Коронавирус и бизнес: кто выиграл и кто проиграл в условиях карантина

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Пандемия коронавируса нанесла серьезный урон мировой экономике, но режим локдауна, при котором людям предписано не выходить из дома, за исключением крайней необходимости, оказался очень прибыльным для некоторых компаний.

Но даже в этих случаях не все так просто. Например, многие теперь делают покупки в интернете. Казалось бы, это замечательная новость для компаний, предоставляющих такую услугу.

Несомненно, кто-то на этом хорошо заработал. Но показатели гиганта интернет-торговли Amazon выгладят куда менее радужно.

Amazon принадлежит самому богатому человеку в мире - Джеффу Безосу. В середине апреля, в самый разгар эпидемии, казалось, что пандемия оказалась его компании на руку.

Покупатели массово заходили на сайт Amazon, объем продаж составлял около 11 тыс. долларов в секунду. Котировки акций Amazon резко пошли вверх.

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Расходы из-за коронавируса

Но две недели спустя бухгалтеры Amazon представили совсем другую картину. Когда будут обнародованы данные за второй квартал, может выясниться, что компания теряет деньги - впервые за последние пять лет.

С января по март доходы компании резко возросли, но также резко возросли и расходы, связанные с приемом на работу дополнительно 175 тыс. человек.

Кроме того, компания заявляет, что ей придется потратить 4 млрд долларов из-за Covid-19, в том числе - на дезинфекцию своих гигантских складских помещений и закупку для персонала средств защиты от вируса.

Это больше прибыли Amazon за первые четыре месяца 2019 года (2,5 млрд долларов).

Amazon уже много лет не хочет иметь дела с профсоюзами, утверждая, что предпочитает напрямую обсуждать с сотрудниками их проблемы и озабоченности.

До заявления о выделении 4 млрд долларов на защиту от коронавируса компания подвергалась критике за то, как она обеспечивает безопасность своих работников в условиях пандемии.

Netflix лидирует

В карантине люди стали все чаще смотреть в интернете фильмы и сериалы. Эта тенденция наблюдалась и до пандемии, но в условиях карантина она стала еще более очевидной.

За последние два года общее число посетителей кинотеатров в мире возросло на 18%, а количество подписчиков Netflix за тот же период увеличилось на 47%.

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Не удивительно, что люди все чаще пользуются Netflix в эти времена, когда практически всем приходится сидеть дома.

"В Италии и Испании, например, число новых подписчиков Netflix возросло на 57% и 34% во время локдауна, - сказал Би-би-си аналитик Блейк Морган. - Люди как никогда хотят посмотреть что-то хорошее и забыть о происходящем".

22 апреля компания Netflix сообщила, что между январем и мартом у компании появилось почти 16 млн новых подписчиков.

Кинопроизводство страдает

Но есть и плохие новости о состоянии киноиндустрии. Из-за повсеместных локдаунов и карантинов съемки новых фильмов и сериалов практически прекратились.

Более того, курсы валют многих стран упали из-за пандемии, и такие компании как Netflix, базирующиеся в США, получают меньше прибыли от новых подписчиков.

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Компания Disney одновременно и потеряла, и заработала во время пандемии.

Disney пришлось закрыть свои парки аттракционов из-за локдауна, что обошлось компании как минимум в 1,4 млрд долларов, говорит ее глава Боб Чапек.

Но одновременно с этим спрос на фильмы Disney в интернете резко возрос. У сервиса Disney+, открытого лишь в ноябре, уже 55 млн подписчиков.

Netflix понадобилось семь лет, чтобы достичь подобной цифры.

Логистика

Можно было бы предположить, что ростом интернет-коммерции будут довольны развозчики, доставляющие посылки, еду и все что угодно вам на дом.

Но все не так просто.

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Американские компании Fedex и UPS, одни из крупнейших в мире развозчиков товаров, уже обратились с просьбой о помощи к федеральному правительству США, так как испытывают серьезные сложности с логистикой из-за локдаунов.

С одной стороны, число индивидуальных клиентов резко возросло. Но пострадала самая доходная часть бизнеса этих компаний - доставка от одного коммерческого предприятия другому, так как многие либо закрыты, либо предельно сократили объемы работы.

В этом году прибыль UPS уже упала на 26%.

Доставка еды

Влияние пандемии на компании, занимающиеся доставкой еды на дом, оказалось противоречивым.

Во многих странах и городах ресторанам разрешается готовить еду на вынос или для доставки домой.

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Во время эпидемии спрос на доставку продуктов из супермаркетов резко возрос, но люди, как оказалось, не спешат заказывать на дом еду из ресторанов.

Агентство Рейтер сообщает, что по всей Европе компании по доставке еды из ресторанов - такие, как Just Eat и Uber Eats - сообщают о стабильном падении числа клиентов. И это происходит а фоне заметного роста доставок еды из супермаркетов.

Секс приносит доходы - но не всем

Во время карантина во многих странах - от Колумбии до Дании - выявился заметный рост продаж секс-игрушек.

Это очень прибыльный бизнес, лишь в 2019 году он принес этой индустрии 27 млрд долларов по всему миру.

В результате пандемии Covid-19 спрос на эти товары возрос. Выиграли от этого компании, специализирующиеся на предоставлении "удаленных услуг".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Секс-работницы в Индии получают продовольственные наборы

Тем временем секс-работники в условиях пандемии теряют заработок и рискуют заразиться коронавирусом.

Во многих странах секс-работники не имеют легального статуса и, соответственно, не могут получать государственную помощь. Во время пандемии многим из них грозят нищета и даже потеря жилища.

Япония - одна из немногих стран, предоставляющих помощь людям, оказывающим секс-услуги.

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Гантели и коврики

Ограничения передвижений по городу и закрытие мест скопления людей сильно ударили по спортивным залам, но помогли продавцам оборудования для занятий физкультурой дома.

В Австралии, например, люди массово скупают гантели и коврики для йоги.

Многие перешли в режим онлайн - некоторые все чаще пользуются умными часами, чтобы следить за своим здоровьем, а другие через интернет получают инструкции от своего тренера.

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Но это работает не для всех.

Индийская цепь тренажерных залов Cult.fit объявила в начале мая, что увольняет 800 сотрудников и закрывает множество залов по всей стране.

Зарплата тех, кого не уволили, будет сокращена на 50%.

Общаться в интернете

По всему миру сотни миллионов людей вынуждены работать из дома. Результат - общение в интернете.

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Больше всего это пошло на пользу компании Zoom, позволяющей людям в разных городах и даже странах общаться по видеосвязи.

В апреле более 130 млн установили приложение Zoom - это в 60 раз больше, чем до начала пандемии. 18% новых пользователей Zoom - из Индии, 14% - из США.

Удаленная работа

Большинство пользуется приложением Zoom бесплатно. Компания зарабатывает деньги на дополнительных услугах, в первые три месяца 2020 года она заработала 122 млн долларов - в два раз больше, чем за тот же период прошлого года.

Компания Slack тоже в выигрыше. Она специализируется на системе мгновенных сообщений и деловом общении в компаниях. Число пользователей Slack удвоилось между январем и мартом.

PayPal

PayPal - одна из крупнейших компаний в сфере цифровых платежей.

Эпидемия Covid-19 резко ударила по компании: прибыль за первые три месяца 2020 года упала до 84 млн долларов по сравнению с тем же периодом год назад.

При этом 7 мая котировки акций компании на биржах достигли рекордного уровня.

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Как это понять?

Во время локдауна и карантина у людей часто меньше денег, и они не хотят их тратить попусту. Но многие начинают покупать в интернете, что помогает PayPal.

10 млн человек открыли счета в PayPal между январем и мартом. За это же время через сайт компании прошло 199 млрд долларов. Год назад за тот же период - 161 млрд.

"Мы думаем, что достигли переломного момента по всему миру, люди видят, как легко и просто платить за услуги, используя цифровые технологии", - сказал глава PayPal Дэн Шульман.

"И вопрос не только в локдаунах. Один опрос за другим свидетельствует о том, что люди все больше склоняются к покупкам онлайн, чем в обычном магазине", - добавил он.