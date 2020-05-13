Рада решила, что Приватбанк не вернут Коломойскому. Этого закона требовал от Зеленского МВФ

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Еще недавно олигарх Игорь Коломойский убеждал журналистов, что в скором времени вернет контроль над Приватбанком.

Верховная Рада Украины приняла закон, который киевские СМИ называют "антиколомойским". Это закон исключает возможность того, что олигарх Игорь Коломойский вернет контроль над ранее принадлежавшим ему крупнейшим банком Украины - Приватбанком.

"Приват" был национализирован при президентстве Петра Порошенко. Коломойский, который на прошлогодних президентских выборах поддерживал Владимира Зеленского, не скрывал своих намерений вернуть контроль над банком после смены власти.

Принятие закона о банках было одним из критично важных условий, которые для продолжения сотрудничества выставил Киеву Международный валютный фонд. Ценой отказа могло стать объявление Украиной дефолта.

Депутаты, которых связывают с Коломойским, пытались заблокировать рассмотрение этого закона. К нему подали более 16 тысяч поправок, и Верховной Раде пришлось принимать специальный закон о "законодательном спаме", благодаря которому за "антиколомойский закон" удалось проголосовать более-менее оперативно.

Во время заседания в Раде присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, который попросил депутатов поддержать закон. По словам Зеленского, он "должен защитить украинскую экономику и помочь Украине именно сейчас".

"Приват" меняет собственника

По состоянию на 2016 год роль "Привата" в финансовой системе Украины было сложно переоценить. Клиентами банка было 20 млн украинцев - большая часть взрослого населения страны - и около половины всех юридических лиц, зарегистрированных на Украине. "Приват" обладал (и продолжает обладать сейчас) самой разветвленной сетью банкоматов в стране. На его системе онлайн-переводов "Приват 24" в значительной мере держался малый бизнес Украины.

Но в конце 2016 года Национальный банк Украины (НБУ) отнес Приватбанк к категории неплатежеспособных. В НБУ заявили, что получателями 97% кредитов, выданных "Приватом", были юридические лица, связанные с его акционерами.

Иными словами, по оценкам регулятора, из банка системно выводились средства - и по состоянию на тот момент в его капитале зияла черная дыра в 150 млрд гривен (более 5,5 млрд долларов), потенциально способная обрушить финансовую систему Украины.

Тогдашнее руководство "Привата" такие оценки отвергало. В банке заявляли, что "Приват" стал жертвой "информационных атак", приведших к панике среди вкладчиков: из "приватовских" банкоматов якобы ежедневно утекало около 2 млрд гривен (почти 80 млн долларов). Системных же проблем банк не имеет, говорили в "Привате", а заявления о масштабных злоупотреблениях в банке не соответствуют действительности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Приватбанк является самым крупным банком Украины, от его состояния напрямую зависит стабильность финансовой системы страны

Главным акционером "Привата" был олигарх Игорь Коломойский. В 2014-15 годах он активно поддерживал постмайданную власть и даже был губернатором Днепропетровской области, однако потом его отношения с президентом Петром Порошенко охладились. Коломойский утверждает, что Порошенко был лично заинтересован в национализации Приватбанка.

В декабре 2016 года государство стремительно, буквально за несколько дней, национализировало Приватбанк. На протяжении следующего года в капитал банка было влито 155,3 млрд гривен бюджетных средств (более 5,5 млрд долларов).

В день окончания процесса национализации президент Порошенко выступил со специальным телеобращением.

Поддержал национализацию Приватбанка и Международный валютный фонд. По данным киевского издания LB.ua, накануне национализации переговоры с Коломойским провела посол США на Украине Мэри Йованович.

Все судятся со всеми

Первые иски, оспаривающие законность национализации Приватбанка, его бывшие владельцы и аффилированные с ними структуры подали еще в первой половине 2017 года. Примерно тогда же территорию Украины покинул Игорь Коломойский - сначала он выехал в Швейцарию, потом в Израиль.

"В деле Приватбанка акционеров ограбили. Все эти басни о выведенных миллионах и миллиардах — это прикрытие тех, кто украл чужое имущество", - заявил он в начале 2019 года в телефонном интервью "Экономической правде".

Коломойский утверждал: от суда против государства он ждет очищения своего честного имени и либо возвращения национализированного банка в его собственность, либо выплаты ему адекватной компенсации. Сам олигарх оценивал ее в 2 млрд долларов.

С другой стороны, в январе 2018 года НБУ обнародовал результаты расследования, проведенного компанией Kroll, которое установило: на протяжении последних минимум десяти лет "Приват" "был объектом масштабных мошеннических и скоординированных действий", приведших к нанесению банку убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

Игорь Коломойский назвал результаты расследования "бредом, который нет смысла комментировать", но новый менеджмент "Привата" начал суды с бывшими владельцами банка, пытаясь вернуть якобы выведенные из банка деньги.

Сейчас количество судебных процессов, которые ведут друг против друга Коломойский и связанные с ним структуры с одной стороны и государство Украина в лице Приватбанка с другой, исчисляется сотнями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Суд в Киеве принял промежуточное решение о том, что национализация Приватбанка была незаконной. Окончательное решение по этому делу еще не появилось.

Наверное, самый известный из них проходит в Высоком суде Лондона. В декабре прошлого года в качестве обеспечительной меры по иску "Привата" против своих бывших владельцев он арестовал активы Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова на сумму в 2,6 млрд долларов по всему миру.

Процесс в Лондоне идет очень неспешно, его переход в активную фазу киевские эксперты осторожно прогнозируют на следующий год.

Тем временем в Киеве больше внимания привлечено к другому суду - здесь Игорь Коломойский оспаривает национализацию "Привата" как таковую. Этот процесс принципиально важен для Коломойского, в том числе в свете ареста его активов решением британского суда.

"Если (киевский) суд решит, что национализация была неправильной, то нам, по идее, должны вернуть банк. И тогда весь лондонский процесс закончится сам по себе, потому что мы же не можем сами против себя судиться", - заявил он в мае 2018 года в интервью Deutsche Welle.

У этого суда уже есть промежуточный результат: в апреле прошлого года Киевский окружной административный суд признал национализацию Приватбанка незаконной. Национальный банк и министерство финансов подали апелляцию, окончательного решения по этому делу пока не появилось.

Однако Коломойский, кажется, в результате этого суда уверен.

Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен (мне) в ближайшее время Игорь Коломойский, бывший собственник Приватбанка

"Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен (мне) в ближайшее время", - заявил олигарх в комментарии изданию Kyiv Post в ноябре прошлого года.

Коломойский поддерживает Зеленского

На момент принятия киевским судом промежуточного решения о незаконности национализации "Привата" на Украине вовсю шла президентская кампания.

Игорь Коломойский и принадлежащий ему один из самых популярных телеканалов Украины "1+1" на этих выборах активно поддерживали Владимира Зеленского. Апофеозом этой поддержки стал показ на "плюсах" в период между первым и вторым турами выборов снятого прямо во время избирательной кампании третьего сезона сериала "Слуга народа". В нем рассказывалось, как расколотую и бедную Украину приводит к успеху и процветанию наивный, но кристально честный президент Василий Голобородько, чью роль сыграл Владимир Зеленский.

Правообладатель иллюстрации Kvartal 95 Image caption Третий сезон сериала "Слуга народа", в котором Владимир Зеленский играл президента Украины, показали на телеканале Коломойского непосредственно перед днем решающего голосования

"Для меня Зеленский это не персоналия, это некий символ, символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - говорил Коломойский в интервью Би-би-си в марте прошлого года.

Однако оппоненты Зеленского утверждали: у всякой поддержки есть своя цена, и для Зеленского, которого они прямо называли марионеткой в руках одиозного олигарха, такой ценой станет возвращение Приватбанка прежнему владельцу. Сам Зеленский с негодованием отрицал любую зависимость от Коломойского.

За несколько дней до инаугурации Владимира Зеленского Коломойский вернулся на Украину после двухлетнего отсутствия.

"Я решил ближайшие пять лет (срок полномочий президента Украины составляет именно пять лет) прожить на Украине, - заявил он в первом после возвращения интервью "Радио Свобода". - Потому что я надеюсь на верховенство права в стране".

Киев решает, что делать с "Приватом"

Чрезмерного усиления позиций Коломойского после прихода Зеленского к власти опасались многие не только в Киеве, но и за пределами Украины.

За несколько дней до инаугурации Зеленского адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани послал в адрес избранного президента Украины недвусмысленный сигнал.

"(Чтобы выполнить свои предвыборные обещания, Зеленский) должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов - Игоря Коломойского и других", - заявил он в интервью телеканалу "Интер".

Но очень скоро Коломойский фактически стал "олигархом номер один" в Украине Зеленского.

Одним из первых своих решений Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, адвоката Коломойского в деле о национализации "Привата", заявлявшего, что "с точки зрения юриспруденции схема национализации была реализована с огромными нарушениями".

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Первый глава Офиса президента Андрей Богдан (слева) был адвокатом Игоря Коломойского по делу Приватбанка. Секретарь Совбеза Александр Данилюк (справа) заявил о конфликте интересов у Богдана и подал в отставку.

Далее позиции олигарха во власти только укреплялись: после инициированных Зеленским внеочередных парламентских выборов в новую Верховную Раду попали сразу несколько десятков связанных с ним депутатов.

В сентябре прошлого года Коломойский заявил, что, по его мнению, появилось "окно возможностей" для того, чтобы государство пошло с ним на мировую в деле о Приватбанке. А вскоре премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил Financial Times, что его правительство ищет с Коломойским компромиссное решение в деле Приватбанка. Уже на следующий день Гончарук заявил, что его слова были неверно истолкованы, но сама новость о возможных переговорах на эту тему не на шутку озаботила как киевских экспертов, так и западных партнеров Украины.

Их логика была простой: любой компромисс официального Киева с Коломойским очевидно будет подразумевать выплату олигарху миллиардной компенсации, и это нанесет ощутимый удар по финансовой системе страны. Закрывать эту дыру придется новыми кредитами от того же Международного валютного фонда. Фактически, писала пресса того периода, Игорь Коломойский станет получателем следующего транша кредита МВФ, что явно не нравится Западу.

Тогда же, в сентябре 2019 года, произошла первая громкая отставка в команде Зеленского: главной причиной своего ухода с должности секретарь Совбеза Александр Данилюк назвал именно ситуацию вокруг вероятного возвращения Коломойскому Приватбанка, сулящего Украине огромные проблемы.

В октябре прошлого года замглавы Национального банка Украины Катерина Рожкова заявила, что МВФ связывает предоставление Киеву дальнейших кредитов именно с ситуацией вокруг Приватбанка: по ее словам, неурегулированность этой проблемы представляет опасность для инвестиционного климата в стране.

Правообладатель иллюстрации Office of the President of Ukraine Image caption В сентябре прошлого года Игорь Коломойский (второй справа) посетил Офис президента. Это вызвало спекуляции о том, что украинская власть пытается договориться с олигархом.

Примерно тогда же начали говорить о том, что Запад требует от Украины принятия специального закона, который гарантировал бы невозможность возвращения "Привата" Коломойскому или выплату ему огромных компенсаций, способных разбалансировать финансовую систему страны. Более того, по состоянию на конец прошлого года проект такого закона был наработан совместными усилиями экспертов украинского Кабмина и МВФ.

До поры до времени украинской власти удавалось лавировать: уже разработанный законопроект не вносился на рассмотрение Верховной Рады, а в экспертном сообществе вяло обсуждались отдельные аспекты этого документа. Было похоже на то, что в ситуации, когда украинская власть должна была сделать выбор - идти на требования МВФ или не ссориться с Коломойским - она выбрала просто тянуть время. Однако все изменил коронавирус.

Коронавирус добавляет Киеву решимости

В весну 2020 года Украина вошла с новым правительством - кабмин Алексея Гончарука был отправлен в отставку, в том числе за провалы в экономической политике.

Но это еще не самое страшное - в Киеве говорили о вероятности полномасштабного экономического кризиса. К промахам правительства Гончарука прибавились последствия карантина, фактически остановившего экономику страны.

Секвестр бюджета, запланированный новым правительством, не решал финансовых проблем Украины - для покрытия бюджетной дыры требовались дополнительные средства, предоставить которые мог только Международный валютный фонд. А он четко озвучил свои требования: сотрудничество с Киевом продолжится только в случае принятия украинским парламентом законов о свободном рынке земли и о банках.

Альтернативой получению финансирования МВФ киевские эксперты и политики называли дефолт Украины.

Поэтому новое правительство в пожарном порядке подготовило новую версию законопроекта, который на то время называли уже не иначе как "антиколомойским", и согласовало ее с МВФ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Приватбанк остается крупнейшим банком Украины, карточки которого есть у доброй половины взрослых жителей страны

Ключевые моменты законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" были такими:

Если суд признает решение о том, что выведение неплатежеспособного банка из рынка было незаконным, это не значит, что такой банк возвращается на рынок или прежнему владельцу. То есть, если киевский суд все-таки признает процедуру национализации Приватбанка незаконной, то это не приведет к возвращению банка Игорю Коломойскому;

Прежние владельцы выведенных из рынка или национализированных банков не смогут вернуть активы этих банков или претендовать на компенсацию моральных убытков - они смогут рассчитывать только на возмещение реальных убытков, размер которых должен быть установлен международно признанной аудиторской фирмой;

Рассматривать дела о признании банков неплатежеспособными будет исключительно Верховный суд - западные партнеры Украины считают его более независимым, чем суды низших инстанций.

Подготовленный законопроект крайне резко оценил сам Игорь Коломойский.

"Я бы назвал этот закон не "антиколомойским", а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих", - сказал олигарх в интервью киевскому изданию НВ.

Партия Зеленского ссорится из-за закона

Еще до того, как этот законопроект попал в Верховную Раду, он рассорил между собой депутатов из и так не монолитной президентской фракции "Слуга народа".

Больше 20 из них накануне рассмотрения этого документа в Верховной Раде разместили на своих фейсбук-страницах обращение под хештэгом "Нет дефолту!" , в котором высказались за скорейшее принятие "спасительного для страны" банковского закона.

В противовес им несколько депутатов, которых СМИ связывали с фигурой Игоря Коломойского, высказывались резко против принятия этого закона, называя его неконституционным.

Тем не менее, 30 марта Рада смогла проголосовать за "антиколомойский закон" в первом чтении - это случилось только после того, как перед депутатами в поддержку этого документа лично выступил президент Владимир Зеленский. Поддержали просьбу Зеленского проголосовать за банковский закон лишь 198 членов его фракции из 248.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принять "антиколомойский закон" в первом чтении удалось после того, как в Верховную Раду пришел лично Владимир Зеленский

Рассмотрение закона во втором чтении затянулось. За неделю после принятия документа в первом чтении к нему зарегистрировали рекордное количество поправок ко второму чтению - больше 16 тысяч. Их рассмотрение растянуло бы процедуру принятия закона минимум на полгода. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия охарактеризовал эту ситуацию как "поправочный терроризм".

Авторами весомой части этих поправок стали депутаты, которые раньше работали в политических или медиа-организациях, связанных с Игорем Коломойским. Сам Коломойский заявил, что никого не просил блокировать рассмотрение невыгодного ему закона: по его словам, правки ко второму чтению подали депутаты, которые "симпатизируют Украине".

В результате специально под этот закон депутаты приняли изменения в регламент Верховной Рады, позволившие существенно ускорить процедуру рассмотрения законопроектов, к которым подали более тысячи поправок.

Рассмотрение закона во втором чтении заняло меньше часа. Так же, как и на первое чтение, в Раду пришел Владимир Зеленский: из его обращения к депутатам следовало, что их голосование за этот проект настолько же важно для украинской экономики, как работа украинских медиков - для спасения жизней сограждан во время пандемии.

Первый транш от МВФ

Результат голосования за "антиколомойский закон" показал наличие трений в президентской фракции: этот документ, несмотря на непосредственный призыв Владимира Зеленского, поддержали всего 200 членов "Слуги народа". Другими словами, его принятие было бы невозможным без голосов оппозиционных партий "Голос" Святослава Вакарчука и "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Однако с этими проблемами, судя по всему, власть будет разбираться позже. Сейчас ее представители не скрывали радости по поводу того, что Украина оказалась на шаг дальше от вероятного дефолта, а премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ может поступить еще до конца мая 2020 года.

Игорь Коломойский принятие банковского закона еще не комментировал.