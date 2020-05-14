Ростех хочет построить 25 мусоросжигательных заводов. Экологи не верят, что это решит кризис

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Государственные корпорации Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ заявили о новом мега-проекте: в России построят как минимум 25 мусоросжигательных заводов. Бюджет проекта оценивается в 600 млрд рублей (более 8 млрд долларов), а его реализация может затянуться на целое десятилетие. Экологи не уверены, что это действительно разрешит "мусорный кризис" в России.

В четверг, 14 мая, три государственные корпорации официально заявили, что заключили соглашение о строительстве не менее чем 25 "заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку".

В заявлении компаний строительство завода называют "флагманским проектом" дочки "Ростеха" "РТ-инвест" - эта компания в последние годы занимается строительство инфраструктуры для мусорной отрасли.

Заводы корпорации собираются строить в "крупнейших туристических центрах России" и "агломерациях с населением не менее 500 тысяч человек". По данным федеральной службы статистики, в России менее 40 таких городов.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что такое производство может появиться в окрестностях Сочи.

Порядок реализации проекта определит правительство, но технически всю программу можно выполнить за 10 лет, рассказал Би-би-си глава "РТ-Инвест" Андрей Шипелов. По его словам, мощности "Ростеха" и "Росатома" позволяют закладывать пять-шесть заводов в год.

Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей, а предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет порядка 200 млрд рублей.

Инвестиции в новый проект в несколько раз превышают стоимость планов, которые до этого объявляла "РТ-Инвест". Эта компания ранее планировала к 2023 году построить четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье и один в Казани. Шипелов в декабре прошлого года рассказывал Би-би-си, что общие инвестиции "РТ-инвест" в комплексную систему обращения с отходами - более 200 млрд рублей.

По словам Шипелова, сумма в 200 млрд рублей должна была складываться из средств акционеров, а также кредита от консорциума банков, в который входят государственные Газпромбанк и опять же ВЭБ.

Кроме мусоросжигательных заводов компания, в частности, строит комплексы сортировки отходов в Подмосковье и в Казани, также ей принадлежат операторы по вывозу мусора в этих регионах.

Отвечая на вопрос Би-би-си о возможной дополнительной господдержке нового проекта, Шипелов отметил, что национальным проектом "Экология" предусмотрены субсидии для крупных инфраструктурных проектов для утилизации отходов.

"Наши объекты также являются самыми крупными объектами по утилизации отходов в электроэнергию. Таким образом мы будем рассчитывать на те меры поддержки, которые уже предусмотрены государством в рамках национального проекта", - говорит Шипелов.

Стройки и протесты

Планы строительства МСЗ в Подмосковье и в Казани не раз вызывали протесты.

Последний из них как раз прошел 14 мая, несмотря на пандемию коронавируса и карантинные меры. По данным ОВД-инфо, полиция задержала нескольких участников схода против строительного мусоросжигательного завода в деревне Тимохово (Богородский городской округ Подмосковья). Там идет прокладка газовых труб для предприятия. По данным МБХ-медиа, всего были задержаны шесть человек. На них составили протоколы о нарушении режима самоизоляции.

Наиболее активная стройка завода ведется в Воскресенском районе Подмосковья. В конце апреля "РТ-инвест" сообщил о том, что приступил там к монтажу блоков топок котлов.

Местные активисты ранее дважды перекрывали дорогу, выступая против строительства завода и требуя встречи с местными властями. В ноябре 2017 года они вышли на Новорязанское шоссе, в марте 2018 - частично перекрыли федеральную трассу М-5.

На другой точке, где "дочка" "РТ-инвест" начала подготовку к строительству мусоросжигательного завода - село Осиново под Казанью - также были протесты местных жителей. В декабре 2019 года активисты разбили палаточный лагерь на месте дороги к будущему заводу. Через несколько недель его разогнал ОМОН.

Активисты и местные жители уверены, что строительство заводов нанесет урон окружающей среде. При этом бизнес и инвесторы настаивают на том, что строительство МСЗ может разрешить многие экологические проблемы.

МСЗ и новые полигоны

Корпорации, объявившие о проекте, называют новые заводы экологической инициативой в рамках "мусорной реформы".

В сообщений компаний приводится заявление Чемезова, согласно которому благодаря 25 новым МСЗ удастся закрыть 25 действующих мусорных полигонов и сохранить около 60 тысяч гектаров земель.

Логика тут проста: мусор вместо того, чтобы складироваться на полигонах, будет сжигаться.

Ситуация может оказаться обратной: для захоронения отходов производства нескольких десятков мусоросжигательных заводов может понадобится строительство нового полигона, полагает эксперт проекта "Ноль отходов" Greenpeace в России Алексей Киселёв.

По его словам, объем отходов после МСЗ сокращается примерно в 10 раз, но эти отходы становятся опаснее. "Вы завозите четвертый-пятый класс, на выходе у вас третий, а может быть даже и второй класс. Эти отходы нужно куда-то деть", - говорит Киселев.

Отходы более высокого класса опасности могут принимать небольшое количество полигонов, если план по строительству 25 мсз реализуется полностью, могут понадобиться новые объекты.

По данным Grеenpeace, после сжигания на МСЗ образуется 30% золы и шлака от первоначальной массы отходов, таким образом 30 заводов будут давать около 5 млн тонн отходов.

В "РТ-Инвест" с оценками экологов не согласны. Заводы, аналогичные запланированным в России, которые работают в Великобритании и Швейцарии, дают около 18% процентов золы от первоначального объема отходов при высокой степени сортировке мусора, рассказал Би-би-си Шипелов.

По его словам, отходы от мусоросжигательных заводов не попадут на полигоны. "Мы планируем дополнительно к нашим заводам построить еще одну фабрику, которая перерабатывает золу. За базовую технологию мы брали технологию Carbon 8 из Великобритании", - сказал Шипелов.

Подобные технологии позволяют производить из зольного остатка минерально-строительный материал, который может использоваться при возведении дорог и промышленных объектов. Таким образом, класс опасности у золы снижается при переработке, объясняет Шипелов.

Точную долю отходов завода, которые можно будет перерабатывать по этой технологии, можно будет определить после строительства завода, добавляет он.

Как сообщал РБК в 2018 году, "РТ-инвест" собирался начать строительство такой фабрики в Подмосковье, стоимость одного предприятия оценивалась в 10 млн евро (почти 800 млн рублей по текущему курсу), сроки постройки - около года. Но пока строить завод так и не начали.

В то же время, по словам главы "РТ-инвест", технология Carbon 8 - это базовый вариант поставщика, но если к началу строительства появится технология лучше, он может смениться. Юридически обязывающих документов стороны пока не заключали.

"Мы планируем начать строить завод по переработке шлака уже в 2021 году", - говорит Шипелов.

Электричество - "зеленое" и дороже

И предыдущие, и новые заводы компания позиционирует прежде всего как генерирующие мощности. В сообщении стороны соглашения называют первые пять заводов пилотным проектом "Энергия из отходов". Их суммарная выработка должна составить 2 320 млн кВт-ч электроэнергии в год.

Однако ранее эксперты критиковали МСЗ как раз за то, что электричество, которое производится на таких заводах, стоит дороже. "Стоимость этого т.н. товара минимум в семь раз выше, чем стоимость такой энергии, получаемой из традиционных источников, поэтому без дотаций такая энергия не может существовать в принципе", - рассказывал ранее Би-би-си директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов.

"Мусоросжигающие заводы крайне дорогие и энергетически неэффективны, при том, что во всех регионах РФ есть более дешевые и эффективные источники энергии", - говорится в комментарии некоммерческого партнерства "Совет рынка" (в ассоциацию входят участники рынка электроэнергии, включая продавцов и покупателей).

По мнению ассоциации, строительство МСЗ приведет к росту цен на электроэнергию, причем как для оптовых и розничных потребителей.

В теории компании могут в ответ на рост расходов на электроэнергию увеличить стоимость выпускаемых товаров и услуг, что уже скажется на населении.

Ранее Шипелов рассказывал Би-би-си, что электроэнергия из-за строительства пяти заводов, которые планировались первоначально, подорожает всего на 0,1 процента. Подорожание может коснуться оптовых потребителей, например, различных предприятий. В новых заводах, по словам Шипелова, нагрузка будет ниже в два раза.

В декабре 2019 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который расширяет понятие "утилизация отходов", включает туда энергетическую утилизацию (использование твердых коммунальных отходов) в качестве возобновляемого источника энергии.

По мнению ассоциации "Совет рынка", поддержка мусоросжигания за счет оптового рынка электрической энергии и мощности приводит к перекрестному субсидированию между территориями и отраслями. Оно приводит к росту цен для потребителей оптового и розничных рынков электроэнергии.