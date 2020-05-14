"Туристов вывозят, а для моряков ничего не делается". Каково быть моряком в разгар пандемии

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По всему миру карантин запер на борту кораблей тысячи моряков, поскольку портовые власти не разрешают им сходить на берег и, соответственно, проводить плановую ротацию экипажей.

Подавляющее большинство из них получают зарплату, а некоторые даже повышенную, но им приходится работать без предусмотренных перерывов, нередко по 12 часов в сутки и по семь дней в неделю.

Это происходит с середины марта. Стандартные трехмесячные контракты превращаются для моряков в шестимесячные.

Многие из них говорят, что и раньше попадали в ситуации, когда болезни или плохая погода задерживали прибытие сменного экипажа. Но такого, как теперь, когда и конца не видно, не припомнят даже ветераны.

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"Мы заперты здесь, и не знаем, что делать, - говорит офицер с танкера. - Все ждут каких-то действий от властей своих государств. Только когда они согласятся принимать своих граждан, можно будет попасть домой".

Самое трудное даже не продолжительность пребывания на борту, а неизвестность.

"Мы уже достаточно долго живем в напряжении. Неопределенность будущего давит на психику. Это самое гнетущее", - говорит офицер.

Би-би-си побеседовала с экипажами танкеров, контейнеровозов и круизных лайнеров.

Большинство просило не указывать их имен, поскольку работодатели не разрешали им общаться со СМИ.

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Мореходство - ключевая отрасль для мировой торговли - испытывает сложности из-за американо-китайских торговых споров, а теперь еще и из-за экономических последствий коронавируса.

На протяжении десятилетий мировой тенденцией была постройка все более крупных судов и минимизация затрат на экипажи. Это помогало снижать издержки на высоко конкурентном рынке.

Упомянутый выше моряк с танкера предположительно проведет на борту около шести месяцев вместо трех, а дома еще месяц должен будет соблюдать самоизоляцию.

"В придачу ко всему, ты боишься заразиться сам и заразить родных и близких", - говорит он.

Прежде чем оказаться на карантине в своей стране, моряку надо попасть в порт, где ему разрешат сойти на берег и откуда на родину летают самолеты. Если рейс отменят, придется возвращаться на борт. Судовладелец пока не может сообщить ничего определенного.

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Самый болезненный удар, по его словам, он получил, когда власти его страны, Индии, приостановили действие виз членов сменного экипажа и ему пришлось вновь отплыть, вместо того чтобы ехать к семье.

Офицеры обычно проводят на борту от трех до пяти месяцев и затем столько же дома. У матросов контракты девятимесячные, но с коротким отпуском посередине.

По словам члена экипажа контейнеровоза, особенно неприятно отсутствие даже коротких увольнений на берег.

"Если не сходить на берег, моральный дух падает. Начинается, так сказать, каютная лихорадка", - говорит он.

"Ты работаешь все время в одном и том же окружении, все раздражены, все хотят домой, даже мелкие ошибки товарищей выводят из себя. Приходится прилагать большие усилия, чтобы уживаться друг с другом", - заметил собеседник Би-би-си.

Порой долгое время, проведенное вместе, рождает дружбу, но в целом приходится тяжело, говорит он.

К тому же на его судне действует сухой закон. "Каждый день превращается в день сурка", - жалуется моряк.

Корабль, на котором он ходит, часто посещает порты. В нормальных условиях это означало бы массу возможностей увидеть новые города и развеяться. Но теперь многие азиатские порты требуют, чтобы со времени захода в предыдущий порт прошло не менее двух недель, и в результате никак не удается попасть на берег.

Особенно не повезло судовому стюарду. Его контракт подходил к концу. Скоро исполнится год, как он на борту, и каждый день он поднимается с рассветом, чтобы приготовить завтрак для экипажа.

Локдаун не отменяет обычных судовых работ. Дела хватает всем, от навигации до профилактики спасательных средств.

Судовладелец выделил каждому своему экипажу по тысяче долларов на дополнительную закупку предметов первой необходимости. Вышло порядка 40 долларов на человека. С учетом наценки, взимаемой шипчандлерами (портовыми снабженцами), этой суммы с трудом хватило на зубную пасту, мыло и бритвенные лезвия.

Компания, на которую работает собеседник Би-би-си, не ответила на просьбу о комментарии.

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Большинство моряков говорят, что хотели бы получать больше информации от работодателей и больше заботы от правительств.

"Я вижу, что туристов постоянно вывозят на родину, а для моряков ничего не делается", - говорит офицер с контейнеровоза.

Такое отношение морякам давно знакомо, утверждает он. Коллеги называют это "морской слепотой". Около 95% всего экспорта и импорта Соединенного Королевства идет по морю, но отрасль, по его ощущениям, находится на периферии общественного внимания,

Для начала следовало бы продумать какие-то способы безопасной смены экипажей в условиях карантина, говорит он. В некоторых портах, вроде бы, что-то делают, но когда будет результат, неизвестно.

Пока единственными развлечениями для моряков остаются телевизор, видеофильмы и интернет - где он доступен.

"Многие просто сидят после вахты по каютам, уткнувшись в телефон и просматривая снова и снова один и тот же фильм, - говорит он. - Хорошего ждать нечего".

Правообладатель иллюстрации Matt Burton Image caption Мэтта Бертона пандемия застигла на берегу. Он говорит, что лучше бы работал, поскольку за время, проведенное вне плавания морякам обычно не платят

Впрочем, возможно, некоторые скажут, что этому моряку и его товарищам повезло: они хотя бы получают деньги.

Мэтт Бертон, моряк с 32-летним стажем, офицер на исследовательском судне нефтяной компании, предпочел бы застрять на борту и при этом зарабатывать. Но он, как многие другие, сейчас на берегу и без зарплаты.

"Честно говоря, я бы лучше сейчас был там и зарабатывал, это точно, - говорит он. - К тому, что пребывание на борту затягивается, мне не привыкать. Я застревал три или четыре раза, однажды работал четыре месяца вместо двух. Всякое бывает, смена неожиданно откладывается, потому что у них оказывается некем тебя заменить".

Хотя, конечно, четыре месяца вместо двух - это нелегко, признает он.

Бертон искал временную работу на британских судах, рассчитывая, что на них не хватает моряков, поскольку иностранцы уехали домой или не могут попасть в Британию. Но не услышал ничего утешительного.

"Сижу дома, верчу пальцами. Остается ждать, когда откроются границы и дела опять пойдут", - говорит он.

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Особая история с круизными лайнерами.

По словам человека, работавшего гидом в антарктическом круизе, корабль на обратном пути не зашел ни в один порт вплоть до пункта конечного назначения на Канарских островах. Плавание затянулось на месяц дольше срока, предусмотренного контрактом, и в это время все получали сильно урезанную плату.

Зато корабль принял на борт экипажи с нескольких других лайнеров, на одном из которых были подтвержденные случаи коронавируса.

Би-би-си попросила семь крупнейших мировых танкерных и контейнерных перевозчиков прокомментировать, как они помогают своим экипажам, застрявшим в море, и тем, кто остался без работы на берегу.

Порты начинают открываться для замены экипажей, утверждает менеджмент. MSC Mediterranean Shipping Company, второго по величине перевозчика контейнеров.

"Применительно к грузовым судам остаются некоторые порты, где судоходные компании могут сменить экипажи. В последние недели благодаря усилиям Международной морской организации ООН и некоторым правительствам, причислившим моряков к ключевым профессиям, многие порты сейчас разрешают проводить замену экипажей", - говорится в ответе.

Orient Overseas Container Line высоко оценила свои экипажи и их "исключительный профессионализм, преданность своему делу и вклад в поддержание оборота грузов". По словам компании, она будет "внимательно следить за изменениями политик и правил и поддерживать тесное общение с нашими коллегами в море, чтобы обеспечить им хорошую заботу".

Моряки, участвовавшие в подготовке этой статьи на условиях анонимности, не работают ни в одной из вышеназванных компаний.