"Не бросать людей в катастрофе": почему в Дагестане все так плохо с коронавирусом

Салим Халитов вышел сегодня к зданию травматологического центра в Махачкале с плакатом, где было написано: "Лживый министр хуже коронавируса". ⠀ Мы связались с ним. Свой поступок @salim_khalitov объяснил так: ⠀ "Наша республика и весь мир сегодня находятся в очень тяжёлом положении. Люди погибают каждый день! Не исключение мои коллеги - медики, и я не могу смотреть на то, как они работают без средств индивидуальной защиты. ⠀ Это преступление. Есть люди которые отвечают за это, и они должны ответить за каждого коллегу, который им доверился!". ⠀ Напомним, что Салим Халитов работал в республиканской травматологии заведующим отделения лучевой диагностики. Он записал видео обращение к министру здравоохранения с просьбой разобраться в нарушениях, которые происходят в учреждении. Жалоба Салима была рассмотрена без него, и врач решил уволиться по собственному желанию. ⠀ Фото: @khaleedblog #МониторПациента