Второй человек после Далай-ламы исчез 25 лет назад. Китай говорит, что с ним все в порядке

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Мир располагает всего одной фотографией Гедуна Чокьи Ньимы - одного из самых знаменитых людей, числящихся пропавшими без вести.

На моментальном снимке, сделанном, когда ему было шесть лет, изображен розовощекий апатичный мальчик.

Сейчас ему должен быть 31 год. 25 лет назад, 17 мая 1995 года, ребенка и его семью увезли в неизвестном направлении китайские военные.

За три дня до этого Далай-лама объявил его одиннадцатым Панчен-ламой, второй по значению фигурой в тибетском буддизме.

С тех пор информации из независимых источников о его судьбе нет. Тибетские эмигранты воспользовались годовщиной, чтобы снова потребовать его освобождения.

"Похищение Китаем Панчен-ламы, лишение его религиозной идентичности и возможности служить в его монастыре являются грубым нарушением религиозной свободы и прав человека", - говорится в заявлении правительства в изгнании.

Госсекретарь США Майк Помпео по этому случаю призвал Пекин уважать право тибетцев исповедовать свою религию и прояснить местонахождение Панчен-ламы.

Пока лишь властям Китая известно, где он. И вряд ли они расскажут что-либо принципиально новое, раз не сделали этого за все эти годы.

Неизвестно даже, знает ли Гедун Чокья Ньима, что был провозглашен Панчен-ламой.

Рабочая группа ООН по принудительным исчезновениям пытается прояснить судьбу Панчен-ламы с 1995 года, но пока мало в этом преуспела.

За несколько недель до 25-й годовщины его исчезновения группа сделала для Би-би-си следующее заявление: "Правительство Китая отвечало на наши запросы несколько раз, но предоставленная информация выглядит недостаточной для выяснения обстоятельств дела, которое остается одним из наиболее важных".

В 2013 году рабочая группа обратилась к правительству КНР с просьбой разрешить ее представителям посетить страну. Спустя шесть лет она все еще ждет ответа, говорится в отчете группы за 2019 год.

Image caption Китай решил провозгласить своего Панчен-ламу

Тибетские буддисты считают Панчен-ламу реинкарнацией будды Амитабхи. В религиозной иерархии выше него стоит только Далай-лама. Поиск и определение обоих духовных лидеров проводятся по сложным ритуалам и древним традициям.

Ключевую роль в объявлении следующего Панчен-ламы играет Далай-лама, а действующий Панчен-лама, в свою очередь, несет частичную ответственность за провозглашение нового Далай-ламы.

Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден покинуть Тибет и с тех пор живет в Индии. В июле ему исполнится 85 лет. Он является альтернативной властью для тех тибетцев, которые не признают китайского правления в высокогорном гималайском регионе.

Легко понять нежелание Пекина, чтобы Панчен-лама был к нему в оппозиции, приобрел авторитет и сделался препятствием для его политики в Тибете.

После исчезновения Гедуна Чокьи Ньимы Китай назначил своего Панчен-ламу - Гьялцена Норбу, которого Далай-лама и его последователи не признают.

Китайские власти неоднократно давали понять, что после кончины Далай-ламы намерены контролировать процесс поисков и объявления его преемника.

Тот, со своей стороны, не исключает, что в таких условиях новый Далай-лама может вообще не появиться. Вмешательство коммунистических правителей особенно неуместно, поскольку они являются атеистами, считает он.

Пекин меняет версии

Image caption Монастырь Ташилунпо в Тибете является резиденцией Панчен-ламы

Сразу после исчезновения Панчен-ламы власти КНР заявили рабочей группе ООН, что "факт пропажи или похищения семьи ребенка-реинкарнации никогда не имел места" и является "фантазиями группы Далай-ламы".

Спустя год показания изменились: несколько "бесчестных душ" пытались незаконно вывезти ребенка за границу, и его родители попросили защиты, которая была предоставлена.

Несмотря на охрану, мальчик и его семья живут нормальной жизнью и не желают, чтобы их беспокоили. Эту версию в Пекине повторяли неоднократно.

Но иногда со стороны китайского правительства проскальзывали намеки, что не все так хорошо.

В 1998 году оно сообщило рабочей группе, что мать Панчен-ламы отбывает тюремный срок, не уточнив, за что и какой именно.

Порой поступали новости из альтернативных источников.

В 2000 году тогдашний министр иностранных дел Соединенного Королевства Робин Кук заявил, что китайские представители показали ему две фотографии мальчика, являвшегося, по их словам, исчезнувшим Панчен-ламой.

На одной ребенок играл в настольный теннис, на другой писал на классной доске иероглифы. Британцам показали снимки, но не дали их забрать.

В 2007 году, во время моей поездки в Тибет, местные власти заявили мне, что пропавший Панчен-лама хочет жить спокойно и не желает, чтобы его тревожили.

Два года назад китайцы сообщили ООН, что Гедун Чокья Ньима ведет обычную жизнь и имеет работу.

Последняя по времени информация поступила во вторник от пресс-секретаря МИД КНР Чжао Лицзяня. На очередном брифинге он сообщил, что Гедун Чокья Ньима получил высшее образование и работает по специальности.

Затем последовало ставшее традиционным заявление, что он и его близкие не хотят, чтобы нарушали их "текущую нормальную жизнь".

"Они забрали его и всю семью"

Профессор Джереми Саркин, в 2008-2014 годах входивший в рабочую группу ООН по принудительным исчезновениям, говорит, что действия Китая в отношении Панчен-ламы явно противоречат международным нормам касательно прав человека.

"Никакие слова китайской стороны не могут опровергнуть простую реальность: они забрали его и всю семью. Мы должны получить возможность убедиться, что с ним все в порядке", - говорит Саркин, в настоящее время работающий в лиссабонском университете Нова.

В китайском отрицании очевидного нет ничего экстраординарного, замечает он: "Никакое правительство не хочет признавать, что похищает людей".

Профессор признает, что в этой ситуации практически ничего нельзя сделать, поскольку возможности оказывать давление на Китай крайне невелики.

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Специалист по тибетскому вопросу Роберт Барнетт указывает, что репрессивная политика по отношению к Тибету опирается на поддержку большинства граждан КНР.

"Китайскому правительству не удалось завоевать сердца тибетцев, но это неважно, если 1,4 млрд китайцев уверены, что оно действует правильно", - говорит Барнетт, эксперт лондонской Школы восточных и африканских исследований.

Но, по его мнению, китайские лидеры никогда не смогут расслабиться и наслаждаться своей властью над Тибетом.

"Это хрупкая конструкция. Они всегда будут жить в страхе, что в один прекрасный день вся система обрушится", - говорит он.

Может, оно и так. Но пока о надежности контроля Пекина над Тибетом свидетельствует то, что тибетское правительство в изгнании практически не имеет там источников, способных сообщить что-либо о Гедуне Чокье Ньиме.

Два года назад Далай-лама сказал, что располагает надежной информацией о том, что он жив. И это все.

Фактически, у нас нет ничего, кроме единственного фото шестилетнего мальчика, говорит лондонский представитель правительства в изгнании Сонам Церин Фрэзи.

Оно висит в тибетских монастырях и домах эмигрантов, служа предметом молитв и поклонения и давая надежду, что когда-нибудь мы увидим, какой человек вырос из него, говорит Фрэзи.