Правообладатель иллюстрации Icorpus.ru Image caption В 2015 Леонид Харченко дал интервью донецкому СМИ, представившись начальником второго отдела ГРУ ДНР

Русской службе Би-би-си стало известно, что в марте в Донецке был арестован Леонид Харченко - ключевой фигурант дела о крушении малайзийского "Боинга" МН17, сбитого в небе Донбасса в 2014 году. Он - один из четырех обвиняемых по делу, которое сейчас рассматривает суд в Нидерландах.

В 2014 году Харченко носил позывной “Крот” и был командиром одного из разведподразделений ГРУ самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В Нидерландах Харченко предъявили официальные обвинения в причастности к крушению “Боинга”, суд начался 9 марта этого года.

А 11 марта Харченко был задержан возле своего дома в Донецке властями ДНР и арестован, но совсем по другому уголовному делу. Эту информацию Русской службе Би-би-си подтвердил источник, имевший отношение к военному командованию ДНР в 2014-2015 годах, и сослуживец Харченко, до сих пор проживающий в Донецке.

8 мая арест бывшего военного разведчика ДНР был продлен еще на два месяца. Сейчас, по словам собеседников Би-би-си, он содержится в СИЗО минюста ДНР, которое находится в Донецке на улице Кобозева, 4.

Сослуживцы Харченко, согласившиеся поговорить с Би-би-си, считают, что бывшего разведчика хотят изолировать.

"Обвинения смешные - якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия, - рассказал собеседник Би-би-си, знакомый с делом арестованного Харченко. - По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму - этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17".

Все это было сделано, чтобы изолировать Харченко, считает собеседник Би-би-си.

Сослуживец Харченко, согласившийся поговорить с Би-би-си, считает, что бывшего военного разведчика взяли под стражу, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины.

Летом прошлого года украинским спецназовцам удалось вывезти в Киев бывшего ракетчика ДНР Владимира Цемаха, который также считается важным участником истории о крушении "Боинга" МН17.

В сентябре 2019 года Цемаха отправили в Москву в рамках обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Сейчас он живет на территории, контролируемой ДНР.

"Харченко до последнего жил спокойно в Донецке и не подозревал, что с ним может такое случиться, - сказал Би-би-си бывший сослуживец Харченко. - Возможно, его таким жестоким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека".

Би-би-си направила запрос в министерство госбезапасности самопровозглашенной ДНР и ожидает ответа.

Власти Украины объявили Харченко в розыск в июле 2015 года. Ему заочно предъявили обвинение в создании террористической группы, в 2019 году против Харченко возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к крушению "Боинга" МН17.

Кто такой Леонид Харченко?

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Леонид Харченко - один из четырех обвиняемых по делу о крушении "Боинга" МН17 на востоке Украины в 2014 году. Судебные слушания проходят в Нидерландах

Леониду Харченко 47 лет, он родился и вырос в Донецкой области Украины. Известно, что он имеет техническое образование. До начала боевых действий на востоке Украины Харченко работал инженером в городе Константиновка. Сведений о принадлежности Харченко к военным структурам России или Украины нет.

Сам Харченко в 2015 году рассказывал журналистам, что до начала конфликта в Донбассе никакого военного опыта не имел. К сторонникам ДНР Харченко примкнул в апреле 2014 года - во время боев за Славянск.

Предположительно, летом 2014 года Харченко стал офицером спецназа военной разведки ДНР, взял позывной "Крот" и стал работать под началом Сергея Дубинского - отставного офицера Главного управления разведки России.

По словам Харченко, он принимал участие в большинстве ключевых боев на востоке Украины в 2014-2015 годах.

“Освобождаем города, первыми заходим. Зачистка, захват, - описывал Харченко свою работу в интервью донецким журналистам Icorpus. - Занимаемся уничтожением блокпостов, а за нами уже заходят боевые части”.

Сообщалось, что весной 2015 года Харченко должны были вручить высшую награду ДНР - звезду Героя.

Последнее публичное появление Харченко было в апреле 2015 года - тогда он дал интервью журналистам, представившись командиром второго отдела ГРУ ДНР. Данных о том, что происходило с "Кротом" после 2015 года, долгое время не было.

В группах сторонников ДНР в соцсетях высказывалась версия о том, что он был убит. Как пояснили собеседники Би-би-си, на самом деле в конце 2015 года Харченко покинул территорию ДНР, перебрался в Россию и поселился в Ростове-на-Дону.

Год с небольшим спустя он вернулся в ряды вооруженных сил ДНР. В 2018 году Харченко уволился в запас в звании подполковника и остался жить в Донецке.

Харченко и дело МН17

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время работы следственной группы на месте крушения "Боинга" обломки самолета охраняли вооруженные сторонники самопровозглашенной ДНР

Объединенная следственная группа (JIT), ведущая официальное международное расследование крушения МН17, считает, что Харченко участвовал в перемещении по ДНР зенитно-ракетной установки "Бук", из которой был сбит "Боинг".

В опубликованных Службой безопасности Украины записях телефонных разговоров сторонников ДНР, 17 июля 2014 года человек с позывным "Крот" подсказывает другому бойцу дорогу к месту дислокации "Бука".

По версии голландской прокуратуры, Харченко также мог координировать перемещение "Бука" к непосредственному месту пуска ракеты и последующую эвакуацию комплекса в Россию.

В феврале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения в причастности к крушению рейса МН17 Харченко и еще троим: непосредственному начальнику Харченко по ГРУ ДНР Сергею Дубинскому, еще одному офицеру ГРУ ДНР Олегу Пулатову, а также бывшему министру обороны ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову).

По версии следствия, все они в разной мере отвечали за перевозку "Бука" по территории Донбасса и предоставили экипажу ЗРК данные о точке, откуда можно осуществлять пуск ракет по воздушным целям.

Харченко - единственный из обвиняемых, являющийся гражданином Украины. Гиркин, Дубинский и Пулатов - граждане России, ранее служившие в спецподразделениях ФСБ, ГРУ и ВДВ.

Все обвиняемые находятся в международном розыске. Гиркин и Дубинский обвинения в свой адрес отрицают, Пулатов и Харченко комментариев по этой теме не давали.

Продолжение расследования

Судебные слушания по делу о крушении рейса МН17 начались в марте. Никто из обвиняемых не появлялся в зале суда и не шел на контакт со следствием. Процесс должен возобновиться в июне этого года.

Суд проходит по законам Нидерландов, поскольку большинство из 298 человек, находившихся на борту самолета, были гражданами этой страны. Международная следственная группа пришла к заключению, что "Боинг" был сбит ракетой "земля-воздух", выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук" близ населенного пункта Снежное.

Следственная группа уверена, что "Бук" доставили на восток Украины из России.

Москва отрицает свою причастность к крушению МН17, выдвигая версии о вине украинских военных. В минобороны России заявляли, что ракета по самолету была выпущена из населенного пункта, контролировавшегося украинскими войсками.

В конце апреля Русская служба Би-би-си опубликовала расследование, в котором назвала возможное имя еще одного важного фигуранта дела о крушении “Боинга”. В материалах JIT этот человек проходил под псевдонимом "Владимир Иванович".

Люди, лично общавшиеся с этим человеком, сказали Би-би-си, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.