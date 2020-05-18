"Не бросать людей в катастрофе": почему в Дагестане все так плохо с коронавирусом

Правообладатель иллюстрации Kremlin.ru Image caption Путин в Ново-Огарево во время видеоконференции с руководством и общественностью Дагестана

Ситуация с эпидемией в Дагестане вызывает серьезные опасения, признал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Республиканский минздрав в свою очередь признал гибель 40 медиков во время эпидемии коронавируса. Причину их смерти власти не называют. Активисты винят власти Дагестана в занижении статистики заражения, а чиновники - самих дагестанцев в распространении инфекции.

Русская служба Би-би-си разбиралась в причинах тяжелой эпидемиологической ситуации в республике.

Дагестан бьет антирекорды по гибели медиков

По официальным данным, Дагестан находится на пятом месте по числу выявленных случаев коронавируса в России. В республике коронавирус официально подтвержден у более 3 тысяч жителей, он унес жизни 30 человек.

При этом заболеваемость пневмонией в Дагестане в апреле 2020 года выросла более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Накануне глава миндзрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в ходе видеосеанса в "Инстаграме" суммировал случаи заболевания коронавирусом и внебольничной пневмонией - по его данным, всего заболели более 13,7 тысячи человек. По его словам, разницы в течении болезни у коронавирусных пациентов и тех, кому диагностировали внебольничную пневмонию, нет.

Согласно резонансному заявлению министра, 700 жителей республики умерли от пневмонии, и более 40 из них были врачами.

Для сравнения: в Московской области умерли от коронавируса и пневмонии 16 медиков. Всего в России от коронавируса могли умереть около 200 врачей, подсчеты ведут активисты проекта "Список памяти".

В воскресенье, 17 мая, минздрав Дагестана опубликовал разъяснение по поводу умерших медработников. В нем причина смерти медиков прямо не называется, но говорится, что среди диагнозов были не только коронавирус и пневмония. В министерстве считают, что медики в республике заражаются коронавирусом не на только работе, а от "родственников и при посещении поминальных мероприятий".

Правозащитники не верят в статистику властей

Активисты и общественники обвиняют власти в сокрытии реального числа заболевших и умерших от коронавируса. "Сообщество врачей Республики Дагестан" 4 мая обратило внимание президента Владимира Путина на то, что официальные данные о распространении вируса, по их мнению, сильно занижены.

Дагестанский правозащитник Шамиль Хадулаев направил обращение главе штаба по борьбе с коронавирусом Сергею Собянину. Он написал, что Дагестан оказался не готов к эпидемии, врачам не хватает средств индивидуальной защиты, а статистика смертей может быть занижена, потому что в республике есть села, где, по его информации, якобы умирает по "пять-шесть человек в день".

Об этом же в обращении к президенту Путину заявил и врач из Москвы Магомед Абдулхабиров.

6 мая Дагестанский врач Салим Халитов вышел к зданию травматологического центра в Махачкале с пикетом. "Люди погибают каждый день! Не исключение мои коллеги - медики, и я не могу смотреть на то, как они работают без средств индивидуальной защиты", - объяснил он свою акцию.

На противоречивую статистику обратили внимание и местные власти. Глава селения Тебекмахи Меджид Меджидов заявил, что из 2 150 жителей села более тысячи человек болеют "простудно-вирусным заболеванием". По его словам, только за март и апрель в селении умерли 12 человек, при том, что раньше за год умирали около 15-17 жителей Тебекмахи.

Москва признала дефицит тестов в республике

Путин 18 мая провел совещание с властями Дагестана. На нем глава республики Владимир Васильев сказал, что республиканские власти не скрывают число смертей от коронавируса. Медикам сложно разделить случаи, когда человек умер от Covid-19, а когда от других респираторных заболеваний, считает глава Дагестана.

Васильев добавил, что в республике ежедневно проводится до 1,5 тысячи тестов на коронавирус в день.

Причина разброса в статистике не в том, что власти занижают статистику заболеваемости, а в том, что в республике "плохо проводится тестирование", полагает глава общественной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Правообладатель иллюстрации pravitelstvo_rd/instagram Image caption Трансляцию совещания Путина с руководством Дагестана в прямом эфире показывал телеканал "Россия 24"

"Тесты берут, но результат многие люди не получают, нарушаются сроки. Какой смысл делать упор именно на результаты теста, если вся картина [заболевания похожа на Covid-19]? Любая пневмония сейчас лечится как коронавирус. Такой же подход надо и к статистике применять", - сказал Увайсов Би-би-си.

Его слова на совещании с Путиным подтвердила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В республике сегодня важно увеличить охват тестированием - он, к сожалению, в два раза ниже, чем заданная нами планка в соответствии с указом [президента]", - сказала Попова (цитата по ТАСС).

Близкий к властям республики источник Би-би-си объяснил тяжелую эпидемиологическую ситуацию на местах несколькими причинами: "Слабая медицинская инфраструктура, высокий средний возраст врачей, всеобщее равнодушное отношение дагестанцев к эпидемии".

По словам Увайсова, в дагестанском селе Губден умирали по три-семь человек в день, но сейчас эпидемия пошла на спад, с прошлой недели умерших уже нет. "Вирус в село заходит, село практически всё переболевает", - отмечает правозащитник.

По его словам, в некоторых селах люди сами считают заболевших и умерших, так как "там все друг друга знают". По его данным, в селах умерли около 400 человек, у которых были симптомы коронавируса, что соответствует официальной цифре смертей от пневмонии в республике.

Из-за чего в распространении вируса винят жителей

В конце апреля в местном минздраве заявляли, что дагестанцы не соблюдают режим самоизоляции.

"Несмотря на все принятые меры, на улицах все еще много жителей, собирается большое скопление людей, при этом никто не соблюдает дистанцию, мало кто носит маски, - говорил глава минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.

На совещании с руководством Дагестана президент Путин тоже говорил о нарушении режима самоизоляции: "По оценкам специалистов, основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому".

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS Image caption Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев

О том, что дагестанцы сами не обращаются к врачам, говорил и Васильев: "Наше старшее поколение хорошо помнит прививки, а сегодня молодежь уходит от этого, и мы должны об этом подумать".

На совещании выступил и заразившийся коронавирусом муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев. "Да, можно сказать, что люди сами виноваты в таком огромном количестве зараженных. Да, не все серьезно отнеслись сразу. Халатность людей - не повод бросать их в такой катастрофе", - сказал он.

Многие лечатся дома, потому что боятся обращаться за медицинской помощью, сказал Би-би-си Магомед Абдулхабиров, врач, написавший обращение к Путину. "Огромная очередь на КТ, и там люди заражаются. Во-вторых, в больницах не везде все есть в достаточном количестве", - объяснил он.

Не хватает СИЗ, врачам не доплачивают

На совещании с Путиным муфтий Дагестана заявил, что не все врачи согласились работать с коронавирусными больными из-за нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ).

"Врачи, которые вышли на работу, сами тоже заболели, местами их просто катастрофически не хватает. Я знаю, что один врач иногда обслуживает целое отделение", - добавил муфтий.

О дефиците СИЗ и других проблемах дагестанской медицины в начале мая заявил Росздравнадзор. Проверка ведомства выявила в медицинских организациях республики нехватку лекарств, средств индивидуальной защиты и медицинских кадров.

"Люди сами покупают СИЗ, скидываются, решают этот вопрос, есть много людей, которые помогли врачам", - говорит правозащитник Увайсов. Причину нехватки СИЗ он увидел в бюрократии, которая обязывает ведомства производить закупки заранее, а не по необходимости.

Во многих городах Дагестана медработники также столкнулись с нехваткой стимулирующих выплат, обещанных президентом. Девять сотрудников "Скорой помощи" Буйнакска записали видеообращение, в котором заявили, что не получили выплаты. "Из 150 человек [надбавки] получил только 31 человек, и то не полную сумму. Мы весь апрель работали с риском заражения коронавирусной инфекцией", - заявили медики.

Минздрав Дагестана подтвердил, что выплаты получили только 47 из 151 сотрудника скорой помощи. Но добавил, что прибавку к зарплате получат только те, кто работал с пациентами с подтвержденным коронавирусом.

Прокуратура Дагестана начала проверку о нарушениях прав медработников из-за неполученных выплат. В местном профсоюзе медработников сказали, что выплату получат все работники скорой помощи, независимо от того, работали они с коронавирусными пациентами или нет.

При этом у 42 сотрудников буйнакской скорой помощи обнаружена пневмония, шесть медработников лежат в больнице, заявили в профсоюзе.

Ситуация требует срочных мер, резюмировал на совещании Путин. Он поручил минздраву России подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане, а МЧС - начать масштабную санитарную обработку общественных мест. Минобороны, по его словам, развернет строительство медицинского центра для больных с коронавирусом "не менее чем на 200 мест".