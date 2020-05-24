"Ночной дозор" в высоком разрешении: что мы узнали о картине Рембрандта?

Государственный музей (Рейксмузеум) в Амстердаме разместил на своем сайте фотографию картины "Ночной дозор", написанной Рембрандтом в 1642 году. Что же в этом удивительного, спросите вы, ведь музей часто выкладывает фото шедевров мастеров золотого века голландской живописи. Но эта конкретная фотография выделяется на их фоне так же, как девочка в золотом платье на знаменитом групповом портрете ополченцев Рембрандта.

На выставленном в интернете фото холст представлен на темно-сером фоне без рамы. Картина выглядит четко, она хорошо освещена, но и назвать ее выдающейся с точки зрения фотоискусства нельзя.

Но затем вы укрупняете ее масштаб с помощью мыши, и восприятие начинает меняться.

Нажмите еще раз, и вы приблизитесь к вытянутой руке капитана Франса Баннинка Кока. Еще одно нажатие мышки, и вот вы уже смотрите в глаза командиру группы суровых воинов.

Еще одно нажатие, и вы четко видите блеск в его зрачке и текстуру его рыжей бороды.

Во время этого процесса картинка не разбивается на пиксели и не искажается, она все время остается четкой.

Это ощущение не меняется, пока вы продолжаете нажимать на кнопку мыши, все больше и больше увеличивая ее масштаб, пока зрачок капитана на потрескавшейся от старости картине не становится размером с кулак.

Тогда вы понимаете, что блеск в глазах, который вы заметили, является результатом не одного мазка кистью, а четырех. В каждом из них использовались разные оттенки краски.

Правообладатель иллюстрации Rijksmuseum Image caption Благодаря современным технологиям специалисты могут рассмотреть картину в мельчайших деталях

И затем вас осеняет: ого, Рембрандт действительно использовал четыре разные краски, чтобы изобразить едва различимый эффект в глазу одного из многих героев картины, написанных в натуральную величину. Но это деталь, которую вряд ли кто-то замечает.

Либо этот голландский провидец, живший в XVII веке, предугадал будущее. В его время уже ставились эксперименты с камерой-обскурой, к которым он, вероятно, проявлял интерес. Эта технология в итоге способствовала появлению фотографического процесса, который позволил зафиксировать визуальное отображение его гигантского холста в таких деталях, которые были не видны даже самому автору.

Если честно, это поразительно.

Например, мне нравится образ едва различимого пса, который огрызается на барабанщика на самом краю картины. Мне всегда казалось, что художник не завершил образ гончей, из чего можно было бы сделать вывод, что Рембрандту она не нравилась. Но теперь, увеличив масштаб, я вижу, что он не только пририсовал ей стильный ошейник, но и добавил золотую подвеску с небольшим оттенком красной краски, что перекликается с цветом штанов барабанщика.

Все же Рембрандту собаки нравились.

Правообладатель иллюстрации Rijksmuseum Image caption В нижнем правом углу полотна изображена собака

Искусство всегда требует изобретательности, и это становится очевидно, как только вы приблизите "Ночной дозор".

Быстро становится понятно, что Рембрандт после написания своей удивительно динамичной композиции постепенно ее улучшал. Вы заметите небольшие едва заметные исправления (пентименто), например, на кончике палочки барабанщика в правой части картины или на указательном пальце прапорщика, держащего в руке знамя.

Сама фотография тоже была сделана не без изобретательности. Хотя кажется, что картина была запечатлена одним кадром, но это не так. Это 528 отдельных цифровых изображений, сложенных вместе без единой заметной склейки, чтобы мы могли заново оценить одну из самых известных картин в западной культуре.

Давайте теперь уменьшим масштаб полотна.

Правообладатель иллюстрации Rijksmuseum Image caption Благодаря высокому разрешению фото картину можно разглядеть в мельчайших деталях

Закончив картину, Рембрандт назвал ее "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинка Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга", добавив подпись и дату.

Она была написана по заказу стрелкового общества для его нового здания. Все представленные на полотне люди (скорее всего, изначально их было 18) заплатили Рембрандту, чтобы на нем оказаться. В центре мы видим капитана Кока, а рядом с ним - его верный лейтенант Виллем ван Рёйтенбюрг. Люди, стоящие за ними, держат в руках разные виды оружия, которым они защищают своих соседей.

Любимым их оружием были мушкеты, и Рембрандт бесподобно воплотил это в последовательности слева направо, изобразив трех мушкетеров в действии. Первый - в красной одежде с белым воротником и манжетами - заряжает в мушкет порох. Второй - совсем юный, частично скрытый из-за правой руки Кока - стреляет из своего оружия, задевая перья на шляпе Рёйтенбюрга, который, скорее всего, совершенно глухой. И есть третий человек - пожилой мужчина. Он очищает мушкет от пороха после выстрела.

Девочка в золотом платье не является стрелком. Она оказалась на картине в качестве сияющего талисмана роты. За поясом у нее - висящая вверх тормашками курица, которая символизирует эмблему стрелков - золотой птичий коготь.

Правообладатель иллюстрации Rijksmuseum

Картина изначально висела рядом с другими большими портретами, и гости, посещавшие святую святых ополчения, чувствовали себя в самой гуще городского ополчения. В 1715 году ее перенесли в ратушу на площади Дам (сейчас это королевский дворец). Там полотно обрезали с четырех сторон, чтобы оно поместилось в дверной проем.

Картину переименовали в "Ночной дозор" в 1897 году. Причина в том, что по прошествии лет лак, защищавший краски, стал темнеть, из-за чего начало казаться, будто действие на полотне происходит в потемках.

Лак с картины был снят, и с тех пор она проходила реставрацию в общей сложности 25 раз. Самая примечательная случилась в 1975 году после того, как посетитель музея набросился на "Ночной дозор" с ножом, нанес холсту существенный ущерб, следы от которого можно увидеть на фото, если увеличить его масштаб, тем самым проведя искусствоведческое расследование. Преимущественно ради этого и была сделана эта цифровая фотография.

Правообладатель иллюстрации National Archives Image caption В 1975 году посетитель музея сильно повредил картину, ударив ее ножом 12 раз

Фотография разрешением 44,8 гигапикселей была сделана для реставраторов Рейксмузеума. Они проводят, пожалуй, самые сложные в истории "Ночного дозора" работы.

Благодаря фото команда из 12 человек может без помощи микроскопа детально изучать всю поверхность картины, чтобы выяснить, какие работы необходимо выполнить.

Говоря коротко, сделать предстоит очень много.

Правообладатель иллюстрации Rijksmuseum Image caption Команда реставраторов вернулась к работе над восстановлением картины

Увеличьте масштаб картины, и вам бросятся в глаза многочисленные трещины, но этого и следовало ожидать. А если вы приблизите лица капитана и лейтенанта, вы заметите, что их лица - в черных точках, напоминающих угри. Это вовсе не значит, что они редко мылись, так как все же были культурными мужчинами. Скорее всего, дело в старении белых частиц краски, которые отпали от холста, открыв темные участки. На картине таких черных точек - тысячи, но реставраторам под силу повернуть процесс вспять, добавив еще больше яркости и без того яркой картине.

"Ночной дозор" - потрясающее произведение искусства.

Вскоре появится возможность вновь увидеть картину воочию - Рейксмузеум откроет двери 1 июня (правда, количество посетителей будет ограничено, а "Ночной дозор" сейчас находится в стеклянном футляре. То есть картину видно, но она уже не так доступна). И если вы на самом деле ее увидите, вы сразу заметите, что Рембрандт нарочито использовал свет и тень для создания ощущения драмы, чему способствует и энергичная композиция, выделенная объединением диагональных линий.

"Ночной дозор" создает максимальное ощущение театральной постановки.

Правообладатель иллюстрации Rijksmuseum

Как сказал директор Рейксмузеума, это напоминает классную фотографию, но сделанную в момент, когда еще не все заняли свои места (на картине капитан Кок дает поручение лейтенанту Рёйтенбюргу дать команду "смирно").

Полотно запечатлело момент действа и суматохи.

Вы видите это, стоя непосредственно перед холстом. Но если такой возможности нет, и вы находитесь дома, теперь у вас есть возможность почувствовать тот самый хаос, который Рембрандт хотел передать в своем шедевре. Он создал его, когда находился в зените славы, когда его жена была при смерти, а его жизнь изменилась к худшему.

Правообладатель иллюстрации Rijksmuseum Image caption "Автопортрет в виде апостола Павла", Рембрандт Харменс ван Рейн, 1661 год

Чем больше всматриваешься, тем больше кажется, что это какая-то мешанина. Густые пятна краски в одном месте, незавершенные переходы - в другом. Это смесь из натянутости раннего Рембрандта и рыхлости позднего.

Если вы считаете, что появлению экспрессионизма в живописи мы обязаны Ван Гогу или Джексону Поллоку, то, возможно, вы измените свое мнение, если посмотрите на "Ночной дозор" вблизи.

Это настоящее зрелище. Великолепное зрелище, которое расширяет наше понимание настоящего произведения искусства, не важно - разбираетесь вы в живописи или нет.

Современные технологии зачастую используются с целью некоторого оживления старинных предметов искусства, и обычно из этого ничего хорошего не получается. Но Рейксмузеум прибегает к технологии, чтобы углубить наше понимание и восприятие Золотой эпохи, а это неплохая мысль. Посмотрите сами.