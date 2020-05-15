Чемпионат России по футболу должен возобновиться в июне

  • 15 мая 2020
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Чемпионат России по футболу, прерванный из-за вспышки коронавируса, должен возобновиться 21 июня. Такое решение в пятницу принял исполком Российского футбольного союза (РФС).

Чемпионат был прерван в марте после 22-го тура. Сейчас в турнирной таблице лидирует петербургский "Зенит".

До конца сезона матчи будут проходить без зрителей.

В оставшихся играх турнира РФС разрешил проводить командам по пять замен вместо трех.

Бюро исполкома РФС 17 марта из-за коронавируса приостановило соревнования под своей эгидой, включая чемпионат и кубок страны.

Заметка дополняется

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