Китай готовится принять жесткий закон "о мятежах" в Гонконге. Что это значит?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Собрание народных представителей Китая поступил пакет законов, направленный на подавление протестов в Гонконге. Законопроекты оперируют категориями национальной безопасности, зарубежного вмешательства и вводят ответственность за сепаратизм. Что это значит для охваченного протестами Гонконга?

В пятницу в Китае начался третий ежегодный съезд Всенародного собрания народных представителей 13-го созыва. Он продлится до 28 мая, и один из главных вопросов на его повестке - голосование по пакету законов "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга".

Законопроект был представлен на рассмотрение съезда почти сразу после его начала.

В нем говорится о праве Китая применять национальные законы на территории Гонконга. Также он запрещает вмешательство в дела Гонконга зарубежных и внешних сил.

"В случае необходимости, соответствующие органы национальной безопасности имеют право открывать свои представительства в Гонконге с целью исполнения долга и для защиты национальных интересов", - говорится в документе.

Демократические активисты в Гонконге и западные политики видят в нем вызов принципу "одна страна, две системы" и попытку обойти гонконгское законодательство.

Чего хочет правительство?

На открытии съезда в пятницу сразу несколько пекинских законодателей высказались за то, чтобы как можно скорее принять новый пакет.

"Несмотря на то, что с передачи Гонконга от Британии обратно Китаю прошло больше 20 лет, соответствующие законы пока не появились", - сказал представляя законопроект, заместитель постоянного комитета Собрания Ван Чэнь.

Ситуацию в Гонконге Ван Чэнь назвал антикитайским хаосом, который учиняют сторонники независимости. Он отметил, что протестующие причиняли ущерб государственным символам и пытались парализовать работу государственного совета.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протесты в Гонконге не прекращались, несмотря на пандемию коронавируса

Пропекинский аналитик, бывший китайский дипломат и вице-президент Центра Китая и глобализации Виктор Гао считает, что действия протестующих представляют опасность для национальных интересов Китая.

"За последние несколько лет стало очевидно, что в Гонконге действуют политические силы, которые не уважают основной закон, которые нарушают принцип "одна страна, две системы" и которые безо всяких колебаний бросают вызов национальным интересам Китая и его власти в Гонконге", - заявил он в пятницу в эфире Би-би-си .

Как именно будет применяться законопроект, пока непонятно. Конкретные меры будут обсуждаться в комитетах китайского собрания народных представителей в течение следующих недель, уже после принятия рамочного закона.

Однако две основных составляющих ответа Пекина на гонконгские протесты видны уже сейчас.

Новая полиция

В Гонконге появится еще одна полицейская структура, подконтрольная уже непосредственно Пекину, подчеркивают активисты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Возмущенные новым законом жители Гонконга прошли в пятницу маршем протеста

"Я думаю, один из основных пунктов этого закона в том, что правительство получает возможность создать собственное агентство в Гонконге. Это будет официальный гонконгский властный институт, который будет представлять интересы пекинского правительства в Гонконге и обеспечивать соблюдение законов", - сказал Би-би-си Томми Чун, один из лидеров "Зонтичной революции" 2014 года.

"Возможно, китайская полиция будет арестовывать жителей Гонконга. Мы пока не знаем деталей, это только создание юридических рамок", - говорит он.

Джошуа Вонг - генеральный секретарь партии Demosisto, выступающей за независимость Гонконга. Члены Demosisto входят в оппозиционный блок из 27 депутатов гонконгского законодательного собрания. Он считает, что представляющая Пекин структура может получить огромные полномочия.

"Полномочия этой тайной полиции, скорее всего, будут превосходить полномочия гонконгского правительства и полицейских. Будут совершаться тайные аресты диссидентов по всему городу. Точно так же с правозащитниками и диссидентами поступают в [материковом] Китае - например с правозащитником Лю Сяобо или с издателем Гуй Минхаем", - заявил он на пресс-конференции в пятницу.

"Точно как в России"

Гонконгские протестующие в 2019 году успешно лоббировали свои интересы на международном уровне.

В сентябре прошлого года лидер Demosisto Джошуа Вонг посетил США и выступил в конгрессе, призвав его как можно скорее принять резолюцию о поддержке протестующих в Гонконге. Китайские СМИ раскритиковали Вонга за призыв США вмешаться в дела, которые Пекин считает внутренними.

В ноябре 2019 года в США вступил в силу закон о поддержке демократии, по которому Вашингтон обязался следить за ситуацией с правами человека в Гонконге и в случае их нарушения получил право лишить этот город торговых привилегий.

Media playback is unsupported on your device Депутаты Гонконга подрались из-за гимна Китая

Еще один пункт принимаемого в Пекине пакета законов ограничивает взаимодействие активистов с иностранными организациями, и особенно с зарубежными правительствами.

Это мотивируется соображениями национальной безопасности Китая, с чем не согласны активисты.

"Новый закон - прямой ответ на усилия жителей Гонконга по международному лоббированию в прошлом году", - заявил Джошуа Вонг.

"Скорее всего его основной целью буду я, - считает Вонг. - Многие пекинские чиновники критиковали меня за то, что я присутствовал на слушаниях за рубежом и рассказывал правду о репрессиях и жестокости полиции."

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гонконгские активисты проводят акцию в Вашингтоне в сентябре 2019 года, Джошуа Вонг - в центре

Активист считает, что статья о сговоре с зарубежными политическими силами приведет к возбуждению политически мотивированных уголовных дел.

"Закон теперь будет применяться не судами, а тайной полицией, прямо как в [материковом] Китае", - говорит он.

Томми Чонг в беседе с Би-би-си сравнил эту часть законопроекта с российским законом "об иностранных агентах".

"Можно сказать, что эти законы похожи. Похоже и то, что эти меры принимаются под лозунгом защиты национальных интересов. Они совсем как российские", - говорит он о пекинских властях.

Проблема мини-конституции

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава Гонконга Керри Лам обещает сотрудничать с Пекином

Для того, чтобы новые законы имели действие в Гонконге, они должны попасть в Приложение III к Основному закону Гонконга, в котором перечислены общенациональные законы, обязательные для соблюдения в городе.

"Предусмотрено несколько вариантов действий законодательного собрания, с помощью которых прохождение таких законов можно остановить," - говорит Томми Чун. Однако большая часть собрания лояльна Пекину. В оппозиции к нему находится всего около тридцати депутатов, говорит он.

Глава Гонконга Керри Лам утром в пятницу заявила, что власти города будут сотрудничать с Пекином для проведения законопроекта.

В 2003 году попытка провести через законодательный совет Гонконга так называемый "закон о мятеже" провалилась из-за массовых протестов, в которых участвовали до полумиллиона жителей. На этот раз активисты тоже призывают к массовым действиям на улицах.

"Новый закон приведет к новой серии протестов в городе: два миллиона вышли на улицы в акциях протеста против закона об экстрадиции, чтобы защитить будущие поколения. Этот закон еще хуже", - говорит Джошуа Вонг.