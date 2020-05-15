Чемпионат России по футболу должен возобновиться в июне
- 15 мая 2020
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Чемпионат России по футболу, прерванный из-за вспышки коронавируса, должен возобновиться 21 июня. Такое решение в пятницу принял исполком Российского футбольного союза (РФС).
Чемпионат был прерван в марте после 22-го тура. Сейчас в турнирной таблице лидирует петербургский "Зенит".
⚡️Решения Исполкома РФС— РФС (@rfsruofficial) 15 мая 2020 г.
⠀
– Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня
– Командам разрешено делать по 5 замен в матче
– Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта
Конец Twitter сообщения , автор: @rfsruofficial
До конца сезона матчи будут проходить без зрителей.
В оставшихся играх турнира РФС разрешил проводить командам по пять замен вместо трех.
Бюро исполкома РФС 17 марта из-за коронавируса приостановило соревнования под своей эгидой, включая чемпионат и кубок страны.
Заметка дополняется