевести ее никуда не удалось. Скорее всего, в других больницах не было мест. Плюс они не с большой охотой берут людей из приемных инфекционных больниц", - считает Ванюков.

Слишком боялись больниц

При этом врачи во многих странах сейчас отмечают необычную тишину в приемных отделениях больниц. В Британии, например, раньше туда приезжали самостоятельно больные с травмами или нуждающиеся в неотложной помощи. Обычно эти отделения - вне зависимости от времени суток - были заполнены людьми, которым часто приходилось в менее опасных для жизни случаях ждать приема у врача несколько часов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британские врачи обратили внимание на резкое сокращение числа пациентов с сердечными заболеваниями. Они волнуются, что люди не хотят обращаться за помощью из страха заразиться коронавирусом

Сейчас, похоже, возросшее число госпитализаций с пневмонией уравновешивается отсутствием пациентов в приемном отделении. Пустые приемные отделения можно было бы объяснить тем, что на изоляции люди меньше травмируются, а социальное дистанцирование и частое мытье рук приводят к тому, что люди меньше болеют. Но как объяснить резкое сокращение числа неотложных госпитализаций с сердечными и онкологическими заболеваниями?

"Особенно резкое сокращение числа пациентов наблюдается в отделении кардиологии. К сожалению, при незначительной боли в груди человеку легко убедить себя в том, что причин для беспокойства нет. Увы, многие мои пациенты в эти дни обратились за помощью слишком поздно, уже перенеся сердечный приступ дома. Вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, они ждали, надеялись, что все пройдет, потому что слишком боялись ехать в больницу. И мы пока не знаем, сколько человек могли просто умереть дома, но начинаем понимать, что их немало", - говорит кардиолог Робин Фрэнсис.

Вероятно, пациенты с серьезными заболеваниями остаются дома из страха заразиться коронавирусом в больнице или из желания не обременять врачей, считает бывший директор NHS - британской системы здравоохранения - Крис Борн: "Пока рано говорить, подвергают ли себя люди смертельному риску, но во многих случаях задержка в лечении может привести к печальным результатам - как сейчас, так и в будущем".

Италия столкнулась с аналогичной проблемой, сказал Би-би-си Альдо Маджони, директор итальянского исследовательского центра Ассоциации кардиологов (Association of Hospital Cardiologists Research Center). "Пациенты просто не идут в отделение неотложной помощи или медлят с обращением ко врачу, потому что боятся заразиться коронавирусом. У меня есть все основания предполагать увеличение смертности от инфаркта миокарда в ближайшем будущем".

Врачи в Британии и других странах начали призывать пациентов не медлить с обращениями в больницу и напоминают: приемные отделения открыты не только для больных коронавирусом.