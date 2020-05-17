Трикини и стразы. Коронавирус превратил защитные маски в модный аксессуар

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Судя по всему, спикеру американской палаты представителей Нэнси Пелоси понравилась идея подбирать маску к костюму

Защитные маски для лица во время пандемии коронавируса стали необходимостью: во многих странах и регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, они стали обязательными в общественных местах. Но теперь маски также превращаются в аксессуар, который помогает людям выглядеть модно в любой ситуации - как на официальном мероприятии, так и на пляже.

“Сейчас все носят маски, в том числе и модельеры. Это уже необходимый модный атрибут”, - говорит Энджел Обаси, которая ведет популярный экаунт о моде Styleconnaisseur в "Инстаграме".

Когда пандемия только начиналась, Обаси опубликовала несколько снимков, на которых она была в маске, сочетающейся с ее костюмом. Так она оделась, чтобы виртуально побывать на свадьбе друзей в Zoom.

В "Твиттере" эти фотографии получили более 100 тысяч лайков.

Обаси рассказала Би-би-си, что эту маску она использовала еще несколько раз, поскольку она "лучше всего подходит к моему стилю и, разумеется, помогает моей безопасности".

Разумеется, Энджел Обаси - не единственная, кто хочет защитить себя от опасности заражения коронавирусом и одновременно выглядеть модно.

Политическая мода

Высокопоставленные чиновники и знаменитости также начали подбирать для официальных мероприятий маски к своим костюмам.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Словакии Зузана Чапутова взяла за правило подбирать маску к платью

В том числе в подходящей к костюму маске неоднократно появлялась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. За это бывшая госсекретарь Хилари Клинтон назвала Пелоси "лидером большинства в палате [представителей], а также цветовой координации между маской и брючным костюмом”.

За прошедший месяц Пелоси продемонстрировала сразу несколько вариантов сочетаний масок и костюмов.

Президент Словакии Зузана Чапутова получила много лестных отзывов в социальных сетях за удачное сочетание маски и костюма на официальном мероприятии. Один из пользователей соцсетей назвал модное решение Зузаны Чапутовой “короной наших дней”.

С ростом популярности такого модного решения многие дизайнеры присмотрелись к этому тренду - и теперь к выпускаемой одежде предлагают соответствующую маску.

Варианты для пляжа

Модный дом Givenchy выпустил бейсболку, к которой крепится маска. Такой модный сет стоит 425 фунтов стерлингов (518 долларов США).

А итальянский дизайнер Тициана Скарамуццо, владелица марки Elexia Beachwear, в мае выпустила новую интерпретацию комплекта, получившего название "трикини": бикини плюс маска.

В США магазин Room Shop Vintage начал продавать топы и подходящие к ним маски после того, как глава отдела производства показала владельцам магазина несколько снимков с таким сочетанием маски и топа.

"Я посмотрела на образцы и загорелась этой идеей, - говорит сооснователь Room Shop Vintage Шелли Хорст. - Наш сет из маски и топа встретили прекрасно. Покупателям очень понравилось это сочетание. Подходящая под топ маска становится нескучным и даже экстравагантным предметом гардероба. И это очень важно в такое непростое и тревожное время”, - говорит Шелли Хорст.

По словам Шелли Хорст, мода на маски, сочетающиеся с нарядами, в ближайшее время не уйдет.

“Вскоре людям понадобится по несколько масок на смену, особенно когда все начнет постепенно открываться. Иметь маску, которая сделана точно из такого же материала, как и ваш наряд, - очень занятное модное решение. Но скоро будет актуальным и просто подбор маски к одежде по цвету. Мы все привыкнем, что при планировании нашего наряда всегда придется выбирать, какую маску надеть”, - говорит она.

Популярным становится не только тренд сочетать маски с одеждой по цвету и материалу. Многие дизайнеры создают невероятно гламурные маски, украшенные, например, стразами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нигерийский модельер Сефия Сджеджамао считает, что пандемия гламуру не помеха

Создательница таких ярких масок из Нигерии Сефия Дьеджомоа в интервью агентству Рейтер сказала, что пандемия никак не должна мешать ее чувству стиля. “Когда вы появляетесь в стильной маске - или с таким аксессуаром, как этот, пропадает чувство, что мы на войне. Все кажется веселее”, - говорит она.