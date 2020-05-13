Коронавирус на карантине: в Екатеринбурге врачи жалуются на новые случаи заражений

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В Екатеринбурге в 1-ой больнице в апреле произошла вспышка коронавируса: Covid-19 подтвердили у 78 человек. Больницу закрыли на прием пациентов, медики продолжали работать, но жили две недели в гостинице на карантине. Сотрудники больницы говорят, что в отеле произошла новая вспышка вируса.

Медики находились в карантине в гостинице после того, как у 78 пациентов и работников 1-ой больницы в конце апреля диагностировали коронавирус. Саму больницу, по утверждению регионального оперативного штаба, в начале мая закрыли на полную дезинфекцию.

Ночью 25 апреля у медсестры терапевтического корпуса поднялась температура до 38,4 градусов. В это время она находилась на карантине в отеле. Других симптомов у женщины не было, и она попыталась сбить температуру. Ехать в больницу ей не хотелось, так как накануне медсестра, по ее словам, получила отрицательный результат на Covid-19.

Но парацетамол к утру не помог: температура была по-прежнему выше 38 градусов. Тогда медсестра вызвала "скорую", и ее увезли в инфекционную больницу. Там она сдала новый мазок на коронавирус. На следующий день женщине, по ее словам, позвонили из Роспотребнадзора и сказали, что анализ положительный.

"Непонятно, как так - мазок от 24 числа [был] отрицательный, а 26 он стал резко положительным, - говорит медсестра и следом дает объяснение. - Но специфичность тестов все равно 75%. Многим приходили и сомнительные".

Аналогичная история произошла с тестами ее коллеги - также сотрудницы 1-й больницы, с которой она жила в одном номере в отеле. По словам медсестры, ее коллегу забрали на "скорой" с небольшими симптомами на два дня раньше. До госпитализации результат анализа был отрицательным, а новый анализ, сделанный после госпитализации, якобы стал положительным.

Еще одна медсестра 1-й больницы, из другого отделения, попала в "ковидный" стационар в начале мая. Кроме потери вкуса и обоняния у нее не было никаких симптомов, но коронавирус подтвердился, и женщину сразу увезли из отеля.

"Я полагаю, что подцепила вирус в гостинице, где мы жили с коллегами. Из-за вспышки коронавируса на работе нас изолировали от семей. И возили на автобусе работать с пациентами", - рассказывает она.

Медсестра терапевтического корпуса знает, что из отеля "На Московской горке", где жила часть сотрудников 1-ой больницы, увезли на "скорой" еще нескольких человек, включая троих врачей и буфетчицу терапевтического корпуса. Она предполагает, что "незаразившийся персонал можно пересчитать по пальцам": некоторые заболели в первую вспышку и до сих пор остаются в стационаре.

Ее коллега, также попавшая в больницу с коронавирусом, считает, что заболевших еще больше, но точную цифру назвать не может. По ее словам, Covid-19 может быть подтвержден у 12 медсестер.

О том, что примерно столько сотрудников больницы выселились "по показаниям", подтвердила в разговоре с Би-би-си и директор гостиницы "На Московской горке" Ирина Афонина. Некоторые сотрудники, по ее словам, уезжали в стационары и не возвращались, а кто-то после полученных отрицательных анализов вернулся в отель.

Медсестра 1-ой больницы предполагает, что кардиология "пострадала больше всех". Она наблюдала, что из отеля заболевших Covid-19 забирали каждый день - и иногда не по одному человеку. "На данный момент осталось всего два здоровых врача-кардиолога на всю больницу. С младшим персоналом тоже дела плохи", - описывает она свои впечатления.

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS

В разговоре с Би-би-си региональный оперштаб не исключил новые случаи заражения среди сотрудников 1-й больницы, но предоставлять конкретные данные не стал. "Практика показала, что предоставление детализированных данных о врачах, у которых подозревается или подтвержден диагноз COVID-19, а также о медиках, вошедших в круг контактных с заболевшими, дает возможность без труда идентифицировать человека и может привести к нарушению его прав", - ответили в оперштабе на вопрос о том, сколько сотрудников 1-й больницы заболело коронавирусом.

В 1-й больнице посоветовали обратиться за комментариями в горздрав Екатеринбурга. Но в горздраве также отказались предоставлять информацию о количестве заболевших сотрудников 1-й больницы.

Как в гостинице соблюдали карантин?

В 1-ой больнице на неделе с 13 по 19 апреля провели массовое тестирование пациентов и персонала. Таким образом власти выявили 78 зараженных Covid-19 - это стало одним из самых крупных в России очагов заражения в больницах.

Местные чиновники официально винили в произошедшей вспышке средний персонал и даже инициировали эпидемиологическое расследование. По их версии, сотрудники якобы не перевели вовремя в инфекционное отделение женщину с подозрением на пневмонию согласно приказу о маршрутизации.

Однако у заболевших медиков другая версия того, почему заболело так много врачей. Они считают, что нулевой пациенткой для больницы стала женщина, скрывшая от врача приемного отделения, что у нее был контакт с вернувшимся из-за границы.

После вспышки сотрудники, живя в отеле на карантине, продолжали работать в больнице. При этом медики жалуются на то, что в больнице не хватало нужной защитной одежды - одноразовые костюмы им якобы приходилось обрабатывать и надевать заново.

В отеле правила самоизоляции, по мнению сотрудников, также было непросто соблюдать. "В отеле у нас было два общих лифта, общий кулер на этаже, общая стойка с антисептиком, возили нас всех на одном автобусе туда и обратно. Не знаю, проходил ли он обработку после каждого своего рейса или нет", - описывает одна из медсестер.

Директор отеля "На Московской горке" Ирина Афонина сказала Би-би-си, что сотрудники гостиницы, которые работали во время карантина медиков, после его завершения не сдавали тесты на коронавирус. Все две недели они жили в отеле на отдельном этаже.

"Сейчас все в порядке, мы следили за симптоматикой в момент проживания и после выезда несколько дней. Договорились, что если будут жалобы, то будут говорить руководителю, пока не было обращений", - рассказала директор отеля Ирина Афонина.

Весь медперсонал 1-й больницы выехал из отеля "На Московской горке" 2-3 мая, заявили Би-би-си в оперштабе. К этому времени в больнице еще оставались пациенты с коронавирусом - последнего пациента, по данным оперштаба, из больницы выписали 6 мая, после чего больницу закрыли на дезинфекцию.

Руководство больницы не стало продлевать бронирование гостиницы для сотрудников, несмотря на то, что в больнице еще официально были заболевшие Covid-19. Поэтому врачам, которые живут дома не одни, якобы пришлось несколько дней жить в больнице (в условно "чистом" корпусе), чтобы не заразить родственников, рассказали Би-би-си двое сотрудников 1-й больницы. Некоторым медикам удалось скооперироваться - "кто живет один и мог кого-то забрать, если у того другого дома родные".

В том же посте о вспышке в 1-й больнице губернатор написал, что медикам, работающим в инфекционных отделениях, предложат поселиться в отелях на время пандемии. Но 1-ю больницу не стали перепрофилировать в инфекционную после карантина. 10 мая хирургический корпус открыли после дезинфекции. Там уже начали принимать неотложных пациентов.

Как исключить новый риск заражения, врачи не знают. "Вот я переболела, хорошо. Мне без разницы, буду я с положительными работать или нет. А кто защитит моих близких от того, чтобы я не вынесла это из больницы домой?" - спрашивает медсестра терапевтического корпуса.

12 мая ее должны были выписать из больницы, дважды у женщины брали мазки на Covid-19 и дважды сообщали, что результат отрицательный. Однако утром 12 мая врач сказала, что второй результат пришел положительный.

Медсестра попросила об анонимности, потому что руководство, по ее словам, может "приписать несуществующие штрафы или лишить премий". Многие сотрудники 1-й больницы остаются в стационарах, у большинства болезнь протекает в легкой форме.

В больнице претензии сотрудников комментировать не стали.