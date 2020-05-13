Коронавирус: ЕС хочет спасти летний туризм, часть Китая снова на замке, 113-летняя испанка оправилась от вируса

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Еврокомиссия предлагает как можно скорее открыть границы для внутреннего туризма в рамках ЕС, дети во Франции вернулись в школы, в одной из провинций Китая новая вспышка Covid-19, а в Таиланде впервые за два месяца ни одного заболевшего.

Компания Twitter намерена предоставить своим сотрудникам возможность всегда работать в удаленном режиме. Персонал компании Amazon сможет работать из дома по меньшей мере до октября. Последние проверки показали, что условия в офисах Amazon не соответствуют нормам, принятым в условиях пандемии.

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В среду Еврокомиссия выступила с рекомендацией странам Евросоюза в отношении туризма на предстоящий летний сезон. Европейские чиновники призывают как можно скорее открыть границы внутри Евросоюза. Обычно июль и август приносят ЕС до 150 млрд евро за счет международного туризма: отели, рестораны, музеи, платные достопримечательности, аренда автомобилей и многое другое. В попытках выручить хотя бы часть этой суммы власти Евросоюза стремятся возобновить сообщение между странами блока. По словам представителя Еврокомиссии, в обозримом будущем речь идет только о внутреннем туризме в границах ЕС.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одну лишь базилику Сакре-Кёр в Париже посещают миллионы человек в год. Общий доход ЕС от туризма в летние месяцы составляет 150 млрд евро

Европейские чиновники рекомендуют авиалиниям и аэропортам ввести для пассажиров обязательное ношение масок, при этом оставлять пустым среднее кресло в самолетах, как предлагалось ранее, не обязательно. Ограничения на посещение туристами ресторанов, пляжей и других общественных мест рекомендуется вводить только в случае реальной угрозы второй волны эпидемии. Последнее слово в вопросах туризма остается за правительствами европейских государств.

Послабления в Европе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С начала эпидемии Германия ввела полицейские посты на всей протяженности своих границ

Австрия и Германия уже заявили о полном открытии общих границ с 15 июня.

Во Франции открываются детские сады и школы. Учителя обязаны вести уроки в медицинских масках, парты в классах расставлены на расстоянии друг от друга, и ученики сидят по одному. Пока неясно, пришлось ли французским школам ввести обучение в две смены, чтобы уроки могли посетить все ученики.

В России закончились нерабочие дни, хотя каждые сутки число новых заболевших превышает 10 тысяч человек. Всего в стране выявлено более 240 тысяч случаев Covid-19. Для передвижения в общественном транспорте обязательны маски и перчатки.

В Британии в среду на свои рабочие места смогли вернуться люди, у которых нет возможности работать из дома. В частности, в Лондоне возобновилась работа на многих строительных площадках. Власти заявляют, что статистика заражаемости и смертности в стране устойчиво снижается, но сохраняется угроза второй волны эпидемии.

Власти Испании сообщают, что старейшая жительница страны - 113-летняя Мария Браньяс - выздоровела после перенесенного коронавируса. Диагноз Браньяс был поставлен вскоре после того, как в марте страна ввела жесткий режим карантина. Несколько недель она провела в изоляции с несильными симптомами вируса.

Мария Браньяс пережила эпидемию "испанки" в 1918-19 годах, гражданскую войну в Испании в 1936-39-м, а теперь еще и пандемию коронавируса.

На данный момент Испания занимает третье место в мире по числу зараженных после США и России - 228 тысяч человек, и четвертое место в Европе по числу смертей - 26 920.

Ситуация в мире

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Статистика заражаемости и смертности продолжает расти в одних из самых населенных странах мира - Бразилии и США. В Бразилии число зараженных приближается к 180 тысячам человек, число умерших составляет почти 12,5 тысяч.

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил конгресс, что ослабление карантинных мер в стране происходит слишком быстро. По его словам, власти рискуют дать толчок новой волне заболеваемости, которую не смогут взять под контроль.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США Covid-19 заразилось более 1 млн 300 тыс. человек, умерло более 82 тысяч. Однако Энтони Фаучи считает, что истинная статистика смертности гораздо выше.

Правительство США продолжает обвинять Китай в мировой пандемии. По мнению Трампа, к трагедии привело то, что власти Китая умолчали о появлении опасного вируса, а также давали неверные данные о вспышке и масштабах распространения эпидемии. Палата представителей, контролируемая демократами, предлагает принять новый пакет помощи в размере 3 триллионов долларов, которые пойдут на борьбу с Covid-19.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После второй вспышки коронавируса власти китайской провинции Ухань намерены протестировать все 11-миллионное население провинции

Новая вспышка коронавируса зафиксирована в китайской провинции Цзилинь. В ее столице с одноименным названием, где зафиксированы новые случаи заболевания, проживает более четырех миллионов человек. Там снова введены ограничения на передвижение населения, закрыты школы, отменено железнодорожное и автобусное сообщение, рестораны вернулись к продажам только на вынос. Покинуть пределы провинции можно, только пройдя медицинскую проверку.

По первоначальным данным, толчком для новой вспышки стал заболевший уборщик, работавший на территории большого полицейского участка. Местные власти устанавливают круг его контактов, чтобы взять под контроль дальнейшее распространение инфекции.

В провинции Ухань, с которой началась пандемия коронавируса в мире, в последние дни также зафиксированы новые случаи Covid-19. Ранее власти провинции сообщали, что взяли эпидемию под контроль, и в течение нескольких недель там не было ни одного случая заражения. Теперь на Covid-19 будут протестированы все 11 миллионов жителей Уханя.

В Таиланде за прошедшие сутки впервые с начала марта не зафиксировано ни одного нового случая заражения Covid-19. Власти страны планируют очередные послабления для бизнесов. Таиланд стал второй после Китая страной, где был выявлен коронавирус.