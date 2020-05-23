"Я не хочу выходить из карантина": истории людей из разных стран мира

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Великобритания, как и другие страны, начала постепенно ослаблять карантинные меры, но оказалось, что большая часть ее жителей выходить из карантина не спешит. Русская служба Би-би-си поговорила с людьми из разных стран о том, почему они предпочитают карантин обычной жизни.

Еще недавно мысль о том, что большинство времени придется проводить взаперти, значительно урезав общение с близкими, друзьями и коллегами, у многих вызывала как минимум легкий дискомфорт. Однако прошло всего несколько недель и, кажется, немалое количество людей полюбило изоляцию.

91% британцев, судя по опросу маркетинговой компании YouGov, не хотят возвращаться в "нормальную жизнь" - и не одни британцы.

Свобода на удаленке

"В офисе есть два типа общения: если одно помогает в работе, то другое откровенно мешает", - говорит Оливьеро Доменигини. Итальянец, живущий в Лондоне, жалуется на постоянный шум: "Мне нужно концентрироваться на работе, а в оупенспейсах это невозможно. Некоторые люди слишком громкие. Они привыкли так работать, но это, конечно, не дает сфокусироваться".

Правообладатель иллюстрации FAMILY ARCHIVE Image caption Оливьеро Доменигини предпочитает работать дистанционно из-за более спокойной атмосферы

Доменигини - операционный менеджер в международном доме моды. Его должность позволяет ему трудиться дистанционно, чем он и воспользовался - как и 54% жителей Британии, опрошенных Linkedin. Теперь молодой человек надеется на то, что компания разрешит ему работать удаленно и после окончательного снятия карантина.

Британская газета Times (нужна подписка) пишет, что сотрудники британских корпораций в среднем проводят на собраниях по 213 часов в год - это целых 26 рабочих дней.

"Я всегда был уверен, что деловые встречи можно проводить виртуально, например, по Zoom. Многие сопротивлялись, они не хотели осваивать новые технологии, но сейчас у них не осталось выбора", - ехидно резюмирует итальянец.

Технологические гиганты Google и Facebook разрешили сотрудникам продолжать работать из дома до конца года, а основатель Twitter Джек Дорси сказал своим подчиненным, что они могут оставаться "на удаленке" хоть навсегда.

Не ходить в офис - по своим причинам - хочет и программист из Бишкека Мурат Жумашев. Он тоже больше двух месяцев работает из дома.

"Я начал ценить карантин за возможность больше общаться с детьми, играть с ними. Даже думаю над тем, чтобы перевести их на постоянное домашнее обучение, - говорит Жумашев. - Надеюсь, что получится со школой договориться. Сейчас они больше домашек делают, книжки начали читать".

Правообладатель иллюстрации FAMILY ARCHIVE Image caption Мурат Жумашев в карантине переводит книгу на киргизский язык

Самому программисту теперь не приходится тратить время на дорогу: "Переполненный транспорт и пробки лишали меня сил". Сэкономленное время он тратит на свой собственный проект. "Я каждое утро, перед тем, как начать работать, целый час программирую. Мне кажется, что это клево, я счастлив. А еще я теперь полчаса в день трачу на перевод на киргизский язык книги по JavaScript", - добавляет программист.

Однако Жумашев признается, что в работе на удаленке есть и свои минусы: "Бывает, что застреваю по работе. Когда мы все находились в офисе, было как-то легче подойти и спросить коллегу, а онлайн не всегда угадаешь, доступен ли он. Бывает, что вышел погулять, или просто забыл включить мессенджер". С этим отчасти соглашается и Доменигини: "Некоторые вопросы действительно проще уладить при личном общении, но нет задач, которые невозможно решить, работая дистанционно".

Перезагрузка отношений

Изоляция изменила не только рабочие отношения. "Несмотря на то, что я сейчас одна и вроде бы отделена от общества, общения стало гораздо больше", - говорит владелица московского PR-агентства Анастасия Бурмистрова.

Исследование британской маркетинговой исследовательской компании YouGov подтверждает ее слова - более трети опрошенных (39%) тоже стали чаще перезваниваться со своими близкими.

Правообладатель иллюстрации FAMILY ARCHIVE Image caption Анастасия Бурмистрова смогла во время изоляции отфильтровать свой круг друзей

Карантин дал людям возможность отфильтровать круг друзей. "Я стала очень четко делить, с кем я хочу общаться, а с кем нет. В обычное время у нас нет возможности протестировать наше окружение на стресс-факторы. Каких-то людей я уже не допускаю, потому что они себя проявили в каком-то новом ключе, - объясняет девушка. - В обычное время я бы что-то позволяла, или слушала какие-то дискуссии, которые я не хочу слушать, и даже вступала в эти дискуссии, но сейчас [появились] личные границы - они прямо физически ощущаются".

Единственное, чего ей сильно не хватает - свободы передвижения, путешествий: "Я поняла, что не до конца это ценила".

Островок безопасности

Сотрудницу страховой компании Лиз Ротерхам тоже все устраивает - у нее появилось время на регулярные прогулки и хобби, но самое главное, убавилось нервотрепки. Волноваться Ротерхам нельзя - в 2003 году британке диагностировали биполярное расстройство, она оказалась в психиатрической больнице. "Мне обязательно нужно избегать стресса, он может привести к новому эпизоду биполярного расстройства", - поясняет Ротерхам.

Правообладатель иллюстрации FAMILY ARCHIVE Image caption Лиз Ротерхам не хочет возвращаться в "нормальную жизнь" из-за стресса, который ухудшает ее биполярное расстройство

Иногда девушке кажется, что она живет "на съемочной площадке фильма". Депрессия сменяется эйфорией, она перестает замечать грань между действительностью и фантазией. "В первый раз, когда у меня проявилось биполярное расстройство, я была уверена, что у меня сверхспособности и я могу остановить поезд. Если бы мой бывший начальник не заметил симптомы вовремя, меня бы уже не было в живых", - делится британка. За последние 17 лет Ротерхам попадала в больницу больше 10 раз.

"Мое психическое здоровье сильно улучшилось во время карантина. В реальном мире много стресса, все куда-то спешат, мой мозг постоянно переполняется. Столько всего постоянно происходит, столько задач, которые нужно решать - это подавляет", - говорит она. Британка переживает из-за того, как пройдет ее возвращение в суматошную жизнь, но предпочитает об этом не думать.

Есть ли жизнь после локдауна?

Страх вернуться на работу испытывают 35% британцев, опрошенных маркетинговым агентством IPSOS Mori.

По мнению Труди Чалдер, профессора когнитивно-поведенческой психотерапии Королевского колледжа Лондона, это может быть связано с тем, что люди, отсиживаясь дома, потеряли уверенность в себе и своих способностях. Во время карантина ряд ситуаций, которые для них могут быть некомфортны (например, поездки в переполненном транспорте или большие офисные встречи) отпали сами по себе, и в результате люди могли "отучиться" с ними справляться.

В том же исследовании жители Британии признались, что 61% из них боятся пользоваться общественным транспортом, 67% из-за страха заразиться не хотят в будущем посещать концерты или спортивные мероприятия с большим количеством людей - когда появится такая возможность. "Походы в магазин или даже редкие поездки куда-то на автобусе заставляют меня нервничать, ведь не все люди относятся к социальному дистанцированию ответственно", - объясняет лондонец Оливьеро Доминигини.

"Сейчас никто не в состоянии гарантировать вашу безопасность. Когда я работал в британской армии и нам приходилось инструктировать военных в Афганистане, мы не могли им говорить, что за пределами базы безопасно - это была бы неправда. Но мы говорили, какие шаги можно предпринять, чтобы снизить риски. Такой принцип работает и в этой ситуации", - рассказывает бывший военный психиатр и профессор Королевского колледжа Нил Гринберг.

Тем, кому не хочется, но нужно возвращаться в "реальный мир", Гринберг рекомендует ответить себе на несколько вопросов. "В какую жизнь мне хотелось бы вернуться? Я хочу работать на этой работе или нет? - рассуждает он. - Но решение должно быть рациональным. Не отказывайтесь от чего-то только из-за страхов. Если вы чего-то все-таки боитесь, постарайтесь предпринять один маленький шаг в правильном направлении, например, попробуйте ездить на общественном транспорте в то время, когда там мало людей. А когда вам в первый раз придется выходить на работу, идите в офис, когда там будет поспокойнее."

Гринберг дает и еще один простой совет: "Думайте о приятных вещах, которые вы наконец сможете делать, представляйте себе успехи, которых вы сможете достичь. Если вы будете фокусироваться на том, на что можете повлиять, у вас восстановится утраченное чувство контроля".

Его коллега по Королевскому колледжу, психотерапевт Труди Чалдер, рекомендует хорошо все спланировать. "Возвращайтесь постепенно, если это возможно. Попробуйте найти баланс между работой и личной жизнью, поймите для себя, что для вас на самом деле важно и попытайтесь жить в соответствии с вашими ценностями" - резюмирует она.