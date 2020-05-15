Коронавирус в России: как носят маски в Москве и сколько еще протянет бизнес

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Мэр Москвы Сергей Собянин не забывает надевать маску, отправляясь на официальные мероприятия

В России снова растет число случаев коронавируса, первый случай заражения зафиксирован на Курилах, в Москве привыкают к маскам, бизнес еще готов потерпеть ограничения - но совсем не долго. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Снова больше 10 тысяч случаев

В России выявили 10 598 новых случаев заражения Covid-19. Теперь в стране зарегистрировано 262 843 случая.

Накануне суточный рост был меньше 10 тысяч - впервые с начала мая. За последние сутки умерли еще 113 пациентов с коронавирусом. Это рекордное число.

Covid добрался до Курил

На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус, в связи с этим на острове Шикотан ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС.

Сахалинскую область, к которой относятся острова, агентство называет одним из регионов с благоприятной эпидемиологической обстановкой - там зафиксирован только 21 зараженный Covid-19, еще 25 вылечились.

"Темп прироста очень незначительный"

Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить, заявила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова. Темп прироста новых случаев, по ее словам, незначителен.

"10 дней, уже 11 у нас нет дальнейшего прироста, темп прироста очень незначительный",- сказала Попова в интервью каналу "Россия 1" (цитата по РИА Новости).

Москва купила масочный завод

Как выяснила Русская служба Би-би-си, часть масок, которые московская мэрия продает в метро, производится на заводе, который структура мэрии купила в марте 2020 года и вывезла из Владимира в Москву.

Врачам, дворникам, чиновникам и другим работникам государственных структур их раздают бесплатно, говорят в московском правительстве.

Покупку завода подтвердил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. По его словам, такое решение было принято, когда стало ясно, что во время пандемии городу потребуется "существенный" объем средств защиты.

Как в Москве носят маски

К концу рабочей недели москвичи стали более дисциплинированными и начали носить маски, следует из заявлений властей. Ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах стало обязательным с 12 мая.

Почти все пассажиры в метро - 99% - в пятницу были в масках, 90% - в перчатках, утверждает пресс-служба московского департамента транспорта.

В свою очередь глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в магазинах лишь 3% посетителей не носят маски и перчатки. Три дня назад, по его данным, таких было 28%.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин разъяснил, что носить защитную маску на улице, оказывается, необязательно, их требуется носить в метро, наземном общественном транспорте, такси и внутри магазинов. Ранее его заместитель Анастасия Ракова говорила журналистам, что маску можно не носить только дома и в рабочем кабинете.

Сколько еще продержится бизнес

Чуть больше половины российских компаний готовы продержаться еще от одного до трех месяцев при текущем режиме ограничений, введенных из-за коронавируса, пишет Forbes со ссылкой на исследование аудиторской компании EY.

В опросе поучаствовали более чем 230 руководителей компаний малого, среднего и крупного бизнеса. 10% опрошенных заявили, что их бизнес - на грани закрытия уже сейчас или окажется в безвыходной ситуации при продлении ограничений более чем на две недели.

О готовности продержаться более месяца заявили 23% респондентов, больше двух месяцев - 16%, трех месяцев - 12%. О том, что бизнес им удастся сохранить при любой длительности ограничений, заявили лишь 24% руководителей.