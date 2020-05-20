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Пандемия коронавируса в России привела к резкому росту безработицы и падению доходов россиян. Но кадровые агентства говорят, что некоторые специалисты даже в период самоизоляции остаются востребованными на рынке. Кого компании нанимают во время карантина и кто будет востребован после отмены ограничений?

Пандемия коронавируса, полтора месяца нерабочих дней и режим самоизоляции ударили по российскому рынку труда. В период с 25 марта по 12 мая безработица в России, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, выросла на 30%.

18 мая министр труда Антон Котяков сообщил, что без работы осталось 1,6 млн россиян. В ближайшей перспективе количество безработных в стране может вырасти до 2,5 млн, прогнозирует министерство труда.

При этом Котяков полагает, что ситуация на рынке труда сложилась хоть и серьезная, но отнюдь не катастрофическая. "Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы гораздо выше", - отмечал Котяков в интервью Владимиру Познеру на Первом канале.

Гораздо более тревожный прогноз в конце апреля представил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его подсчетам, безработица в России в текущем году может вырасти до 7-8%, а в худшем случае и до 10% от экономически активного населения: то есть без работы могут остаться от 6 до 9 миллионов человек.

Угрозу потерять рабочее место ощущают на себе и сами граждане. Согласно результатам опроса, проведенного исследовательской компанией "инФОМ" по заказу Банка России, 37% россиян говорят о том, что кто-то из их знакомых за последнее время потерял работу.

"Об увольнении одного-двух человек говорят 14%, трех-пяти человек - 11%, более пяти человек - 13%. Эти данные косвенно свидетельствуют о нарастании масштабов безработицы", - говорится в исследовании.

С прошлой недели российские власти начали постепенно ослаблять ограничения. 11 мая президент Владимир Путин отменил общефедеральный режим нерабочих дней, затем в Москве открылись стройки и промышленные предприятия, а в некоторых регионах даже заработали кафе и парикмахерские.

Русская служба Би-би-си попросила кадровые агентства и представителей отрасли рассказать, какие профессии оказались востребованы в апреле и мае, несмотря на самоизоляцию, а также какие профессии будут востребованы сразу после отмены ограничений?

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Какие профессии популярны в пандемию

Несмотря на кризисную ситуацию в экономике, общее количество вакансий после объявления режима самоизоляции, как ни странно, не уменьшилось - они просто перераспределились, рассказывает Би-би-си хедхантер Алена Владимирская,

"Есть целые большие отрасли, где вакансий стало больше - например, все, что связано с IT, с диджитал-технологиями, потому что эта сфера стала практически единственной точкой роста для многих бизнесов, и все туда ломанулись, всем теперь нужны специалисты", - объясняет она.

Руководитель службы исследований сервиса hh.ru Мария Игнатова говорит, что за последние два месяца фиксируется рост востребованности специалистов в медицине, фармацевтике, а также в сфере госслужбы.

По ее мнению, этот тренд, скорее всего, сохранится в ближайшее время, поскольку "сохраняется потребность в кадровом резерве и есть достаточно тревожные признаки выгорания у медперсонала".

По данным hh.ru, самый ощутимый прирост вакансий наблюдается в таких профессиональных областях, как рабочий персонал (+27% к концу апреля) и государственная служба, некоммерческие организации (+12%).

Тенденцию к увеличению спроса на рабочий персонал фиксируют и эксперты сервиса "Работа.ру": пятерку самых популярных вакансий портала в апреле возглавили водители, охранники, продавцы, грузчики и комплектовщики.

Поскольку кризис вынудил практически весь бизнес перейти в онлайн-формат, список специалистов, способных работать удаленно, значительно расширился, отмечают аналитики сервиса "Зарплата.ру".

"Юристы, бухгалтеры, экономисты, HR, программисты, менеджеры проектов - это далеко не все специалисты, которые смогли адаптироваться к работе из дома. Продажи розничных товаров перешли в онлайн-формат: вырос спрос на smm-специалистов и таргетологов. Популярными стали онлайн-преподаватели и репетиторы", - говорят в компании.

При этом практически все службы занятости фиксируют резкое снижение числа вакансий в сфере туризма, индустрии развлечений, организации мероприятий, фитнеса и общепита.

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Доходы падают

Тем, кто сохранил за собой рабочие места, тоже зачастую приходится затянуть пояса в условиях коронакризиса. В конце апреля Росстат сообщал о сокращении реальных располагаемых доходов россиян в первом квартале текущего года на 0,2% в сравнении с тем же периодом 2019-го года.

По итогам прошлого месяца о снижении зарплат своих клиентов сообщили восемь из 30 крупнейших российских банков, писал Forbes. К примеру, ВТБ по итогам апреля зафиксировал сокращение выплат по зарплатным клиентам на 3% по сравнению с мартом 2020 года, аналогичные показатели были у Тинькофф банка, а в Росбанке в апреле объемы зачислений на зарплатные карты по отношению к марту снизились на 10%.

При этом сервисы по поиску вакансий пока не отмечают тенденции к снижению предложений по зарплатам.

Как отмечает Алена Владимирская, снизить постоянную часть зарплаты работодатель не имеет права по закону, но во многих компаниях топ-менеджеры договариваются с сотрудниками и просят их какое-то время работать за меньшие деньги. Лишение премий и надбавок тоже может отразиться на общем падении доходов.

Кого будут нанимать после карантина?

Многие тенденции, которые намечаются на рынке труда сегодня, могут сохраниться надолго. Так, эксперты полагают, что спрос на IT-специалистов, врачей и курьеров будет расти после снятия всех ограничений.

По прогнозам сервиса "ГородРабот.ру", первой начнет восстанавливаться сфера услуг, и после возвращения к обычной жизни популярными станут вакансии официантов и других работников ресторанного бизнеса, а также работников развлекательных и торговых центров, администраторов.

"По нашим прогнозам, коронакризис даст развитие персональному сервису в России и услугам на дому, а значит, на рынке труда появятся вакансии персонального парикмахера, косметолога, мастера по ногтям и так далее. Продолжит развиваться курьерское отправление и доставка - вакансии в этой сфере будут прибавляться", - полагают эксперты компании.

Коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий полагает, что первыми начнут выходить из карантина сферы строительства, производства и ЖКХ, которые из-за кризиса лишились части иностранных сотрудников и теперь смогут быстро закрыть потребность в новых работниках благодаря освободившимся ранее кадрам.

По мнению Алены Владимирской, в любой кризис растет спрос на юристов, связанных с банкротствами, а также на юристов, связанных со сделками по слиянию и поглощению компаний.