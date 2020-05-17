Детеныши орангутанов учатся лазить по деревьям. Инструкторы - люди

Правообладатель иллюстрации BBC/NHU Image caption Чтобы научить малыша, нужно сперва научиться самой

Пока в большинстве стран мира из-за пандемии коронавируса дети обучаются дома, юные ученики одной необычной школы продолжают посещать занятия. В лесной школе на острове Калимантан (Борнео) детеныши орангутанов, оставшиеся без родителей, учатся лазить по деревьям, а помогают им в этом люди.

Чтобы подготовиться в будущем к самостоятельной жизни, каждый день детеныши проводят по 12 часов в лесу, но под присмотром.

Съемочная группа Би-би-си снимала их занятия в лесном массиве, пролегающем между городами Баликпапан и Самаринда, для телесерии "Приматы" еще до начала пандемии коронавируса. В самый разгар пандемии для животных ничего не изменилось, разве что сотрудники консервационной программы "Четыре лапы" (Four Paws) стали носить лицевые маски, менять одежду, заходя на территорию заповедника, и измерять себе температуру, прежде чем общаться с орангутанами.

За последние 70 лет в мире резко сократилась популяция орангутанов - на Калимантане их осталось всего около 50 тысяч.

Вырубка тропических лесов под угольные шахты или пальмовые плантации для дальнейшего производства пальмового масла уменьшает естественный ареал обитания этих замечательных животных.

Взрослых особей убивают, если те пытаются защитить свое потомство, а сирот бросают или нелегально продают в качестве домашних питомцев.

На острове работают центры реабилитации, где осиротевших детенышей готовят к самостоятельной жизни, в частности учат такому важному навыку как лазание по деревьям.

Нынешняя пандемия прервала проведение многих консервационных проектов по всему миру, но она также дала возможность привнести кое-какие позитивные изменения, признает глава программы по реабилитации орангутанов в Восточном Калимантане, доктор Сигне Прошофт.

"Здесь есть прекрасные возможности, чтобы защитить дикую природу от нелегальной торговли дикими животными и потребления их мяса, - говорит она. - Это во многом зависит от просвещения".

Лесной спецтренинг

Правообладатель иллюстрации BBC/NHU Image caption Эти снимки были сделаны еще до начала пандемии. Сейчас сотрудники заповедника носят лицевые маски

Но просвещать необходимо не только людей, но и животных.

Например, осиротевших орангутанов необходимо обучить залезать высоко на деревья, потому что именно там, в сомкнутых кронах деревьев, обычно обитают их сородичи, находя себе и пропитание, и защиту от хищников, в том числе и браконьеров.

Но что делать, если их двуногие учителя тоже не умеют лазить по деревьям?

Тогда на помощь приходит специалист - арборист с многолетним стажем Джеймс Рид, который запустил программу Tree Monkey Project и обучает лазанию по деревьям и людей, и животных.

Основные навыки обезьяны, как и люди, и многие другие животные, получают в ранние годы жизни от матери в ходе бесчисленных наблюдений и повторений. Поэтому, прежде чем обучить юного орангутана, надо обучить его приемного родителя.

Правообладатель иллюстрации JEJAK PULANG/FOUR PAWS Image caption Глава программы консервации на Калимантане Сигне Прошофт гордится своими питомцами

Обучающий курс Джеймса Рида пришелся как нельзя кстати.

"Мне кажется, наши юнцы были страшно рады, когда поняли, что они могут находиться на верхушке дерева вместе с одной из своих "мам", - говорит доктор Прошофт.

У детенышей орангутанов, само собой разумеется, есть огромное преимущество в том, что касается лазания по деревьям - они цепляются за ветки так же цепко, как осьминог, признается биолог.

Материал подготовлен на основе репортажа корреспондента Би-би-си по вопросам окружающей среды Хелен Бриггс