Что общего у приложения для слежки за детьми и "Социального мониторинга"

Правообладатель иллюстрации EPA/YURI KOCHETKOV/TASS Image caption "Социальный мониторинг" должны установить все, кто лечится от коронавируса или другой ОРВИ дома

Ошибки в геопозиционировании, задержки с регистрацией, высокое энергопотребление и периодическое "зависание". Би-би-си сравнила претензии пользователей к приложениям "Социальный мониторинг" и Wokka Lokka от компании Gaskar, наработки которой мэрия Москвы использовала для своей программы по слежке за больными Covid-19.

С начала апреля москвичи с диагнозом Covid-19 или ОРВИ, проходящие лечение на дому, должны установить на смартфоне приложение "Социальный мониторинг". По задумке московской мэрии, оно призвано контролировать соблюдение карантина и штрафовать в случае его нарушения.

Контроль ведется двумя способами: приложение определяет местоположение человека и периодически просит его сделать селфи.

Всего в системе "Социальный мониторинг" зарегистрированы 60 тысяч человек, из них 30% были оштрафованы, рассказал "Ведомостям" глава департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко. Речь идет о более чем 50 тысячах штрафов на общую сумму в 216 млн рублей, добавил он.

Впрочем, сами оштрафованные недовольны работой приложения и утверждают, что ничего на самом деле не нарушали. В мае московские суды зарегистрировали более 1000 жалоб москвичей, которые оспаривают штраф за нарушение режима самоизоляции, следует из картотеки Мосгорсуда. В некоторые дни регистрируется по несколько сотен новых заявлений.

В интервью РИА Новости глава ДИТ заявил, что ни один штраф не был выписан из-за ошибки приложения, но в беседе с "Ведомостями" признал, что "сервис разрабатывался в очень сжатые сроки", и поэтому "недочеты возможны".

Кто разрабатывал "Социальный мониторинг"

Первая версия "Социального мониторинга" появилась в магазине Google Play 31 марта.

В качестве продавца (раздел offered by карточки приложения) было указано ГКУ "Информационный город" - подведомственное учреждение департамента информационных технологий. Но в разделе developer ("разработчик") был указан электронный адрес wokkalokka.app@gmail.com, указывала Би-би-си.

Wokka Lokka - это приложение от московской Gaskar Group для отслеживания местоположения детей. В разделе Privacy Policy первой версии "Социального мониторинга" даже была выложена политика конфиденциальности Wokka Lokka, а не приложения для слежения за больными коронавирусом.

У входящей в Gaskar Group компании "Гаскар интеграция" за последние годы было несколько контрактов со структурами московской мэрии на общую сумму в 400 млн рублей, все они касались сферы IT-разработок в сфере госзаказа и строительства. Последний на модернизацию системы "Мосгорзаказ" был заключен с "Информационным городом" в январе.

Издание Daily Shtorm указывало, что одна из разработок Gaskar Group в этой сфере - "Смарт-каска" - похожа по духу на "Социальный мониторинг": она представляет собой каску с датчиками местоположения, данные с которой, согласно презентации компании, должны идти в "Мосгорзаказ".

Первую версию "Социального мониторинга" впоследствии удалили из Google Play, но карточка приложения с указанием Wokka Lokka сохранилась в архиве интернета благодаря сервису Wayback Machine.

В версии, размещенной 3 апреля, Wokka Lokka уже не упоминается, а для того, чтобы прочитать политику конфиденциальности, нужно перейти на сайт мэрии. Однако глава ДИТа Эдуард Лысенко в беседе с ТАСС подтверждал, что "Информационный город" использовал "программные решения компании "Гаскар".

Правообладатель иллюстрации Sergei Karpukhin/TASS Image caption С сентября 2018 года московской департамент информационных технологий возглавляет Эдуард Лысенко

Би-би-си проанализировала отзывы пользователей о Wokka Lokka и "Социальном мониторинге" и обнаружила, что ключевые причины - идентичны.

Все отзывы были отредактированы с точки зрения орфографии и пунктуации, место публикации (Google Play или App Store) отдельно не уточняется.

Проблемы с регистрацией

Wokka Lokka работает двумя способами: можно купить ребенку smart-часы и отслеживать его местоположение через мобильное приложение, а можно выдать ему смартфон все с тем же приложением.

В App Store, Google Play и на сайтах онлайн-магазинов можно найти значительное количество положительных отзывов о программе, например:

"Хорошее приложение. Необходимое и нужное. Знать где твой ребенок", - написала в декабре 2019 года пользователь Agata Forest.

Одна из претензий - проблемы с регистрацией.

"Ни один из предложенных способов регистрации не сработал. Попробовал зарегистрироваться на сайте, так пароль в смс пришел через 5 часов и, конечно же, код из смс не принимается", - написал в феврале 2020 года Артем Сухарев.

"Пользовались в том году, было все отлично, в этом году все ужасно, код с регистрацией долго не приходит", - писала Сания Атантаева в январе 2020-го.

На аналогичные проблемы жалуются и пользователи "Социального мониторинга".

"Первый день использования. Регистрация прошла с 7-8 раза (но всё-таки прошла)", - отзыв от 4 мая от Ryslanus.

"Третий день уже не могу зарегистрироваться в приложении, пишет, чтобы я ожидал подтверждения регистрационных данных в течение 24-х часов и так уже три дня", - отзыв от 18 мая от Александра Муравьева.

"Двое суток устанавливал и переустанавливал, дальше "вы успешно зарегистрировались" не идет. Хоть заобновляйся", - сообщение от E.K. Kuzmin, датированное 12 мая.

Периодические зависания приложения

Еще одна распространенная проблема, объединяющая оба приложения, - это периодические зависания.

Вот как, например, описывала работу Wokka Lokka пользователь Яна Головина в начале апреля:

"Скачала приложение себе, сыну и мужу. Все понравилось. Но почему-то у меня на следующей день оно перестало открываться. Может, подскажете, что делать? Вообще это приложение нифига не работает. Постоянно зависает. Приходится его удалять и заново переустанавливать".

"Просто не работает, хотя раньше все работало. И уже продолжительное время не работает, зависает и все. Очистка кэша не помогла", - написал в феврале Максим Егоров.

В середине мая москвич с "Социальным мониторингом" возмущенно писал: "Ужасное приложение. То зависает, то шлет уведомление каждый час. После обновления, рекомендованного 15.05, вообще не работает".

"После первого запуска программа немного поработала, потом зависла. При попытке переустановить - невозможно войти в приложение, попробуйте позже", - жаловался в конце апреля еще один житель столицы.

Image caption В первой версии "Социального мониторинга" число попыток идентификации уходило "в минус"

Ошибки в геопозиционировании

Часть пользователей, купивших подписку на Wokka Lokka, указывали в отзывах разработчикам, что система неправильно показывает местоположение их ребенка.

"Приложение вполне устраивает, единственное, что иногда бесит, так это иногда определяет местоположение с разбросом в несколько километров", - рассказал один из них в марте.

"Не всегда точно, мой ребенок в школе, а показывает, что дома, хотя дом далеко находится от школы", - рассказала в январе Оксана Тришечкина.

"Геолокация никакая... Ребенок в садике, а по карте он уже 2 раза сходил в магазин примерно [за] километр и вернулся", - пожаловался тогда же еще один пользователь.

Разработчики частично признают проблему в ответах на жалобы:

"Местоположение определяется на основе GPS, Wi-Fi, мобильных сетей (LBS). Если у устройства GPS и Wi-Fi использовать не получилось (например, в помещении), для определения местоположения используются LBS. Точность местоположения, полученного по LBS, низкая. Когда устройство сможет поймать GPS, местоположение станет намного точнее".

Жалуются на возможные ошибки в определении их местоположения и москвичи, поставившие "Социальный мониторинг".

"Сейчас у меня в госуслугах висят 12 штрафов по 4000 руб. Хотя за время карантина я ни разу из квартиры не выходил", - заметил Юрий Карпинский 15 мая.

"Пришла смс, что я нарушил режим самоизоляции, хотя я лежачий больной. Интересно, как они хотят отслеживать мое местоположение, если GPS дома ловит еле-еле и показывает меня где угодно, только не у меня дома", - писал Дмитрий Жильников в начале мая.

Разработчики "Социального мониторинга" также отвечают на жалобы на возможные ошибки в геопозиционировании, но не так детально, как их коллеги по Wokka Lokka.

"Штрафы выставляются с учетом многих факторов, в т.ч. на основе геопозиции. Если пользователь покидает геолокацию или не реагирует на уведомления, система предупреждает городские службы о возможном нарушении режима изоляции", - так звучит стандартный ответ.

Высокое энергопотребление

Оба приложения, постоянно запрашивая данные о местоположении, неизбежно нагружают батарею.

"Приложение неплохое, точно определяет местонахождение ребёнка. Уважаемые разработчики, расширьте диапазон обновления геолокации, т.к. [диапазон в] 5 мин очень быстро садит батарею часов", - написала в начале мая клиентка Wokka Lokka.

"Ребенок большую часть времени проводит в помещении (дом, школа, спортзал), GPS там не берет, зато нещадно жрет батарею", - такой отзыв был оставлен еще в сентябре 2019-го.

А вот уже претензии к "Социальному мониторингу".

"Приложение садит батарею как сумасшедшее, потому что следит за вашей геометкой" (середина мая).

"Адски жрет батарейку. Но если телефон сел, а вы не заметили? Штраф".

"Ладно, что запрашивают кучу разрешений, так ещё и батарею жестко жрет. Телефон весь горячий".

Image caption В App Store и Google Play у "Социального мониторинга" одинаково низкий рейтинг - 1,1 из 5

Проблемы с масштабированием

На некоторых моделях телефонов у пользователей Wokka Lokka и "Социального мониторинга" возникали одинаковые проблемы с масштабированием.

"Все бы хорошо, но приложение не масштабируется под экран телефона (Samsung galaxy s10e), в результате чего часть экрана приложения обрезается снизу и, например, нет возможности добавить sos-номер, поскольку кнопка добавления находится за краями экрана. И за это вы хотите деньги?" (отзыв на Wokka Lokka в январе, в марте служба поддержки ответила пользователю, что проблема решена в обновлении).

"Ваше приложение даже не влезает в моем телефоне. У вас проблема с 4к-разрешением (современное разрешение, вмещающее 3840*2160 пикселей против 1920*1080 в FullHD. - Би-би-си)? Как можно поместить какую-то кнопку за пределами экрана?" - написал 18 мая москвич Алексей Васильчук в адрес разработчиков "Социального мониторинга".

Спустя несколько дней разработчики предложили ему обратиться в мэрию за смартфоном с предустановленным приложением.

Что говорят в мэрии и в "Гаскаре"

"Версия приложения "Социальный мониторинг", размещенная в Google Play в середине апреля (а затем и в App Store) - принципиально новая. При ее создании были учтены все комментарии профессионального сообщества, поступившие к тестовой версии приложения", - так в департаменте информационных технологий ответили на запрос Би-би-си о сходстве проблем Wokka Lokka и "Социального мониторинга".

В ведомстве также утверждают, что постоянно дорабатывают приложение в ответ на жалобы пользователей. "Часть недочетов была исправлена уже в первых обновлениях - в частности, это касалось расходования заряда батареи", - утверждают в мэрии.

Задержки с регистрацией неизбежны, отмечают в ДИТ: она завершается только после того, как номер телефона пользователя будет проверен в реестре пациентов с Covid-19 или симптомами ОРВИ.

Что касается жалоб на ошибки в геопозиционировании и на некорректное отображение на экранах определенных моделей, то такие жалобы в службу техподдержки "Социального мониторинга" не поступали, говорится в ответе ДИТа. Отзывы в Google Play и App Store, судя по всему, таковыми не являются: под многими жалобами авторы приложения советуют писать обращения в службу техподдержки по электронной почте.

Но при этом, подчеркивают в ДИТ, приложение отмечает лишь факт "существенного отклонения геолокации от адреса", который указал пользователь.

Один из собственников "Гаскар интеграции" Юрий Афанасьев в ответ на вопросы Би-би-си ответил кратко в одном из мессенджеров:

"Компания Wokka Lokka и компания "Гаскар" не занимались разработкой приложения "Социальный мониторинг".

Замечание, что в первой версии приложения была даже выложена политика конфиденциальности Wokka Lokka, он прочитал, но отвечать уже не стал.