Российские авиакомпании возобновляют полеты. Закончился ли кризис?

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Владимир Путин объявил в среду о новых мерах поддержки авиации. Это одна из первых отраслей, которая пострадала от пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса. Почти одновременно две компании заявили о планах по возобновлению полетов.

13 мая авиакомпания "Победа" объявила о продаже билетов с 1 июня на 73 маршрута внутри России.

"Azur Air" также объявила о том, что с 1 июня начинает полеты в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Уфы.

Международные регулярные перелеты закрыты в России с 26 марта (кроме вывозных рейсов), полеты внутри страны сокращались с начала апреля на фоне ограничительных мер в регионах. Но часть компаний продолжала выполнять внутренние рейсы.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта ранее ожидала, что рынок авиаперевозок оживет не ранее лета 2021 года.

На рынке оценки сроков возобновления полетов разнилась. Совладелец крупнейшего в России аэропорта "Шереметьево" называл июль 2020 года в качестве оптимистичного прогноза возобновления международных перелетов. Владелец S7 Владислав Филев - апрель 2021 года.

Сообщения о том, что компании начали возобновлять авиаперевозки, появились в тот же день, когда президент Владимир Путин провел совещание по поддержке авиаотрасли.

Авиаотрасль стала одним из первых секторов экономики России, пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией Covid-19. Эксперты оценивают убытки отрасли в сотни миллиардов рублей, но власти обещали им помощь всего в несколько десятков.

Что обещал Путин авиакомпаниям в среду?

На совещании 13 мая больше всего внимания было уделено мерам, которые могут помочь продажам отечественных самолетов, а не самим авиакомпаниям.

Президент предложил запустить новую программу поддержки лизинга отечественных самолетов. В этом и следующем годах лизинговые компании должны получить госгарантии, а также субсидии, которые, по идее президента, должны помочь снизить стоимость летного часа.

Также президент предложил подумать над увеличением субсидирования авиарейсов между регионами,

Он также предложил отдавать приоритет в получении этих субсидий перевозчикам, в парке которых есть российские самолеты.

Эксперты, опрошенные Би-би-си, считают, что такой подход властей не очень эффективен для поддержки авиаотрасли и экономики в целом.

"Авиастроение всегда было любимым ребенком государства, в отличие от авиаперевозок", - отмечает Андрей Крамаренко, ведущий эксперт НИУ ВШЭ. При этом в реальности потенциал отрасли авиаперевозок сильно выше, чем потенциал авиапрома - с точки зрения не только выручки, но и эффекта на экономику, говорит эксперт.

Как отмечает старший эксперт авиационной практики Bain & Company Анатолий Янишен, поддержка государством лизингодателей в целом позволяет снизить для авиакомпаний стоимость владения парком самолетов. А это, по его словам, может стимулировать спрос на новые самолеты.

Однако при резком сокращении спроса на авиаперевозки авиакомпании, скорее всего, приостановят программы обновления парка, а значит, такая программа поддержки авиастроения будет менее эффективной.

"На данном этапе любая поддержка авиакомпаний государством в первую очередь должна быть направлена на стимулирование спроса авиаперевозок через снижение расходов авиакомпаний на аэропортовое обслуживание, авиатопливо, налоги и сборы (в том числе по НДС, отчисления с заработной платы, т.д.), а также на финансирование (процентные ставки по текущим лизинговым программам и банковским кредитам), что в конце концов приведет к снижению стоимости авиаперевозок", - отмечает эксперт.

Спрос на новые самолеты восстановится, как только авиакомпании вернутся на докризисный уровень авиаперевозок.

На том же совещании вице-премьер Юрий Борисов заявил, что для финансового оздоровления "Объединенной авиастроительной корпорации", которая производит российские самолеты, понадобится реструктуризация долгов. По его словам, только на уплату процентов по задолженности корпорации которая составляет более 400 млрд руб, ежегодно тратится 30 млрд руб.

30 млрд вместо 300 млрд рублей

На совещании Путин также напомнил о проблемах с распределением средств на поддержку авиакомпаний. Впервые он говорил об этой мере поддержки 15 апреля.

"Напомню, мы уже решили выделить экстренную помощь - более 23 млрд рублей - российским авиакомпаниям, чтобы они могли направить их на выплату зарплат экипажам, персоналу, на услуги аэропортов, расходы по лизингу и другие цели и тем самым обеспечить устойчивость работы предприятий. Просил бы сегодня представителей бизнеса рассказать, как организована эта работа, все ли вопросы решены", - сказал Путин.

С этой суммой есть две проблемы. Скорее всего, компании ее не получили, так как постановление правительства о выделении этих средств до сих пор не было опубликовано. Кроме того, эксперты полагают, что объемы помощи недостаточны, чтобы уберечь отрасль от банкротств.

Выделение помощи авиакомпаниям обсуждается уже достаточно давно. Еще 28 марта правительство распорядилось выделить 1,5 млрд рублей Росавиации из Резервного фонда.

А 7 мая министр транспорта Евгений Дитрих на совещании у президента заявил, что российские авиакомпании и аэропорты после июля могут получить из бюджета около 30 млрд руб. в качестве поддержки.

Как писали "Ведомости", принципом распределения этих средств будет выплата компенсации в 365 руб. за каждого неперевезенного пассажира.

Реальные убытки отрасли по итогам эпидемических ограничений могут быть около 300 млрд рублей, отмечает Крамаренко. Если они не будут покрыты, российскую авиаотрасль может ждать волна банкротств, предполагает он.

Такую же оценку приводит Анатолий Янишен. По его подсчетам, объем убытков авиакомпаний можно оценить как 1/3 от потерянного объема выручки при условии максимально активного внедрения руководством компаний мер антикризисного управления для сокращения затрат.

"Убытки российских авиакомпаний в 2020 году могут составить более 300 млрд рублей, а значит выделенная государством сумма позволит покрыть не более десятой доли от потребности", - отметил он.

По оценкам Bain & Company, российской авиаотрасли в этом году будет необходимо около 350-450 млрд руб для покрытия кассового разрыва.

По данным Росавиации за апрель, показатели российских авиакомпаний снизились в два раза по сравнению с прошлым годом. Количество пассажиров снизилось на 91,8%, пассажирооборот упал на 93,2%.

Общее снижение за 4 месяца 2020 года оказалось слабее - авиакомпании перевезли на 29,5 % пассажиров меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозу АЭВТ, по итогам всего года российские авиакомпании потеряют от 20% до половины пассажиров.

С просьбой поддержать авиаторов в правительство обращались Российский союз промышленников и предпринимателей и Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.