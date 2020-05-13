Дитер Кляйн исколесил отдаленные уголки Европы и Америки, чтобы найти и сфотографировать брошенные на произвол судьбы автомобили.

Правообладатель иллюстрации Dieter Klein / teNeues

Немецкий фотограф находит свои заржавевшие "модели" в обветшалых дворах и пыльных сараях, на пустынных полях и в густых лесах.

Правообладатель иллюстрации Dieter Klein / teNeues

Во время своих путешествий Дитер делал снимки пришедших в негодность машин - на его пути попадался то помятый "Порш", то поблекший "Кадиллак", то потрепанный "Фольксваген-жук" - и даже целый автопарк заброшенных военных джипов.

Правообладатель иллюстрации Dieter Klein / teNeues

В коллекции из 160 фотографий - некогда престижные и востребованные, а теперь пришедшие в негодность ретро-автомобили. Снимки также демонстрируют неукротимую мощь природы, которая берет свое.

Правообладатель иллюстрации Dieter Klein / teNeues

Дитер заинтересовался этой темой после того, как случайно наткнулся на заброшенный автомобиль в городке Коньяк, совершая велосипедный тур по Франции. "То, что я увидел, было похоже на сказку, - вспоминает фотограф. - Я был тронут и взволнован. А потом начались долгие поиски".

Правообладатель иллюстрации Dieter Klein / teNeues

"Я смотрю на эти объекты, как в музее, отношусь к ним с уважением, - говорит фотограф. - Иногда я могу приоткрыть или закрыть дверцу, но обычно стараюсь не прикасаться к автомобилям".

Правообладатель иллюстрации Dieter Klein / teNeues

"Форд" модели T 1907 года - самый редкий автомобиль в коллекции фотографа - он нашел его рядом с небольшим музеем в некогда шахтерском городке в штате Невада.

Правообладатель иллюстрации Dieter Klein / teNeues

"Передо мной открылась потрясающая картина, - вспоминает Дитер. - Погода поменялась и все вокруг "залило" светом, тогда я смог поснимать с разных углов. Мне удалось запечатлеть около 12 не похожих друг на друга ракурсов и состояний этого автомобиля".

Правообладатель иллюстрации Dieter Klein / teNeues

Однако его любимый автомобиль - розовый "Додж" 1960-го года. Он отыскал его на северо-востоке штата Монтана. "Его 70-летний владелец рассказал мне о его истории, - вспоминает фотограф. - Его отец припарковал машину возле своего дома за два дня до смерти".

"С тех пор он ни разу не прикоснулся ни к машине, ни к дому, чтобы все осталось так, как было 43 года назад, - говорит Дитер. - "Я провел там много времени, снимая с разных ракурсов".

"После заката я получил "награду" за свои старания - очень мягкий свет, который придал облакам нежно-розовый оттенок. В результате получилась почти сказочная картина - странная, мирная, спокойная и противоречивая. Настоящая сказка!".

Правообладатель иллюстрации Dieter Klein / teNeues

Правообладатель иллюстрации Dieter Klein / teNeues

Права на фотографии принадлежат Dieter Klein / teNeues. Коллекция изображений Lost Wheels опубликована в teNeues.