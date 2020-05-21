Опасно ли ходить в магазин? Можно ли заразиться коронавирусом от прохожего на улице? Отвечает иммунолог

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Насколько опасен для меня чихающий человек на автобусной остановке? Стоит ли идти в ресторан? Или пользоваться общественным транспортом?

По мере того, как мир постепенно выходит из карантина и мы возвращаемся в социальную среду и к нашим обычным занятиям, растет риск заражения и распространения коронавируса. Это вызывает страх второй волны эпидемии.

Мы поговорили с иммунологом, доцентом Массачусеттского университета Эрином Бромиджем о том, как уменьшить опасность подхватить Covid-19.

Доктор Бромидж читает курс эпидемиологии инфекционных заболеваний и пристально следит за развитием нынешней пандемии с самого ее начала.

Он не столько эксперт по данному конкретному заболеванию, сколько умелый популяризатор научных знаний. Его блог о рисках, связанных с коронавирусом, прочитали около 16 миллионов человек.

Вот что он советует делать в период хотя бы частичного возвращения к нормальной жизни.

Где можно подцепить инфекцию?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Оказаться в толпе на концерте, - значит, повысить риск

Доктор Бромидж говорит, что большинство людей заражается в собственных домах через другого члена семьи, который передает инфекцию всем остальным в ходе постоянных контактов.

А вне дома? Подвергаем ли мы себя риску во время ежедневной прогулки в парке? Вот этот легкомысленный бегун без маски - передаст ли он мне сейчас болезнь?

Вряд ли, говорит профессор.

"На открытом воздухе вирус распыляется в неограниченном объеме, - объяснил он в интервью Би-би-си. - Человеческий выдох рассеивается очень, очень быстро".

Это значит, что ваша доза вируса скорее всего окажется недостаточной для того, чтобы заразиться.

"Чтобы вы заболели, в ваш организм должна попасть так называемая инфекционная доза - порядка тысячи частиц вируса SARS-CoV-2. Эта оценка базируется на исследованиях соответствующих доз применительно к MERS и SARS", - написал он в своем блоге.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Да, бегуны дышат часто и глубоко, но они быстро пробегают мимо

Конкретная цифра остается предметом дискуссий и должна быть еще подтверждена экспериментально, но дает полезную общую картину того, как человек заражается.

Главное здесь то, что вы можете набрать необходимую дозу разными путями. "Тысяча вирусных частиц за один вдох, или по сто за десять вдохов, или по десять за сто вдохов. Любая из этих ситуаций может привести к заражению", - объясняет доктор Бромидж.

Это означает, что за очень короткий контакт с инфицированным человеком - тем же бегуном, не понимающим необходимость соблюдения дистанции, - вы вряд ли наберете инфекционную дозу.

В каких ситуациях следует беспокоиться сильнее?

Люди с симптомами

Кашель и чихание действительно распространяют инфекции, но очень по-разному.

При кашле человек за раз выбрасывает в воздух около трех тысяч мельчайших капель со скоростью 80 км/ч, говорит доктор Бромидж. Большинство из них достаточно велики, чтобы упасть на землю под собственной тяжестью, но некоторые могут остаться в воздухе и долететь до противоположного конца комнаты.

Если человек, с которым вы едете в лифте, не кашляет, а чихает, риск увеличивается в 10 раз.

Один чих - это порядка 30 тысяч частиц, движущихся со скоростью 320 километров в час, причем гораздо меньшего размера, так что они легко долетают даже до самого дальнего конца помещения.

"Если человек заражен, то он, кашлянув или чихнув, всякий раз выделяет целых 200 миллионов вирусных частиц", - отмечает доктор Бромидж.

"Если вы разговариваете с кем-то лицом к лицу, и этот человек кашляет или чихает прямо на вас, то вы, ясное дело, легко можете получить инфекционную дозу в тысячу вирусных частиц", - поясняет эксперт.

Если вы не присутствовали при кашле и чихании непосредственно, вы все равно в опасности. Некоторые капельки могут витать в воздухе несколько минут и вы, войдя в комнату, успеете вдохнуть их достаточно.

Бессимптомные распространители

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чаще всего вирус вне дома передается от людей, не проявляющих никаких симптомов заболевания

Мы знаем, что первые пять дней после заражения люди болеют без симптомов, а у некоторых они не проявляются и вовсе, даже позже.

Вирусные частицы попадают в атмосферу и при обычном дыхании. Но много ли?

"При одном выдохе выделяется от 50 до 5000 капелек. Большинство из них движутся медленно и почти сразу падают на землю", - говорит доктор Бромидж.

Количество капель сильно сокращается, если человек дышит носом.

Правообладатель иллюстрации Erin Bromage Image caption Доктор Эрин Бромидж

"Нос - это добавочный фильтр, и воздух направляется вертикально вниз. Таким образом, число выделяемых патогенов - вирусных частиц - сравнительно невелико, - указывает эксперт. - Важно и то, что при обычном дыхании воздух выходит без усилия, так что вирусные частицы из нижних дыхательных путей в него не попадают".

Это важно, поскольку в легких и трахее зараженного человека концентрация коронавируса выше, чем в горле и во рту.

Сколько частиц вируса SARS-CoV-2 (нынешний коронавирус, вызывающий Covid-19) выделяется при дыхании, неизвестно. Но профессор Бромидж приводит данные исследований, согласно которым при обычном гриппе больной распространяет от трех до 20 вирусных частиц в минуту.

Если эти данные верны и для возбудителя Covid-19, то вы, находясь в присутствии зараженного человека, должны вдыхать абсолютно все выделяемые им частицы на протяжении 50 минут, чтобы набрать инфекционную дозу в тысячу частиц (все данные являются оценочными и приблизительными).

Подводя итог, можно сказать, что вероятность заболеть, просто находясь в одной комнате с носителем инфекции, сравнительно невелика, если тот не чихает и не кашляет.

Тем не менее, большая часть заражений вне дома, вероятно, происходит в результате контактов с бессимптомными больными.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption При разговоре риск заражения воздушно-капельным путем возрастает

Риск возрастает примерно в 10 раз, если вы разговариваете, напоминает Бромидж.

Драматическим образом увеличивают количество поступающих в атмосферу капелек слюны пение и крик.

"Стоит вам закричать или запеть - и капельки начинают буквально обстреливать пространство перед вами, причем они поступают из глубины легких, где ткани инфицированы сильнее, - говорит специалист. - Вообще, любое усилие при выдыхании резко увеличивает заражение воздуха".

Какие места особо опасны?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пение и крик резко увеличивают количество и скорость выброса капелек, содержащих вирус

Естественно, наибольшему риску подвержены те, кто в силу своей профессии имеет дело с зараженными людьми.

Также известны случаи массового заболевания людей в определенных местах. В этой связи у всех в памяти круизные лайнеры. Доктор Бромидж относит к таким средам еще и открытые офисные пространства, спортивные и развлекательные мероприятия, вечеринки, похороны и хоровые репетиции.

Во всех этих случаях риск заражения велик, поскольку люди проводят значительное время в закрытом помещении в обществе других людей, среди которых могут оказаться носители инфекции.

"Даже если конкретный больной человек находится в 15 метрах от вас, как во время репетиции хора или в колл-центре, и количество достигающих вас частиц вируса невелико, за продолжительное время вы можете набрать дозу", - говорит ученый.

По мере возвращения людей на рабочие места особое беспокойство вызывают некоторые профессии.

Больше всего проблем вызывают открытые офисные пространства с плохой вентиляцией. Доктор Бромидж приводит случай, когда в Южной Корее 216 сотрудников трудились в одном большом открытом пространстве, и 94 из них заболели.

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Стоматологов в общей массе населения не так много, но они являются группой особого риска.

"В ходе их работы, сверления, отсасывания и прочего, образуется большое количество аэрозольного вещества. Администрации следует подумать, как организовать рабочее пространство таким образом, чтобы защитить своих сотрудников, потому что опасность грозит прежде всего стоматологам, а не пациентам", - говорит доктор Бромидж.

Еще одна группа риска - учителя и преподаватели.

"Учителя и преподаватели, в основном немолодые люди, должны находиться длительное время в одном помещении с молодежью. Надо основательно думать над тем, как обезопасить эти рабочие места", - замечает эксперт.

На воздухе и в помещении

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По словам Бромиджа, среди известных эпизодов массового заражения лишь очень немногие случились на открытом воздухе.

Ветер и пространство рассеивают концентрацию вируса, а солнечные лучи, жара и влажность могут сокращать время его выживания.

Поддерживая дистанцию и сокращая продолжительность контактов, вы уменьшаете риск еще больше.

Но некоторые закрытые пространства потенциально очень опасны, особенно мероприятия, где люди в условиях скученности разговаривают друг с другом, поют и кричат и где трудно эффективно соблюдать дистанцию.

Проблематичны помещения с плохой вентиляцией и кондиционированным воздухом.

Вот магазины - по крайней мере, для покупателей - куда менее опасны, по крайней мере если не оставаться подолгу в одном и том же месте.

Оценка риска

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Ограничения, связанные с коронавирусом, постепенно снимаются, но мы должны критически оценивать степень опасности тех или иных занятий, советует доктор Бромидж.

Собираясь идти в закрытое пространство, примите во внимание его кубатуру, число одновременно находящихся там людей и продолжительность вашего пребывания в нем.

"Если вы сидите в хорошо проветриваемом помещении с небольшим числом людей, риск невелик, - говорит ученый. - Если вы работаете в открытом офисе, надо оценить его объем, количество людей и вентиляцию. Если ваша работа подразумевает контакты лицом к лицу, тем более, громкие разговоры и крик, подумайте хорошенько".

Например, для посетителя торгового центра, если он пробудет там недолго, посетителей не очень много и объем помещения большой, то и опасность не столь велика. Для складского работника, проводящего там весь день, она значительно выше.

Снаружи риск инфицирования намного меньше, поскольку зараженные капельки быстро рассеиваются, но помните про дозу и время, замечает профессор.

"До сих пор мы говорили про передачу вируса воздушно-капельным путем, но нельзя забывать и о поверхностях. Инфицированные капельки оседают где угодно. Чаще мойте руки и не прикасайтесь к лицу", - отмечает Бромидж.

А еще, наверное, придется на время отказаться от обычая задувать свечи на именинном торте.

Оригинал блогпоста доктора Бромиджа можно прочитатьздесь.