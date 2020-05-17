Саблезубые анчоусы и королевские пингвины, уморившие ученых

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Люди и неандертальцы - соседи на века

Пингвины пукают - ученым не до смеха

Гроза морей - саблезубый анчоус

Для красоты и защиты - оставайтесь небриты

Пришли, увидели, подружились? Как встретились первые люди и неандертальцы

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Современный человек жил в Европе по меньшей мере 46 тысячелетий назад и соседствовал с неандертальцами намного дольше, чем считалось ранее.

К такому выводу пришла группа исследователей во главе с профессором Жан-Жаком Ублэном из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Лейпциге, работавших в пещере Бачо Киро в Болгарии.

"Раскопки в Бачо Киро показали, что между прибытием в восточную Европу современного человека и окончательным исчезновением неандертальцев, возможно, прошло 8 тысяч лет, - считает профессор Ублэн. Это намного дольше, чем три тысячелетия, о которых раньше говорили антропологи, и, по словам профессора, "это дало двум видам намного больше времени на биологическое, культурное и поведенческое взаимодействие".

Пещера Бачо Киро и раньше давала археологам можество ценных находок, в том числе орудий труда и костей, как человеческих, так и неандертальских. Но популярность этого места у ученых сыграла и злую шутку: многие находки были загрязнены материалами из других слоев, что ставило под вопрос их точную датировку.

Проведя новые раскопки с соблюдением всех мер предосторожности, группа Ублэна провела как радиоуглеродный анализ орудий труда, так и анализ ДНК костей и зубов и пришла к выводу, что самые старые из них имеют возраст около 47 тысяч лет.

"Мы имеем дело с самыми древними людьми в Европе", - утверждает Ублэн.

Среди находок оказались и ювелирные украшения из зубов пещерных медведей, удивительно напоминающие подобные изделия последних неандертальцев. По мнению учных, это явно свидетельствует о том, что неандертальцы научились этому у людей, и, стало быть, их контакты были весьма тесными.

"Кто-то скажет, что это просто совпадения, только я в такие совпадения не верю, - говорит профессор Ублэн, напоминая, что имеются доказательства и генетического смешения двух видов. - Невозможно представить, чтобы биологическое взаимодействие между двумя группами происходило без культурных контактов и взаимного обмена опытом".

Как пукающие пингвины стали головной болью для ученых

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Изучение королевских пингвинов на антарктическом острове Южная Джорджия чуть не довело исследователей до настоящей истерики. И виновато в этом не поведение этих и в самом деле довольно забавных птиц, а их гуано, или помет.

По словам руководителя группы, профессора Бу Элберлинга из Копенгагенского университета, все дело в веселящем газе, или оксиде азота.

Диета пингвинов в основном состоит из рыбы и криля, а эти продукты богаты азотом. Колония пингвинов гадит нешуточно, азот из фекалий попадает в почву, там бактерии превращают его в оксид, и вот вам веселящий газ, тот самый, который стоматологи используют в небольших дозах, чтобы усыпить вас. Но если сильно надышаться этим газом, то будет не до смеха.

"Когда дышишь этим газом несколько часов, сознание начинает плыть, - признается профессор. - Подступает тошнота, возникает сильная головная боль, тут уже не до смеха".

Кстати, веселящий газ является еще и тепличным, причем он в 300 раз вреднее для атмосферы, чем двуокись углерода.

"К счастью, пингвины не могут всерьез негативно повлиять на климат планеты в целом, однако знать, как жизнедеятельность колоний отражается на окружающей среде, очень важно, потому что благодаря мерам по защите этих птиц их численность неуклонно растет", - поясняет профессор Элберлинг.

Падение дома анчоусов: как саблезубые гиганты докатились до планктона

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Кто бы мог подумать, что анчоусы, это крошечные рыбки, которые и блюдом-то полноценным не назовешь (так, приправа к пицце), когда-то были грозой морей.

Да-да, предки анчоусов, жившие 55 миллионов лет назад, достигали метровой длины и были вооружены острыми зубами и одним-единственным, но острым как сабля клыком, торчавшим из верхней челюсти.

И если сегодняшние мальки довольствуются крохами, те монстры эпохи эоцена были серьезными охотниками.

Останки двух видов анчоусов были обнаружены в карьерах Бельгии и Пакистана много лет назад, и все это время ждали своего часа в хранилищах музеев.

И вот наконец паленотологи из университета Мичигана обратили на них внимание. Особенно ученых впечатлил тот, что побольше, из Пакистана. Ему даже дали имя - Monosmilus chureloides, в честь пакистанского демона-вампира с огромными клыками.

Как выяснилось, оба вида, которых роднил тот самый клык в верхней челюсти, и в самом деле оказались близкими родственнниками и относились к классу лучеперых рыб и семейству анчоусов.

Но сегодняшние анчоусы питаются планктоном и не имеют страшных зубов. Как же могли исполины былых времен докатиться до такой жизни?

По словам ученых, все дело в мел-палеогеновом вымирании, когда многие экологические ниши остались пустыми. Это вызвало бум среди выживших, в том числе и лучеперых, которые раньше были на вторых ролях.

Но не все виды смогли воспользоваться открывшимися возможностями. Как показала история, быть хищным и саблезубым - еще не залог эволюционного успеха. Вот и анчоусы-великаны съежились, растеряли зубы и перешли на безобидный планктон. И все таки теперь как-то не хочется поворачиваться к пицце спиной...

Спасет ли борода от удара в челюсть?

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Согласитесь: густая борода - это впечатляющее зрелище. Во многих странах и культурах она считалась - и считается - признаком мужественности и мудрости и призвана внушать страх и уважение (вспомним хотя бы Карабаса-Барабаса). Но может ли она служить более практическим целям?

Да, полярники прошлого неизменно носили бороду для защиты от лютой стужи, но в остальном...

Правда, еще старина Дарвин, отец теории эволюции и сам по совместительству обладатель завидной бороды указывал на то, что льву нужна его роскошная грива для защиты от клыков соперников, а вот оправдать с точки зрения своей теории растительтность на мужском лице он даже не пытался, вяло ссылаясь на якобы украшающий эффект бороды в глазах женщин.

Однако авторы нового исследования посчитали иначе. Если грива защищает льва от укусов, может быть и борода изначально была призвана спасать челюсть от переломов, смягчая удар?

Чтобы опробовать свою теорию на практике, ученые создали модель черепа из костного материала и обернули его овечьей шкурой. Сходство получилось не самым удачным, зато по количеству волосяных фолликулов на сантиметр овца подошла лучше всего.

Для полноты эксперимента использовались сразу три шкуры: с нетронутой шерстью для изображения пышной бороды, сильно подстриженная, которая представляла приличную щетину, и выскобленная, имитировавшая бритую кожу.

При ударе тупым предметом, как пишут обычно в криминальных сводках, самая "бородатая" модель держалась лучше всего. И если удар одинаковой силы полностью раскалывал кость, покрытую голой овчиной, и на 95% сокрушал модели, имитировавшие многодневную щетину, то лишь 45% моделей с самой густой бородой поддавались удару.

"Результаты нашего исследования наглядно показывают, что волосяной покров может существенно снизить силу удара, и если применить это к человеческой бороде, то мы видим, что борода способна защитить уязвимые кости черепа, такие как челюсть, от опасных повреждений", -заявляют специалисты, оговариваясь, что эффективность защиты во многом зависит от жесткости и толщины волос, плотности лицевой растительности и ее курчавости.