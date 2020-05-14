Мэрия Москвы продает в метро маски, произведенные на ее собственном заводе

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Нарушителей обязательного масочного режима московские власти обещают штрафовать на 5000 тысяч рублей.

Часть масок, которые московская мэрия продает в метро, производится на заводе, который структура мэрии купила в марте 2020 года и вывезла из Владимира в Москву. Врачам, дворникам, чиновникам и другим работникам государственных структур их раздают бесплатно, говорят в московском правительстве.

С 12 мая попасть в общественный транспорт Москвы можно только в масках и перчатках, а нарушителей московские власти пообещали штрафовать на 5 тысяч рублей.

В метро в кассах организована продажа этих аксессуаров эпохи пандемии: за маску нужно отдать 30 рублей, за перчатки - 20 рублей. В первый день обязательного масочного режима Би-би-си опубликовала материал о том, по какой цене московская подземка и в целом столичные власти покупали средства защиты в последнее время.

В частности, в феврале ГУП "Московский метрополитен" заключил несколько контрактов, в которых оптовая цена маски составила 1,64 рубля, а перчаток - 4,37 рубля.

Уже после публикации департамент транспорта московской мэрии сообщил, что в реальности поставок по этим ценам не было, а сейчас госконтракты находятся на стадии расторжения.

Что касается масок, которые продаются за 30 рублей в кассах, то их подземке "предоставил город", а их стоимость - "стандартизована", говорилось в сообщении департамента. В ведомстве также посетовали, что сейчас стоимость маски при закупке в Китае составляет 2 юаня (около 21 рубля), без учета расходов на логистику.

"Городом" оказался завод "КИТ", который до пандемии работал во Владимире, а потом был выкуплен московским правительством и перевезен в особую экономическую зону "Технополис "Москва" на юго-востоке столицы, выяснила Би-би-си.

Как мэрия купила масочные заводы

В качестве эксперимента корреспондент Би-би-си приобрел маски на нескольких станциях московской подземки. Это оказались обычные трехслойные маски Rutex и Latio.

Их выпускает предприятие "КИТ" из Владимира, ему же принадлежат одноименные торговые марки. Местное отделение "Опоры России" несколько лет назад называло "КИТ" "успешным примером импортозамещения в малом и среднем бизнесе". В 2019 году предприятие выпустило 200 млн масок, покрывая четверть всего рынка в России, рассказывал РБК основатель компании Павел Спичаков.

В 2018 году выручка предприятия составила 121 млн рублей (данные "СПАРК-Интерфакс").

Image caption Такие наклейки теперь есть на каждой кассе московского метро

В самом конце февраля 2020 года, когда в России уже возник дефицит защитных масок, 100-процентная доля в "КИТе" отошла к владельцу столичной управляющей компании "Абсолют Эссет Менеджмент" Александру Сидорову.

Еще через две недели единственным владельцем предприятия стало московское ООО "Центррегионинвест".

Условия сделок в обоих случаях не публичны.

Тогда же, в начале марта, "Центррегионинвест" приобрел и 100-процентную долю в небольшом петербургском производителей масок "НПК Санитас".

Кто же стоит за компанией, скупающей предприятия, которые во время пандемии можно назвать стратегическими?

Многочисленные свидетельства указывают, что конечный собственник "Центррегионинвеста" - правительство Москвы. Первым на связь с мэрией обратило внимание издание "Компания".

Директор "Центррегионинвеста" Юрий Бычков одновременно трудится руководителем нескольких структур, принадлежащих департаменту городского имущества Москвы, - ГУП "Красильно-отделочная фабрика", ГУП "Центрактив", "17-й таксомоторный парк" и других.

"Центррегионинвест" через промежуточную компанию принадлежит "Капиталинвестпроекту".

У "Капиталинвестпроекта" скрыт не только реестр текущих акционеров, но даже учредителей. При этом компания заказывает товары и услуги на сайте госзакупок, что означает, что доля государства в ней выше 50%.

Загружая положение о закупках, представители "Капиталинвестпроекта" честно указали в карточке компании, что ее основной акционер - АО "Центральная топливная компания" (ЦТК).

ЦТК, в свою очередь, принадлежит правительству Москвы на 100%, указано на портале открытых данных столицы. Именно на ее земле мэрия за месяц в спешном порядке построила больницу для зараженных коронавирусом.

Факт приобретения ООО "КИТ" российскими властями также подтвердили газете "Ведомости" бывший совладелец компании Павел Спичаков и заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Зачем мэрии масочный завод?

Решение приобрести завод по производству масок было принято, когда стало ясно, что во время пандемии городу потребуется "существенный" объем средств защиты, объяснил Би-би-си вице-мэр Ефимов.

После оформления сделки оборудования "КИТа" вывезли из Владимира на площадку технополиса "Москва" на юго-востоке столицы, говорит представитель мэрии. Производство развернули за две недели.

Правообладатель иллюстрации MOS.ru Image caption Работники "КИТа" ночуют на заводе

Были ли также перевезены мощности петербургского "НПК Санитас", в мэрии не смогли оперативно уточнить.

"Практически все, что производит "КИТ", уходит на потребности бюджетных учреждений Москвы, причем маски отгружают в больницы и госучреждения почти по себестоимости", - говорит Ефимов.

Высокопоставленный собеседник в мэрии источник добавил, что в первую очередь этими масками обеспечивают медицинский персонал, а госслужащих и муниципальных работников - по остаточному принципу.

Сейчас мощности завода - 900 тысяч масок в сутки, конвейеры работают круглосуточно, а работники (свыше 180 человек) живут на производстве.

Продаются ли маски, произведенные на московской площадке "КИТа", в московском метро?

В компании "КИТ" рассказали, что большая часть масок с завода уходит в бюджетные учреждения столицы. Излишек направляется на склады для создания резерва - он может достигать 500 тысяч масок в неделю. Кроме того, накануне введения обязательного масочного режима "КИТ" закупил 30 млн китайских средств защиты, чтобы "не допустить дефицита масок в городе".

Маски с этого объединенного резерва (собственные плюс китайские) "КИТ" продает аптекам и розничным магазинам. Они же поступили и в метро, уточнил представитель комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений мэрии Москвы: по его словам, на ряде станций можно купить и маски из КНР.

Какова себестоимость производства масок сейчас?

До покупки заводов и мэрия Москвы, и федеральные структуры уже приобретали маски марки Rutex. Так, в середине февраля НИИ туберкулеза через посредника закупил их по цене в 1,34 рубля за штуку. Уже в конце февраля, когда начался дефицит защитных средств, Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы приобрел их по цене в 7 рублей за штуку, обращал внимание политик Алексей Навальный.

Однако с тех пор себестоимость производства масок увеличилась: по словам одного из игроков этого рынка, сейчас она может находиться в диапазоне 10-15 рублей.

В свою очередь оптовая цена на маски сейчас составляет 26 рублей 40 копеек, в то время как до пандемии они стоили пару рублей за штуку, рассказал генеральный директор аптек "Столички" и "Неофарм" Евгений Нифантьев.

По его словам, цены на маски резко выросли из-за того, что в феврале-марте возник дефицит и существенно подорожало сырье для их производства. Китай, основной мировой производитель масок, поднял цены на порядок из-за увеличения спроса по всему миру.

Таким образом, устанавливая цену в 30 рублей за маску, в метрополитене и департаменте транспорта явно ориентировались на рыночную ситуацию. В дептрансе, впрочем, так и не раскрыли механизм ценообразования.

Равно как и не ответили на вопрос, рассматривают ли там возможность бесплатной раздачи средств защиты всем желающим, как, например, в метрополитенах Парижа или Мадрида.