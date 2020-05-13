Зачем в Госдуме носят "блокаторы вирусов"? Отвечает депутат

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Депутат Госдумы Игорь Моляков в среду обратил внимание, что некоторые его коллеги приходят на заседания со значками, на которых изображены белые кресты. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, что они отпугивают вирус.

Справедливорос Моляков на заседании Госдумы в среду заметил, что уже не первый раз встречает в зале депутатов, которые носят на груди значки с белыми крестами. В частности, по его словам, такой крест носит глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.

"Вот есть у нас законом утвержденный значок [депутата], а некоторые [носят другие значки] - вот Макаров коллега - это что за белые кресты, может, они пояснят", - приводит слова Молякова Интерфакс.

"Давайте мы спросим у тех, кто ходит с такими значками, но насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус", - сказал в ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Что это за кресты?

Вероятно, речь идет о "блокаторе вирусов" японского производства Ecom Air Mask - он представляет собой небольшой значок на прищепке с надписью E.A Mask и действительно внешне напоминает белый крест.

Значок, внешне очень похожий на этот японский прибор, можно увидеть на одном из депутатов в фотоотчете пресс-службы Госдумы с пленарного заседания 12 мая (на фото выше).

"Блокаторы вирусов" - средства защиты с недоказанной эффективностью. Их производители утверждают, что эти приборы выделяют диоксид хлора, который якобы способен подавлять бактерии и вирусы в радиусе одного метра.

Би-би-си не удалось связаться с депутатом Андреем Макаровым, который, по утверждению справедливороса Молякова, ходит с белым крестом на груди.

Однако, судя по апрельским фотографиям из Госдумы, с "блокатором" ходит не только он, но также, например, вице-спикер Госдумы, депутат от "Справедливой России" Ольга Епифанова и депутат от ЛДПР Андрей Свинцов.

"Всю чушь, какую пишут в интернете, я все использую"

Би-би-си спросила у депутата Свинцова, зачем он ходит с "блокатором". Вот что он ответил.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов приходил в Госдуму с "блокатором" еще в середине апреля

"Да, прямо сейчас блокатор на мне. Я сторонник против всех вирусов и другой нечисти использовать все возможные способы, даже абсурдные. Я не знаю, эффективен блокатор или нет. Стоит он в районе тысячи рублей. Я его у кого-то увидел, спросил, мне ответили: мы не знаем, эффективен он или нет, но мы пока не заболели.

Соответственно я тоже тысячу рублей потратил, нацепил "блокатор", перчатки, маску, пью витамины, делаю зарядку, всячески поддерживаю иммунитет и надеюсь, что не заболею.

У меня просто обычный прямоугольничек, на котором написано "блокатор". Я не знаю, что там за белые кресты. Никакого креста у меня нет. У всех, наверное, разные. У меня просто прямоугольник такой, как пакетик с сахаром, три на пять сантиметров, на прищепке на грудном кармане.

Я с ним хожу, он у меня всегда на пиджаке. Сплю я без него, естественно, но из дома я выхожу с ним и все время с ним хожу. Я не знаю, помогает он или нет. Но я, слава богу, пока не заболел. Я не знаю, спасибо это "блокатору", или в целом. Я и корень имбиря жевал, и витамин С пью. Всю чушь, какую пишут в интернете, я все использую. А вдруг.

Сколько еще депутатов Госдумы ходят с "блокаторами", я не могу сказать, не следил. Человека два-три я видел, а какого-то массового ношения я не заметил", - резюмировал депутат.

Коронавирус в Госдуме

Володин в среду рассказал о двух новых случаях коронавируса в Госдуме. На данный момент коронавирус подтвержден у пяти депутатов, трое из них были госпитализированы (один уже выписан), двое лечатся дома.

Одной из новых заболевших депутатов стала Оксана Пушкина. "Переношу бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест - никогда бы не подумала, что болею", - рассказала она в своем телеграм-канале.

Ранее с "блокатором вирусов" был замечен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, хотя вскоре он перестал его носить. Накануне стало известно, что у Пескова и его супруги Татьяны Навки обнаружен коронавирус, они проходят лечение в больнице.