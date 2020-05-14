В армию с градусником и в маске: как в России стартовала призывная кампания

Несмотря на эпидемию в России - с месячной задержкой - стартовал призыв в армию. Военкоматы запасаются масками, перчатками и градусниками и вводят повышенные меры безопасности, убедился корреспондент Би-би-си. Невзирая на отсрочку призывной кампании, планы по числу новобранцев минобороны не снизило. Это чревато тем, что военкоматы начнут игнорировать эпидемиологические меры, опасаются правозащитники.

Весенний призыв в России начался 1 апреля, но работу призывных комиссий отложили более чем на месяц. Официальное правительственное печатное издание "Российская газета" связало отсрочку с тем, что информацию о призывниках пришлось собирать дистанционно, через интернет или по телефону.

Всего в весенний призыв в армию должны пойти 135 тысяч человек. Призыв продлится до 15 июля, ему подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Информации о переносе сроков окончания призыва пока не публиковалось.

В конце марта, выступая в Совете Федерации, министр обороны Сергей Шойгу сказал, что в настоящее время в российских вооруженных силах - 225 тысяч призывников, а контрактников - 400 тысяч.

Особенности призывной кампании в эпидемию

В министерстве обороны пообещали не допустить заражения призывников. В военкоматы передали бесконтактные термометры, антисептик, а всех призывников снабдят медицинскими масками и протестируют на коронавирус, сказали ТАСС в пресс-службе оборонного ведомства.

Министр обороны Сергей Шойгу обещал, что призывников перед отправкой в части не менее двух недель продержат на карантине. По его решению, первые призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая. Об этом сообщала газета "Красная звезда" (официальный орган вооруженных сил) со ссылкой на начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба Евгения Бурдинского.

Московская мэрия разослала префектам документ с еще более жесткими мерами по охране призывников от заражения, писала газета "Коммерсант" 17 апреля. Предполагалось дистанцирование призывников во время медкомиссии, разделение призывных пунктов и военкоматов на "грязные" и "чистые" зоны, тотальную проверку молодых людей на коронавирус и закрытие военкомата на карантин в случае обнаружения больных.

По данным минобороны, по состоянию на среду в структурах ведомства заражены 3333 человека - военнослужащих, курсантов, гражданских специалистов и воспитанников довузовских учреждений. Военнослужащих среди заболевших - 1666.

За последние дни Россия вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса. Всего в стране 242 271 больных, больше только в США.

Как работает военкомат

Корреспондент Русской службы Би-би-си попытался попасть в Раменский военкомат, общий для нескольких подмосковных городов - Раменского, Жуковского и Бронниц.

Ни в военкомат, ни в помещение медкомиссии, которое находится в соседнем корпусе, журналиста не пустили. В одном случае попросили справку об отрицательном тесте на коронавирус, в другом - потребовали разрешения военного комиссара, которого на месте не оказалось.

Судя по тому, что можно было увидеть в приемной комиссии, и по рассказам призывников, в военкомате соблюдают общие санитарные рекомендации.

В помещение комиссии пускают по несколько человек, а остальные вынуждены ждать снаружи.

В приемной, рассчитанной явно на несколько десятков посетителей, в 9:30 утра их было всего шестеро. В комнате установлены сидения, обитые дерматином, подобные тем, которые ранее ставили в кинотеатрах. Каждого посетителя отделяло от соседа два-три кресла.

У входа в приемную стоял стол с дистанционным термометром, обычным ртутным градусником в стакане, санитайзером и парой резиновых перчаток.

Сейчас призывники проходят медкомиссию, после которой возвращаются домой - их пока не направляют к местам службы.

После комиссии несколько человек рассказали, что при входе выдавали маски и перчатки всем, у кого их не было при себе. У каждого проверили температуру, и саму комиссию каждый призывник проходил в одиночестве, держась на расстоянии от остальных.

Впрочем, большинство призывников пришли в военкомат со своими масками и перчатками, и на улице в очереди тоже старались не приближаться друг к другу.

Каждого призывника расспросили о поездках за границу, контактах с заболевшими. Но ни один из опрошенных не видел в военкомате отделений или кабинетов для изоляции заболевших.

Планы не снижали

Как рассказала Би-би-си глава муниципального округа Хамовники Анна Лукьянова, за месяц с начала призыва никто не разъяснил военкоматам, как следует организовывать призыв: "Все военкоматы оказались в ситуации, когда им нужно было додумывать, как и что нужно сделать".

Комиссия в ее районе постаралась сама организовать прием призывников так, чтобы максимально снизить риск заражения: часть членов комиссии перешла из общей комнаты заседаний в холл.

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Но минобороны не стало дистанционно рассматривать дела тех, кто гарантированно получает отсрочку - многие вынуждены приходить в военкомат за ней лично, отметила Лукьянова.

Наконец, в военкоматах пока не представляют, как быть с альтернативной гражданской службой в армии. Два человека, собиравшихся идти на такую службу весной 2020 года, рассказали Би-би-си, что в военкомате пока не дают информации о том, как им быть дальше.

Юрист общественной инициативы "Гражданин и Армия" Арсений Левинсон считает, что даже с соблюдением всех санитарных рекомендаций работа призывных комиссий ухудшает общую эпидемиологическую обстановку.

Во-первых, по его словам, члены призывной комиссии, как и врачи, контактируют со многими призывниками, но членов комиссии на коронавирус не проверяют. Во-вторых, призывники, помимо военкомата и призывного пункта, обязаны ходить в поликлинику и другие медицинские учреждения, увеличивая нагрузку на врачей и контактируя с теми, кто, возможно, заразился.

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После фактической задержки призыва на месяц никто не сократил общую численность призывников, и военкоматам предстоит работать в усиленном режиме - при том что они и так испытывают дополнительную нагрузку из-за санитарных мер.

Из-за нехватки времени на призыв военкоматы могут начать игнорировать меры эпидемиологической безопасности, чтобы выполнить план, опасается правозащитник.

Еще до начала призыва в конце марта группа независимых депутатов Москвы и столичных муниципальных депутатов обратилась к премьеру Михаилу Мишустину и мэру города Сергею Собянину с предложением принять различные меры по борьбе с эпидемией коронавируса, среди которых - отмена призыва в армию.

Это предложение не было принято.

Военные эксперты, с которыми побеседовала Русская служба Би-би-си, объяснили, что отмена призыва повлекла бы продление срока службы у тех военных, которые должны демобилизоваться. Отказаться от 135 тысяч призывников нельзя и потому, что боеспособность некоторых частей напрямую зависит от них.

Что с призывом в других странах

В других странах эпидемия также не отменила призыв, хотя могла сдвинуть его сроки.

В украинских вооруженных силах призыв перенесли на месяц - с апреля-июня на май-июль 2020 года. Так решили в середине апреля, а в конце месяца главный эпидемиолог вооруженных сил страны уточнил, что командование рассматривает возможность перенести призыв еще раз.

Как рассказал Би-би-си израильский военный эксперт Давид Гендельман, Израиль тоже не отменил призыв, но принял меры безопасности. Предварительные отборочные тесты в спецподразделения проводили в небольших группах, а часть интервью, не требующих личного присутствия, прошли дистанционно. Некоторые анкеты призывников заполнялись по телефону.

Кроме того, в Израиле открыли дополнительные призывные пункты, и новобранцев отвозили на базы в полупустых автобусах.

На самих военных базах командование ЦАХАЛ постаралось по возможности отделить военных друг от друга: рассадить в столовых, уменьшить число военных в казармах. Занятия израильские военные стараются проводить на открытом воздухе, а если в помещении, то малыми группами, по возможности - по видеосвязи.

В КНР, как передает агентство Синьхуа, призыв на военную службу не был отменен или отложен. Вместо этого власти объединили в один цикл весеннюю и осеннюю призывные кампании.