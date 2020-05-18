В США многих заключенных выпустили из тюрем из-за эпидемии. Преступность не выросла (но и не исчезла)

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Из-за пандемии нью-йоркские полицейские решили не тратить время на мелкие правонарушения

Пандемия видоизменила и заметно сократила преступность в большинстве городов, отчасти потому, что на улицах почти не стало потенциальных потерпевших.

Руководство нью-йоркской полиции, насчитывающей 55 тысяч человек, после отмены карантинов ожидает всплеска преступности.

Ее начальник Дермот Шей сказал на днях газете Wall Street Journal, что преступности станет больше, отчасти потому что в городе стало больше преступников, которых тысячами выпускают в Америке из заключения, чтобы уберечь от заразы их самих и их тюремщиков.

В Нью-Йорке, например, пандемия привела к освобождению более 1600 тюремных сидельцев, часть которых немедленно взялась за старое. К концу апреля около 50 из них были арестованы снова.

В числе временно освобожденных был Майкл Авенатти, бывший адвокат порноактрисы Сторми Дэниэлс, утверждавшей, что у Дональда Трампа с ней был адюльтер и что перед выборами 2016 года он заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Трамп это отрицает.

Два года назад Авенатти не слезал с телеэкранов и всерьез подумывал о том, чтобы баллотироваться против Трампа. Несколько месяцев назад он был осужден за попытку вымогательства 20 млн долларов у компании Nike и ожидал в тюрьме суда по другим обвинениям, на сей раз в Лос-Анджелесе, но вирус освободил его под домашний арест.

Из-за пандемии временно отправлен домой и бывший глава трамповского штаба Пол Манафорт, осужденный за целый букет преступлений, связанных в основном с его работой у Виктора Януковича.

В сети гуляют кадры, изображающие, как заключенные лос-анджелесской тюрьмы жадно пьют кипяток из одной кружки. По словам тюремщиков, идея в том, чтобы повысить себе температуру и бежать в санчасть жаловаться на Covid-19, либо заразиться всамделишным коронавирусом в надежде на гуманитарное освобождение.

Вирус пополнил ряды находящихся на свободе ветеранов нью-йоркской мафии. В середине апреля на волю досрочно выпустили капо клана Боннано 85-летнего Винни Асаро, проходившего по делу о легендарном ограблении в аэропорту имени Кеннеди авиакомпании Lufthansa, которое фигурирует в фильме "Славные парни" Мартина Скорсезе.

Ограбление произошло в 1978 году, но Асаро судили за него в 2015 году - и оправдали. На процессе председательствовала бруклинская федеральная судья Аллин Росс, слушавшая в прошлом дело одесского громилы Георгия Стоянова, ныне покойного. Она же подписала сейчас ордер на освобождение Асаро, отбывавшего восьмилетний срок за поджог машины, подрезавшей его на шоссе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Константин Ярошенко отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Коннектикут

В апреле же из-за коронавируса был освобожден под залог "солдат" клана Люккезе 59-летний Юджин Кастелли, осужденный за подпольные азартные игры. Он сидел в федеральной тюрьме в Дэнбери (штат Коннектикут), где отбывает 20-летний срок за кокаин россиянин Константин Ярошенко. Его адвокат Алексей Тарасов ходатайствовал об освобождении Ярошенко в связи с пандемией, но ему отказали.

Еще в конце марта New York Post отметила, что коронавирус нанес мафии такой страшный удар, какого она не видела от таких своих недругов, как бывший министр юстиции Роберт Кеннеди и бывший манхэттенский федеральный прокурор Руди Джулиани.

Среди промыслов мафии главное место занимают вымогательство и спортивный тотализатор. В связи с пандемией закрылись тысячи ресторанов и строительных компаний, и наезжать стало не на кого, а спортивные соревнования прекратились.

Попытки ставить на "африканской крикет" и на австралийский футбол большого успеха не имели, пишет газета.

Предполагали, что мафия переключится на наркоторговлю, но привычные точки сбыта - рестораны, бары и стриптиз-клубы - тоже позакрывались. Выручает, впрочем, интернет.

Мафия традиционно наживалась на вывозе мусора, но закрытые компании его больше не производят.

Если полку преступников в Нью-Йорке прибыло, то ряды полиции поредели. 7 мая из-за болезни не вышли на работу 1624 патрульных.

Преступников в городе прибавилось не только из-за опорожненния тюрем, но и в результате того, что в январе вступил в силу нью-йоркский закон об отмене денежного залога, так что арестантов начали выпускать до суда под честное слово. Дермот Шей выступает против этого закона, который, по его словам, вызвал всплеск преступности в городе еще до пандемии. "Меня тревожит этот шторм на горизонте", - сказал начальник полиции.

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После того как в середине марта в Нью-Йорке было введено чрезвычайное положение, серьезные преступления в городе сократились больше чем на четверть. Исключение составили кражи со взломом в закрытых магазинах и на прочих коммерческих объектах, угоны автомашин и мотоциклов и убийства.

Число арестов сократилось больше чем наполовину, поскольку полиции велено не размениваться на такие мелочи, как переход улиц в неположенных местах, публичное распитие спиртного или безбилетный проезд в метро.

Новый порядок испытает на прочность "теорию разбитых окон", согласно которой попустительство мелким правонарушениям неизбежно влечет за собой умножение крупных.

Бары закрыты, и в Нью-Йорке, по моим сведениям, появились спикизи, подпольные распивочные, благо опыт имеется: в городе давно существуют тайные after hours clubs, в которых подают спиртное после четырех утра, когда его официальный отпуск прекращается.

Со всей страны поступают сведения об участившихся случаях домашнего насилия, которые объясняют вынужденным сидением в четырех стенах. Предсказывают, что набирающий обороты экономический спад усугубит эту проблему еще пуще.

Оптимисты напоминают, что Великая депрессия 30-х годов, с которой все чаще сравнивают нынешний спад, не сопровождалась в США ростом преступности. Журнал American Prospect поместил статью Кэндес Маккой, озаглавленную "Почему пандемия не увеличит число насильственных преступлений, даже если она породит депрессию".

Главным источником автора является ее 92-летняя мать Беверли, которая пережила в детстве Великую депрессию и не припоминает беспорядков или разгула преступности.

"Когда люди голодают, - говорит Беверли, - они друг друга не бьют. Они помогают друг другу. В детстве мы каждый вечер играли на улице и никто никогда не запирал домов. В любом случае, что красть-то было?".

Маккой также цитирует исследования, которые не нашли взаимозависимости между безработицей и уровнем преступности. Исключение составляют кражи из магазинов.

По словам автора, в американской истории не было случаев, чтобы люди в отчаянии штурмовали продовольственные лавки или врывались в дома богатеев. Беспорядки, пишет она, происходят в периоды роста социальных и экономических надежд. Чисто конъюнктурные безобразия вроде грабежа магазинов и битья витрин случаются сразу после неожиданных бедствий типа блэкаутов или ураганов и не являются результатом многомесячного сползания в экономическую бездну.

Маккой предсказывает, что спад умножит лишь домашнее насилие - и поэтому призывает тех, у кого есть дома оружие, его запереть, - а также мошенничество, которое и так участилось с началом пандемии.

Сейчас в США вам со всех сторон предлагают разноцветные маски на все случаи жизни, а еще недавно пытались всучить несуществующие. Маски с первых дней вошли в моду у американских грабителей. Некоторые грозят своим жертвам заразным плевком.

Мошенники по-прежнему предлагают вам позаботиться о кошках и собаках, чьи хозяева умерли от вируса, или рекламируют акции, которые в случае депрессии якобы взлетят до небес.

Находящийся в Лас-Вегасе Музей мафии рекламировал в начале мая свой виртуальный форум по аферам коронавирусной эпохи. Как говорилось в его объявлении, "Невадская рабочая группа по мошенничеству, связанному с Covid-19" получила более 400 жалоб на аферистов, которые предлагали обывателям фальшивые анализы на коронавирус и пытались выведать под этим соусом их личные данные.

Министерство внутренней безопасности США сообщает, что мошенники покушаются на экстренную социальную помощь властей населению.

Министерство предсказывает, что в обозримом будущем аферисты будут действовать еще активнее, и сообщает, что проводит для борьбы с ними операцию под кодовым названием Stolen Promises ("Украденные посулы"). В ее рамках на 12 мая проведены 29 обысков и 531 конфискация запрещенных наборов для анализа на Covid-19 и медикаментов, контрафактных масок и иного товара. Арестованы 14 подозреваемых.

Правообладатель иллюстрации DHS Image caption Фальшивые лекарства, конфискованные у Ладлоу

В частности, министерство упоминает дело британского гражданина 59-летнего Фрэнка Ричарда Ладлоу, обвиненного в Лос-Анджелесе в распространении лекарств с фальшивыми этикетками и задержанного 23 марта в Соединенном Королевстве по не связанным с этим обвинениям.

На прошлом неделе сообщили о разоблачении нигерийской преступной группы, которая подавала в США на пособия по безработице, пользуясь похищенными личными данными американцев, и якобы загребла таким образом сотни миллионов долларов.

В субботу поступили сообщения об аресте в Джорджии владельца автотранспортной компании Мориса Фейна, получивщего от федерального Управления по малому бизнесу более полутора миллионов долларов на зарплаты своих 107 сотрудников и прочие производственные расходы, но истратившего большую часть денег не по назначению. Фейн истратил 85 тысяч долларов на украшения, купил "Роллс-Ройс" 2019 года и заплатил алименты в сумме 40 тысяч долларов.

Вашингтон тратит сейчас триллионы долларов на помощь гражданам и спасение экономики, и под этот золотой дождь спешат пристроиться с ведерками много ловкачей.