Чемпионат России по футболу должен возобновиться в июне

Чемпионат России по футболу, прерванный из-за вспышки коронавируса, должен возобновиться 21 июня. Такое решение в пятницу принял исполком Российского футбольного союза (РФС).

Чемпионат был прерван в марте после 22-го тура. Сейчас в турнирной таблице лидирует петербургский "Зенит".

Пропустить Twitter пост , автор: @rfsruofficial ⚡️Решения Исполкома РФС

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– Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня

– Командам разрешено делать по 5 замен в матче

– Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта — РФС (@rfsruofficial) 15 мая 2020 г.

До конца сезона матчи будут проходить без зрителей.

В оставшихся играх турнира РФС разрешил проводить командам по пять замен вместо трех.

Бюро исполкома РФС 17 марта из-за коронавируса приостановило соревнования под своей эгидой, включая чемпионат и кубок страны.

Заметка дополняется