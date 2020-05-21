Может ли Дональд Трамп отменить выборы и остаться президентом США?

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В США все чаще говорят о том, что из-за эпидемии коронавируса президентские выборы могут быть перенесены на более поздний срок. Сам Дональд Трамп много раз шутил, что не прочь и вовсе отменить голосование, став пожизненным главой государства.

О том, что Дональд Трамп может попытаться перенести или вовсе отменить предстоящие в ноябре президентские выборы, его наиболее вероятный противник Джо Байден заявил еще в конце апреля. Бывший вице-президент США вот уже третий месяц подряд общается со своими сторонниками только по видеосвязи, не покидая собственный дом в штате Дэлавер.

"Запомните мои слова, - предупредил он во время очередной интернет-трансляции. - Я думаю, что он как-нибудь попытается перенести выборы, придумав объяснение, почему они не могут быть проведены".

По данным почти всех опросов общественного мнения в США, большинство американцев недовольны действиями властей во время эпидемии. Уровень поддержки дейтвующего президента, по подсчетам совместного исследования Washington Post-Ipsos, упал до 43%. Согласно недавнему опросу телекомпании Си-эн-эн, только 36% избирателей считают, что словам Дональда Трампа о мерах, которые предпринимает правительство, можно доверять.

В том, что Белый дом действительно может отложить президентские выборы для того, чтобы спасти шансы Дональда Трампа на переизбрание, уверены и откровенные противники демократов.

"Учитывая глубину политической ямы, которую он выкопал себе... Перед президентскими выборами, неужели кто-нибудь действительно думает, что президент побоится использовать коронавирус, как оправдание для переноса или отмены следущих президентских выборов?", - написал в издании The Hill политический аналитик консервативного телеканала Fox News Хуан Уильямс.

В самом Белом доме на вопросы о возможном переносе выборов из-за эпидемии пока предпочитают отвечать уклончиво.

"Не мне принимать такое решение, - сообщил в интервью журналу Time старший советник и зять президента США Джаред Кушнер. - Я не уверен, что я могу ответить "да" или "нет", но сейчас план состоит в том, чтобы провести выборы [вовремя]".

Почему в США вобще заговорили о переносе выборов?

16 марта губернатор штата Огайо республиканец Майк Девайн объявил, что назначенные на следующий день праймериз Демократической партии откладываются на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса.

Решение губернатор принял по настоянию главы департамента здравоохранения штата доктора Эми Эктон. До этого именно она добилась того, что Огайо стал первым штатом в США, закрывшим школы, спортивные клубы, бары и рестораны еще 15 марта.

Один из судов немедленно признал распоряжение губернатора о переносе праймериз неконституционным, но в ответ доктор Эктон своей властью просто закрыла избирательные участки, сославшись на чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию и угрозу здоровью граждан. Верховный суд штата позднее это решение поддержал.

Спустя почти три недели власти в Огайо объявили, что праймериз все же состоятся, но голосование будет заочным, а все избиратели, не успевшие проголосовать заранее, получат бюллетени по почте.

Примеру Огайо к середине мая последовали 17 штатов США, власти которых из-за эпидемии также приняли решение о переносе сроков проведения предварительных выборов. На месяц позже пройдет и Национальная конвенция Демократической партии, которая должна была открыться в июле этого года.

Инициаторов переноса сроков голосования в разных штатах США пока никто не обвинял в политической ангажированности, тем не менее, наблюдатели считают, что в том же Огайо был создан прецедент, которым уже осенью может воспользоваться нынешняя администрация.

"Если к ноябрю в Белом доме решат, что Трамп неизбежно проигрывает Байдену, то будут использовать любые варианты", - заметил в разговоре с Русской службой Би-би-си профессор Университета Стони-Брук, политолог Джонатан Сандерс.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Трамп приводил в пример председателя КНР Си Цзиньпиня, сроки которого у власти не ограничены

Сколько сроков отмерил себе Трамп?

Дональд Трамп никогда особо не скрывал, что не собирается покидать Белый дом ни в ноябре 2020-го, ни даже позднее, после истечения своего второго срока.

Выступая в декабре прошлого года на митинге своих сторонников в Пенсильвании, он сообщил, что оставит пост президента "через пять лет, девять лет, 13 лет, 17 лет, 21 год, 25 лет, 29 лет".

"Эта шутка, просто для того, чтобы привести прессу в бешенство", - добавил тогда президент США.

За последние три с половиной года глава Белого дома использовал эту "шутку" не менее двух десятков раз.

В очередной серии сообщений в "Твиттере", например, опубликованной в начале прошлого года, он пообещал, что "обязательно покинет свой пост через шесть лет", добавив: "А может через 10 или 14 (шучу)".

В марте 2019 года, выступая перед спонсорами Республиканской партии во Флориде, Дональд Трамп похвалил лидера Китая Си Цзиньпиня после того, как пленум ЦК компартии Китая отменил правило, запрещавшее главе государства находиться у власти более двух сроков.

"Он теперь пожизненный президент, и он замечательный - сообщил Трамп. - Посмотрите, он смог сделать это. Я считаю, что это здорово. Может быть и мы когда-нибудь должны попробовать сделать это".

Спустя еще месяц во время приема в Белом доме он вновь подчеркнул, что "мог бы" остаться у власти "еще на 10 или на 14 лет".

В мае 2019 Трамп ретвитнул записи, сделанные бывшим губернатором штата Арканзас Майком Хаккаби и влиятельным евангелическим проповедником Джерри Фалвэлом. Оба заявили, что президент потерял два года из-за расследования спецпрокурора Мюллера, "нападок демократов и прессы", и поэтому может либо переизбраться не только во второй, но и в третий раз, или просто на два года увеличить нынешний срок пребывания в Белом доме.

Еще через месяц Трамп в своем "Твиттере" предположил, что американские избиратели могут "потребовать, чтобы я остался [у власти] на более долгий срок".

Сторонники Трампа утверждают, что так известный своей экцентричностью глава американского государства просто издевается над своими оппонентами.

Но люди, близко знающие президента США и долгие годы работавшие с ним, уверены, что глава Белого дома и не думает шутить. Во время слушаний в Конгрессе США бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн и вовсе предположил, что он не собирается покидать свой пост даже после поражения на выборах.

"Учитывая мой опыт работы на мистера Трампа, я боюсь, что если он проиграет выборы в 2020 году, то мирной передачи власти никогда не будет", - сказал он.

Зачем откладывать выборы?

Согласно Конституции США, перенести дату голосования по выборам президента может только Конгресс. Еще три федеральных закона в Соединенных Штатах устанавливают точную и не изменяемую дату этого голосования - "вторник, следующий после первого понедельника ноября". Эта норма не менялась с 1845 года.

Еще в середине марта профессор избирательного права Университета Кентукки Джош Даглас пояснил в своем "Твиттере", что даже введение чрезвычайного положения в стране не дает президенту право менять дату голосования.

"Введение чрезвычайного положения не отменяет Конституцию", - написал он.

Более того, 20-я поправка к Конституции США гласит, что "срок пребывания у власти президента и вице-президента заканчивается в полдень в 20-й день января". Специалисты по конституционному праву обычно поясняют, что эта поправка будет действовать, даже если голосование не состоится вобще, и 20 января 2021 года Дональд Трамп несмотря ни на что должен будет покинуть Белый дом.

Тем не менее, наблюдатели считают, что власти могут использовать эпидемию для поддержки Трампа, не нарушая при этом положения Конституции. Как отмечает журнал Nation, например, "нетрудно" представить себе ситуацию, когда в день голосования губернаторы-республиканцы "в связи с новой вспышкой коронавируса" объявят жесткий карантин с запретом покидать свои дома в округах, где поддерживают демократов. В округах, голосующих за республиканцев, подобные меры вводиться не будут, и их обитатели смогут спокойно прийти на избирательные участки.

Еще одним "инструментом" могут стать попытки помешать удаленному голосование. В условиях эпидемии 35 из 50 штатов США уже разрешили своим жителям без дополнительных условий и без объяснения причин получать бюллетени для заочного голосования, а в пяти штатах полностью введена система голосования только по почте.

Собственные системы заочного голосования в пожарном порядке разрабатывают и другие штаты, считая, что к ноябрю эпидемия может не закончиться, и большинство американцев предпочтет не рисковать, приходя на избирательные участки.

В подобной ситуации исход выборов во многом будет зависеть от того, как работает государственная почтовая служба (USPS). В последние месяцы почтовики в США уже не раз предупреждали, что резко выросший во время эпидемии объем почтовых отправлений поставил службу на грань банкротства. К концу года объем убытков может составить $13 миллиардов, и руководители USPS считают, что без финансовой помощи Конгресса уже в сентябре этого года служба может и вовсе прекратить работу.

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По подсчетам социологов, не слишком успешные действия во время эпидемии почти не повлияли на так называемый "ядерный электорат" Дональда Трампа. Но расширение явки на выборах, которую может обеспечить почтовая служба, республиканцы считают чуть ли не главной угрозой для Трампа.

В апреле Конгресс США утвердил очередную программу экономической помощи CARES Act, которая, в том числе, позволяла почтовой службе взять в государственном казначействе займ в размере $10 миллиардов. Администрация пригрозила заблокировать эту инициативу.

"Мы очень ясно объяснили, что президент не подпишет закон, если он будет вкючать в себя деньги для почтовой службы, - пояснил газете Washington Post высокопоставленный сотрудник администрации. - Я не знаю, использует ли он право вето, но президент это не подпишет".

В своем "Твиттере" Трамп неоднократно заявлял, что удаленное голосование увеличивает риск для манипуляций и мошенничества при подсчете голосов.

При этом еще в марте в эфире телеканала Fox News он неожиданно признал, что не хочет поддержать почтовую службу потому, что в условиях эпидемии бесперебойная работа USPS станет проблемой для республиканцев.

"Предложенный Конгрессом пакет помощи предполагает такие масштабы голосования, что, если вы когда-либо с этим согласитесь, то никогда не увидите, что в этой стране опять проголосуют за республиканца", - сказал Трамп.