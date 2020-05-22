Удаленная работа после коронавируса: отныне и навсегда?

Правообладатель иллюстрации Marco Di Lauro/Getty Image caption Пресс-агент Паола Перотта из Рима работает из дома, в то время как ее дети посещают онлайн-урок

Все больше лидеров бизнеса поддерживают идею работы на дому и гибких графиков. Этому способствуют новые технологии, позволяющие проводить виртуальные видеоконференции.

То, что началось как вынужденная и временная мера на период эпидемии, сейчас имеет все шансы стать для многих долгосрочным решением.

К сторонникам перехода на более гибкие схемы работы после выхода из глобального карантина на днях присоединились Facebook и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Руководство техногиганта в четверг объявило, что планирует шире практиковать удаленную работу среди своих сотрудников и в долгосрочной перспективе.

Новозеландский премьер на этой неделе поддержала идею предоставить гражданам третий выходной в неделю, частично с целью подтолкнуть рост внутреннего туризма.

По мере того, как офисы постепенно открываются после карантина, все больше работодателей рассматривают новые схемы занятости.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в видеообращении к 45-тысячному персоналу компании объявил, что с июля начинается агрессивный рекрутинг сотрудников для удаленной работы. Через 5-10 лет половина штата Facebook не должна сидеть в офисах, заявил он.

"Мы намерены стать самой прогрессивной компанией в плане масштабного перехода на удаленную работу", - цитирует Цукерберга Financial Times.

Аналогичные шаги предприняли и другие высокотехнологичные компании Кремниевой долины. Twitter и Square днем ранее объявили, что желающие сотрудники смогут продолжить работать из дома бессрочно.

Глава компании электронной торговли Shopify Тоби Лютке также обратился в четверг к своему персоналу. "Shopify - цифровая компания по определению. Зацикленность на офисах ушла в прошлое", - заявил он.

Расположенная в Сан-Франциско криптобиржа Coinbase на этой неделе объявила, что хочет быть в этом деле первой.

Различные варианты гибкой политики устраивают тех, кто опасается возвращения в офисы, а компаниям высвобождает пространство для обеспечения социального дистанцирования.

Джасинда Ардерн считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю будет способствовать росту экономики и улучшит баланс между работой и личной жизнью.

"Как я слышала, многие люди думают, что нам нужна четырехдневная неделя. Окончательное решение зависит от договоренности между работодателями и работниками. Но, как показывает опыт, который мы вынесли из эпопеи с ковид-19, гибкие схемы работы, в том числе из дома, повышают производительность", - заявила она в видеообращении на своей странице в Facebook.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джасинда Ардерн - сторонница перехода на гибкий график работы

Тренд возглавляют гиганты хай-тека

В прошлом году Microsoft опробовал четырехдневную рабочую неделю в своем японском филиале. Опыт был назван удачным в плане удовлетворенности и отдачи от сотрудников.

Теперь корпорация говорит, что берет на вооружение гибридную стратегию в отношении рабочих мест по мере того, как ее офисы постепенно открываются.

"Большинство сотрудников по своему желанию смогут продолжать работать из дома до конца октября", - заявил представитель Microsoft.

Эксперты по работе с персоналом приветствуют "удаленку" и сокращенную неделю как альтернативу массовому возвращению людей в офисы.

"Они также позволят лучше сбалансировать свою жизнь тем, кому это нужно - например, работающим студентам, молодым мамам, родителям, которые хотят проводить больше времени со своими малышами или должны заботиться о стариках", - считает консультант по персоналу из Сингапура Элин Абрахам.

"Если эпидемия Covid-19 научит работодателей гибко использовать сотрудников, это станет огромной победой в сфере управления персоналом", - добавила она.

Сдвиг в сторону дистанционной работы также позволит компаниям оценить, нужно ли им столько дорогой офисной площади.

Финансовая корпорация Mastercard заявляет, что планирует объединить часть своих офисов. Facebook собирается создать в США несколько рабочих "хабов".

"Можно предположить, что после окончание эпидемии многие компании сократят свою недвижимость и сотрудники станут работать из дома. Любопытно будет посмотреть, как они на практике станут удовлетворять потребности разных категорий персонала", - Адриан Тэн из компании PeopleStrong, выпускающей компьютерное оборудование для офисов.

Правообладатель иллюстрации SMITH COLLECTION/GADO Image caption Эксперты считают, что пандемия меняет традиционное мышление работодателей, согласно которому высокая производительность неотделима от фиксированных рабочих часов и нахождения в офисе

Новая реальность

Все больше лидеров бизнеса поддерживают идею работы на дому и гибких графиков. Этому способствуют новые технологии, такие как Zoom and Google Meet, позволяющие проводить виртуальные видеоконференции.

Марк Цукерберг заявил в четверг, что Facebook будет конкурировать на этом перспективном рынке с Zoom и Slack, совершенствуя свое мобильное приложение для видеоконференций Workplace.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Возможность работать из дому перманентно обрадует не только многих сотрудников, но и их домочадцев

"Начав возвращаться на работу, мы столкнемся с новой реальностью. Альтернативные схемы сократят количество поездок на работу и с работы и дадут возможность обеспечить социальное дистанцирование, где необходимо", - говорит консультант по персоналу Эмили Дрейкотт-Джонс.

"Ковид меняет традиционное мышление работодателей, согласно которому высокая производительность неотделима от фиксированных рабочих часов и нахождения в офисе", - полагает она.

Ложка дегтя

Зарплата сотрудников Facebook будет зависеть от места их проживания, объявил в четверг Цукерберг. Те, кто перейдет на удаленную работу и при этом уедет в города с более низкой стоимостью жизни, ничего не выиграют.

Малоприятные перемены ждут тех, кто в июле вернется в офисы Facebook - по оценке Цукерберга, это 25% персонала. Им придется весь день носить маску и регулярно измерять температуру.

Базирующаяся в Лос-Анджелесе высокотехнологичная компания Snap, частично открывая свои офисы, ликвидирует в них столовые.

Кто уже работает по-новому

О готовности продлить гибкую организацию работы за пределы карантина заявляют в основном крупные высокотехнологичные компании: