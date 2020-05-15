В России число новых случаев коронавируса снова больше 10 тысяч

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Машина скорой реанимационной помощи у московской коронавирусной больницы в Коммунарке

В России зарегистрированы 10 598 новых случаев заражения Covid-19. За последние сутки умерли еще 113 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки выявлено 10 598 заболевших новой коронавирусной инфекцией во всех 85 регионах, из них в Моске - 4748, говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве России.

Теперь в стране зарегистрировано 262 843 случаев.

За сутки зафиксировано 113 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерли 2 418 человек.

В Москве число умерших пациентов с коронавирусом подскочило на 68 и превысило 1 300. К 14 мая в столице было выявлено более 130 000 заразившихся коронавирусом.

Накануне число выявленных в России случаев Covid-19 впервые со 2 мая оказалось меньше 10 тысяч. Штаб доложил, что суточный прирост составил 9 974 новых случаев (из них 4 712 - в Москве). Днем ранее было 10 028 новых случаев.

Максимальный суточный прирост до сих пор фиксировали 11 мая - тогда было выявлено 11 656 новых случаев заражения за сутки. На следующий день Россия вышла на второе после США место по числу зараженных Covid-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне говорила, что в России удалось остановить рост заболеваемости Covid-19. "Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день", - сказала Попова.

По ее оценке, уже 11 дней "у нас нет дальнейшего прироста, темп прироста очень незначительный".

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в четверг заявил, что опасность быстрого распространения коронавирусной инфекции в столице сохраняется. Именно этим он объяснил решение не открывать предприятия сферы бытовых услуг, таких как парикмахерские и салоны красоты.

"Но как появится возможность, конечно, мы это сделаем. Особенно это касается парикмахерских. Я понимаю, насколько это услуга популярна и востребована у москвичей", - пообещал он.

12 мая президент Владимир Путин не стал продлять нерабочие дни. В Москве заработали стройки и предприятия, в некоторых регионах страны был смягчен режим самоизоляции.

В то же время в столице и регионах стало обязательным ношение масок и перчаток.

Решение о втором этапе снятии ограничений, введенных в связи с коронавирусом, будет принято в течение двух недель, заявил накануне Собянин. "Нужно неделю-другую пожить в таком режиме, посмотреть, что будет происходить, как майские праздники нам аукнутся и как скажутся меры раскрытия производств, промышленности на ситуации ", - сказал он.

В четверг Собянин объявил о начале массового тестирования москвичей на иммунитет к коронавирусу.

Жителей Москвы, которые примут участие в тестировании на коронавирус по новому ИФА-методу (иммуноферментный анализ), будут выбирать случайным образом, 70 тысяч горожан уже получили уведомления об этом, сообщила заместитель Собянина Анастасия Ракова. А в городском оперативном штабе пояснили, что тестирование будет добровольным.

Роспотребнадзора в пятницу утром отчитался о том, что в России проведено уже более 6,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, за последние сутки - 225,8 тысячи тестов.

В Москве за последние сутки выздоровели еще 1 235 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу вице-мэр Ракова.