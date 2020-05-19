История карабахского конфликта в армяно-азербайджанском документальном фильме

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новый фильм рассказывает об эскалации армяно-азербайджанского конфликта, военных действиях и мирном процессе

Документальный фильм “Части круга”, снятый независимыми журналистами и экспертами из Армении и Азербайджана – уникальная попытка сопоставить два взгляда на историю карабахского конфликта.

Работа над тремя частями фильма и краткой англоязычной версией заняла в общей сложности девять лет. Съемки проходили в Армении, Азербайджане и на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а встречались авторы для обсуждения сценария в Тбилиси.

Фильм впечатлил независимых наблюдателей, но вызвал резкую критику со стороны официального Баку.

История из первых уст

Правообладатель иллюстрации Conciliation Resources Image caption Для обсуждения сценария армянские и азербайджанские авторы встречались в Тбилиси

Кроме беспрецендентной попытки сопоставить две версии событий, очевидное достоинство документальной картины – уникальные интервью с главными участниками (а для кого-то виновниками) событий. Сложно назвать другой такой проект, для которого интервью бы дали бывшие лидеры Азербайджана и Армении, их советники, военачальники и лидеры националистических движений.

Кроме политических фигур, в фильме есть голоса рядовых беженцев, жертв и свидетелей, а повествование строится по сценарию, написанному независимыми авторами с обеих сторон.

Первым был выпущен 75-минутный фильм с английским закадровым повествованием. Это сокращенная версия, созданная с расчетом на международного зрителя. Но главным результатом работы стало создание трех часовых фильмов, доступных сразу на азербайджанском, армянском, русском и английском языках: “Дорога к войне”, “Война” и “В поисках мира”.

Эта трилогия рассчитана уже в первую очередь на армянскую и азербайджанскую аудитории. Авторы говорят, что готовятся выпустить их после того, как изучат реакцию на первый фильм.

Англоязычный фильм – это компромисс между двумя версиями событий, в то время как трилогия – последовательный рассказ, в котором армянский и азербайджанский нарративы чередуются каждые 15 минут. Весь сценарий был утвержден обеими сторонами - азербайджанскими и армянскими журналистами и экспертами, участвовавшими в проекте.

Баку, Ереван, Степанакерт – и встречи в Тбилиси

Фильм создавали три неправительственные организации: миротворческая группа “Ресурсы примирения” (Британия), “Центр медиа инициатив” (Армения) и Internews Azerbaijan. Общий бюджет всех картин – около 300 тыс. евро, по словам Лоренса Броерса, директора кавказской программы “Ресурсов примирения”. Броерс координировал проект на всем его протяжении.

Финансировал фильмы Евросоюз в рамках программы Европейского партнерства по мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха (EPNK), однако их создатели подчеркивают, что картины не отражают позицию ЕС - они независимы от позиции любых властей.

Работа над фильмом началась в 2011 году. По словам Броерса, одним из источников вдохновения для его создателей был художественный фильм - “Расемон” Акиры Куросавы, в котором одна история рассказывается с точки зрения всех участников, в том числе и убитого самурая.

Авторы из Армении и Азербайджана писали сценарии своих частей, а затем встречались в Тбилиси, чтобы их обсудить. Обе стороны должны были утвердить сценарий, прежде чем переходить к съемкам. Участники признаются, что порой обсуждения переходили на повышенные тона. Из ситуации выходили, объявляя перекур. Броерс вспоминает, что доходило до обвинений в шулерстве и хлопанья дверьми.

“Все равно, решения мы принимали вместе, всем творческим коллективом и единогласно. И мы все же довели работу до конца”, - рассказывает Шахин Рзаев, политический обозреватель издания JAM News.

“На самом деле это была и есть продолжающаяся попытка собрать пазл, свести все истории к одной и создать информационную картину случившегося. Рассказать о конфликте с двух сторон, свести воедино эти части круга”, - говорит Нунэ Саркисян, исполнительный директор “Центра медиа инициатив”.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2019 главы власти Азербайджана и Армении объявили о подготовке населения к миру, но пока что это лишь лозунг

Пока шла работа над фильмами, между Ереваном и Баку не прекращалась информационная война с участием хакеров, пропагандистов, лоббистов, дипломатов и тысяч простых пользователей соцсетей. Распространение конспирологических теорий насчет самых страшных трагедий конфликта курировали в администрациях президентов обеих стран.

Для того, чтобы как можно точнее описать события и развенчать мифы, с обеих сторон к написанию сценариев были привлечены исследователи, работавшие с архивами.

“Я очень надеюсь, что фильмы станут инструментом для развенчивания мифов карабахского конфликта”, - говорит Саркисян. Впрочем, авторы с обеих сторон делают оговорку - невозможно в одночасье развенчать все популярные стереотипы.

“Было бы наивно надеяться, что наша первая попытка сразу сможет изменить многолетний результат пропагандистской войны, - говорит Рзаев. - Но думающие, критически мыслящие люди наверняка внесут кое-какие поправки в свои представления, задумаются”.

“А один мыслящий человек в таких чувствительных моментах важнее тысячной толпы. На них-то мы и надеемся, в первую очередь. И чем больше будет таких людей, тем ближе мы станем к миру”.

Броерс из “Ресурсов примирения” подчеркивает, что бюджеты миротворческих инициатив смехотворны по сравнению с расходами обеих стран на пропаганду и лоббистов, не говоря уже о вооружениях.

Некоторые из политиков и наблюдателей, интервью с которыми вошли в фильм, уже умерли - например, один из лидеров карабахского движения Игорь Мурадян и советник трех президентов Азербайджана Вафа Гулузаде.

Двое из рассказчиков подверглись преследованию - азербайджанский историк Ариф Юнус в 2014 году был арестован вместе с супругой по обвинениям, которые международные организации посчитали политическими. После двух лет заключения и домашнего ареста Ариф и Лейла Юнус покинули страну. А в мае 2017-го из Тбилиси был похищен журналист Афган Мухтарлы, чье интервью также есть в картине. Он был выпущен из бакинской тюрьмы лишь в 2020 году и выехал из страны.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 26 лет прошло с момента перемирия, но мир не стал ближе

Подготовка населения к миру – слоган или реальность?

Карабахский конфликт продолжается с 1988 года. Вскоре после распада Советского Союза он перерос в полномасштабную войну, закончившуюся прекращением огня в 1994 году. Под армянским контролем оказалась большая часть бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, а также семь окружающих ее азербайджанских районов. В апреле 2016 года произошло кратковременное возобновление боевых действий в Карабахе.

Переговоры по урегулированию конфликта активизировались после смены власти в Армении в мае 2018 года. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева привела к разрядке напряженности в зоне конфликта. Число столкновений сократилось.

В январе 2019 года главы МИД двух стран объявили о необходимости подготовки населения обеих стран к миру. Но за полтора года единственным шагом в этом направлении стал обмен делегациями журналистов – возобновление забытой практики.

“Элиты пришли к беспрецедентной договоренности о необходимости подготовки населения к миру, - говорит Броерс. - Но в условиях, когда миротворческие и гражданские инициативы лишены статуса и поддержки, наполнить эти заявления смыслом просто некому”.

По словам эксперта, без независимых инициатив и участия гражданского общества мирный процесс оказывается под угрозой – правительства не могут вести мирные переговоры без общественной поддержки.

В итоге заявление о подготовке к миру остается “слоганом”, который повис в воздухе.

Реакция в регионе

Лучшим документальным фильмом о карабахском конфликте “Части круга” назвал в своем обзоре американский эксперт Джошуа Кучера, редактор отдела Кавказа издания Eurasianet. В статье приводится и мнение Олеси Вартанян, эксперта International Crisis Group, которая называет картину “лучшей документальной работой об истоках конфликта”.

Рауф Мамедов, эксперт по геополитике и энергетике, назвал фильм интересным для массовой аудитории и непредвзятым.

"“Части круга” можно считать одним из немногих успешных и давших конкретный и полезный результат проектов, созданных в последние годы в карабахском контексте при поддержке международного сообщества”, - написал в своем отзыве Тигран Григорян. политический комментатор из Карабаха.

Однако официальные представители Азербайджана обрушились на фильм с критикой. Хикмет Гаджиев, глава отдела внешних связей в администрации президента Азербайджана, назвал фильм “типичной армянской пропагандой”.

Официальные представители Армении не комментировали премьеру фильма.

Журналист Би-би-си Дженни Нортон участвовала в работе над фильмом в частном качестве до того, как стала работать в Русской службе. Она не принимала участия в написании и редактировании этой заметки.