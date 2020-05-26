Коронавирус: насколько опасна ваша профессия

Коронавирус усадил миллионы людей по домам. Однако в разных странах правительство предлагает тем, кто не может работать из дома, выходить на работу - в том случае, если это безопасно. Насколько безопасна ваша работа по сравнению с другими?

Британская Национальная статистическая служба обработала данные, полученные в ходе опросов работников в США, и рассортировала профессии по степени риска заражения Covid-19 и близости к другим людям. Следует отметить, что опросы проводились до начала пандемии и строгих мер социального дистанцирования.

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Для просмотра этого интерактивного материала требуется современный браузер с поддержкой JavaScript и стабильным интернет-соединением Насколько опасна ваша работа? Поиск Подверженность инфекции Ежедневно

Еженедельно

Ежемесячно

Ежегодно

Никогда Близость к окружающим Соприкосновение

В непосредственной близости

Близко к окружающим

Далеко от окружающих

Вдали от людей Пояснение: Данные о подверженности болезням на работе и относительной близости к другим людям основаны на опросах американских работников до начала пандемии Covid-19 и введения рекомендаций по социальному дистанцированию Список специальностей носит общий характер и может не отражать конкретные специальности в отдельных регионах мира

Большинство профессий подразумевают достаточно тесный контакт между людьми, но есть и такие, где шанс заразиться появляется лишь раз-другой в году.

В некоторых случаях работникам проще адаптироваться к новым методам работы, включая "удаленку". Разумеется, по сравнению с США, в других странах степень близости к людям и риск заразиться могут отличаться, но в целом результаты опроса можно считать отражающими ситуацию в большинстве развитых стран.

Большая часть профессий, связанных с частыми контактами с людьми и высоким риском заразиться, связана с медициной. На противоположном конце спектра - художники, юристы и представители офисных профессий, например, специалисты по маркетингу и трудовым отношениям или финансовые консультанты.

У уборщиков, тюремных охранников и сотрудников похоронных агентств высок риск заразиться, хотя с людьми они контактируют сравнительно мало.

Однако наиболее высокие шансы заразиться инфекционными заболеваниями типа Covid-19 у тех, кто часто и плотно общается с другими людьми, но нечасто сталкивается с инфекциями.

В эту категорию попадают, например, парикмахеры, работники баров и актеры, а также водители такси.

В какой профессии выше смертность?

Другие данные, опубликованные статистической службой Великобритании на этой неделе, показали, что смертность в секторе здравоохранения в Великобритании в среднем не выше, чем в других, хотя работники сферы социального обеспечения умирали более высокими темпами. Эти профессии в большой мере связаны и с работой с людьми и с риском заразиться. Почему смертность не выросла?

Это может быть связано с тем, что медики чаще используют средства индивидуальной защиты, такие как маски и перчатки, говорит Бен Хамберстон, заместитель директора по анализу состояния здоровья в Национальной статистической службе. Они также следят за соблюдением норм гигиены, например, часто и тщательно моют руки.

Еще одна группа людей с высокой смертностью от коронавируса - это таксисты. Эта работа стоит высоко в списке близости к окружающим, особенно среди тех профессий, которые по-прежнему актуальны во время пандемии. Спортивные инструкторы, парикмахеры или работники баров тоже часто и много общаются с людьми, но сейчас все эти заведения закрыты, а их персонал находится на карантине.

Поскольку в обычных условиях таксисты реже сталкиваются с инфекционными заболеваниями, культура личной гигиены (ношение масок и перчаток, частое мытье рук) у них может быть развита меньше. Некоторые компании устанавливают в своих такси разделительные перегородки и раздают водителям маски и перчатки, чтобы защитить и свой персонал, и пассажиров.

Методология

Все данные получены из доклада Национальной статистической службы Великобритании (на англ. яз.).

Данные о близости к другим и риске инфекционных заболеваний получены из опроса, проведенного Профессиональной информационной сетью (O*NET), в котором респондентов в США попросили оценить себя по шкале от 1 до 5 для следующих двух вопросов:

Насколько физически близко к другим людям вы находитесь, когда выполняете свою текущую работу? Как часто ваша текущая работа требует, чтобы вы подвергались риску заразиться?

Для риска заразиться один балл означает "никогда", а пять баллов - "ежедневно". Это относится к любой болезни, а не только к коронавирусу.

В вопросе о близости к окружающим один балл означает, что респондент работает на расстоянии более 30 метров от ближайшего человека, а пять баллов - что им нужно прикасаться или находиться рядом с другими людьми на работе. Опрос проводился до того, как были введены меры по социальному дистанцированию, и работникам на определенных работах, конечно, будет легче адаптироваться, чем на других.

Ответы для людей одной и той же профессии были усреднены и экстраполированы, чтобы получить оценку по шкале от 1 до 100, на основании которой каждой профессии был присвоен соответствующий рейтинг.

Профессии с одинаковыми баллами получали одинаковый рейтинг.

Авторы: Дэниэл Данфорд, Шон Уилмотт, Маркос Гургел и Кейти Хасселл.