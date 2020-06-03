Музеи возвращаются. Не сразу и не все. Как они выглядят после карантина?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Маски и социальная дистанция - новая реальность и в музеях тоже. Галерея Альбертина в Вене

Европейские города постепенно оживают. На улицах, площадях, парках и даже пляжах людей становится все больше. Открываются магазины, постепенно возвращается спорт, пусть и без зрителей-болельщиков. В Германии даже возобновили работу плавательные бассейны.

Остаются, однако, сферы жизни, где движения в сторону посткарантинного возрождения либо нет вовсе, либо оно чрезвычайно медленное и осторожное.

Одна из этих сфер - музеи и галереи. Да, на протяжении всего длящегося вот уже более двух месяцев карантина музеи вели и продолжают вести активную онлайн-работу, открывая выставки и экспозиции для виртуального просмотра.

Однако очевидно, что за эти два месяца онлайн-формат приелся, люди жаждут живого приобщения и общения с искусством.

Не говоря уже о самих музеях, которым даже при поддержке государства все труднее выживать без поступлений в свой бюджет от продажи билетов.

Неудивительно потому, что любые сообщения о возобновлении работы музеев и о том, в каком режиме они работают, воспринимаются с повышенным вниманием и обостренным интересом.

Осторожно! Музеи открываются

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В итальянском Турине 2 июня после трехмесячного карантина открылся дворцовый комплекс Палаццо Мадама. Стоящие в очереди посетители соблюдают правило социального дистанцирования

Первой страной, где музейно-галерейная жизнь постепенно возвращается, стал Китай - страна, откуда пришел коронавирус, и которая первой закрылась на карантин.

Еще 20-21 мая в рамках прошедшего в Пекине "Галерейного уикенда" своих первых посткарантинных посетителей приняли 22 галереи китайской столицы. Одна за другой открываются галереи и в Гонконге. Еще двумя днями раньше в Пекине открылся Центр современного искусства, крупнейшее в стране собрание современного искусства.

В Европе действуют осторожнее. Коммерческие галереи постепенно открываются в Германии, Австрии, Швейцарии и Италии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первые посетители "Галереи карт" открывшегося 1 июня Музея Ватикана. Попасть в Музей можно только по предварительно купленным билетам

Во Франции Лувр и Центр Помпиду пока закрыты, но один из крупнейших французских аукционных домов Drouot намерен провести в ближайшее время первые торги. На середину июля в Париже заявлен "Галерейный уикенд", по аналогии с пекинским, но там число участников будет намного выше - до 70 галерей.

Из крупных музеев открылись венская Галерея Альбертина, Галерея Уффици во Флоренции, многие музеи Рима.

Музей Пикассо в испанской Малаге открылся 26 мая. 1 июня открыли свои двери Рейксмюсеум в Амстердаме и Музей Гуггенхейма в испанском городе Бильбао.

В США первым самым отважным рискнувшим открыться - также только по предварительно купленным билетам - стал Музей изящных искусств в городе Хьюстон в штате Техас.

Нью-йоркский Метрополитен опубликовал осторожное заявление о возможном открытии в середине августа или "в одну из последующих недель".

Меры предосторожности

Разумеется, все эти новости - несомненно отрадные - нужно воспринимать с многочисленными оговорками. О возвращении к докоронавирусной свободе и расслабленности речи пока нет.

Объявление об открытии музея вовсе не означает, что зайти в возобновивший свою работу очаг прекрасного можно так же, как и раньше.

Пекинский Центр современного искусства расположен в специальном галерейном районе 798, и даже для того, чтобы просто попасть на территорию района, нужно предъявить зеленый код на специальном приложении и пройти измерение температуры. При входе в сам Центр вам нужно не только пройти ту же самую процедуру с кодом на приложении и измерением температуры, но и зарегистрироваться с полным указанием всех своих личных деталей.

В Европе уровень контроля с китайским несравним, но все равно ограничения существуют.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кассир открывшегося 2 июня Дворца Бейлербейи в Стамбуле обслуживает посетителей в маске, с защитным визором и в перчатках

В открывшийся 1 июня Рейксмюсеум в Амстердаме, например, допускаются только посетители с заранее купленными в интернете билетами и на заранее определенное время посещения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королевский Рейксмюсеум в Амстердаме - один из немногих крупных музеев в Европе, возобновивших свою работу

В Галерее Уффици во Флоренции также действует тщательно разработанная система предварительного бронирования билетов, строгий контроль за количеством посетителей (половина прежнего числа), социальное дистанцирование и обязательные маски.

В соборе Санта-Мария-дель-Фьоре в той же Флоренции каждому вошедшему вручается специальный гаджет, который начинает пищать, как только требования социального дистанцирования нарушаются.

В Германии, в одном из первых открывших свои двери для посетителей Музее современного искусства в городе Коттбус в 100 км от Берлина, посетителям вручают пластиковые шесты длиной 1,5 м - для соблюдения социальной дистанции. Единовременно в музее могут находиться не более 100 человек.

Музей даже откликнулся на эпидемию и карантин двумя специальными выставками - о рукопожатии и о перчатках.

А в Национальном музее в Праге открылась выставка масок - как средств защиты от коронавируса.

Media playback is unsupported on your device Маски как искусство: в Праге открылась выставка средств защиты от вируса

Крупные фестивали изобразительного искусства, так же, как и крупные музыкальные, театральные и кинофестивали, спортивные соревнования либо отменены, либо перенесены. Венецианская биеннале отложена на целых два года и пройдет теперь только в 2022 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фольклорный музыкант возвещает торжественное открытие дворца-музея в городе Джайпур в Индии. Власти штата Раджастан приняли решение с 1 июня возобновить работу музеев

Такое решение принято, в частности, и потому, чтобы позволить состояться в этом году в той же Венеции архитектурной биеннале. Она должна была открыться 23 мая, но теперь ее открытие перенесено на 29 августа. Пройдет она по сжатому, сокращенному графику и завершит работу, как и предполагалось, 29 ноября.

Британия - музеи во мраке неизвестности, но парки открываются

В правительстве Великобритании создан новый специальный пост - комиссар по культурному возрождению и возобновлению, который занял Нил Мендоза, до недавнего времени консультант правительства по музейному сектору.

Это означает, что в правительстве озабочены состоянием музейного сектора и какая-то предварительная работа по возобновлению его работы ведется.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британские музеи сроков возобновления своей работы либо сами не знают, либо не разглашают. Подходы к Тейт Модерн - крупнейшему в мире музею современного искусства - по-прежнему пустынны

Тем не менее, ситуация с открытием музеев в Британии намного отстает от того, что происходит в других странах. Нет не только ни малейших признаков появления хотя бы приблизительной даты открытия музеев, но нет и - во всяком случае в открытом доступе - никаких признаков того, как британские музеи намерены строить свою работу, допускать публику, открывать экспозиции в посткарантинный период.

В процессе подготовки этого материала я обратился в пресс-службы крупнейших лондонских музеев - Национальной галереи, Королевской Академии художеств, галереи Тейт и ее современного подразделения Тейт Модерн, Музея Виктории и Альберта, Музея естествознания.

Ответы пришли оперативно, но были удручающе однообразными и так же удручающе малоинформативными:

"Сроки возобновления нашей работы зависят от рекомендаций и распоряжений правительства, и, как только конкретные даты станут известны, мы немедленно их объявим. В настоящее время мы прорабатываем детали нашей посткарантинной работы, но говорить о них пока еще рано".

Зато наметились сдвиги в возобновлении работы десятков и сотен загородных приусадебных и придворцовых парков на территории Англии и Северной Ирландии. 3 июня в некоторые из этих парков - только в парки, но не во дворцы и не в усадьбы! - открывается доступ посетителей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пока закрыты музеи и дворцы, британцы, пользуясь хорошей погодой, наслаждаются природой. Объект "Национального фонда" долина Devil's Dyke в окрестностях Брайтона. 26 мая 2020 г.

Количество посетителей по сравнению с докарантинным периодом значительно сокращено и очень ограничено. Билеты нужно приобретать заранее и практически во всех парках они распроданы на недели вперед.

Ведающая дворцами и парками некоммерческая и негосударственная организация "Национальный фонд объектов исторического интереса и природной красоты" называемая для простоты Национальный фонд (National Trust) обещает в ближайшее время сильно расширить количество открытых для посетителей парков.

Что же касается дворцов и усадеб, то им, по всей видимости, придется вместе с музеями дожидаться более внятных правительственных рекомендаций.

Россия - музеи станут открываться в середине июля

В России ясности в последние дни стало чуть больше. Как заявил во вторник на брифинге для журналистов вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко, музеи начнут возобновлять свою работу с середины июля. Речь правда пока идет только об индивидуальных посещениях.

"Культура поэтапно будет возвращаться к привычной жизни с четким соблюдением мер безопасности. Дата в каждом регионе будет своя", - сказал вице-премьер.

Несколько раньше о возобновлении работы музеев с 1 июня - правда, пока только для сотрудников, не для посетителей - говорила и министр культуры Ольга Любимова.

Она также рассказала о мерах социального дистанцирования: справочные музеев отделят от посетителей стеклами, на полы нанесут разметку для социального дистанцирования. Какое-то время посетителей будут пропускать внутрь, исходя из нормы один человек на 20 квадратных метров.

"Группы появятся в самую последнюю очередь", - отметила министр.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский в интервью ТАСС сказал, что музей планирует надолго отказаться от режима свободных визитов. Часть ограничений сохранится и после окончания эпидемии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генеральный директор Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский считает, что многие введенные карантином ограничения сохранятся и после окончания эпидемии.

"Уже не будет прямой возможности прийти постоять два часа в очереди и попасть в музей - потребуется предварительная запись, распределение сеансов", - пояснил он.

А вот глава отдела новейших течений Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге Александр Боровский в интервью Русской службе Би-би-си высказал мнение, что "особых изменений, после естественной объективной паузы и перезагрузки, не будет".

Другой интересный вопрос - насколько сохранится существовавший в музейной работе и раньше, но в карантинный период ставший по необходимости единственным виртуальный режим работы музеев - онлайн-экскурсии, лекции, презентации.

Боровский убежден, что онлайн-контент никогда не сможет заменить личное приобщение и общение с искусством:

"По моему ощущению, если лекционный формат в медиасфере утвердился, то режим электронной трансляции музейных пространств как-то выдохся еще до вынужденной изоляции".

"Вообще увлечение цифрой и гаджетами уже несколько лет как избыточно. Принцип партиципации, как к нему ни относись, подразумевает присутствие здесь и сейчас, иначе улетучится мистический момент приобщения. Так что виртуальный формат, думаю, не будет гипертрофирован", - говорит Александр Боровский.