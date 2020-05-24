Правообладатель иллюстрации Getty Creative Image caption Погреться у печки - это занятие любому коту по душе

Люди во время нынешней пандемии только начали учиться жить взаперти, в то время некоторые братья наши меньшие давно к этому привыкли. Во всяком случае с тех пор, как люди переселились в городские квартиры.

И если собаке еще светит три раза в день пробежаться без шлейки под неусыпным оком хозяина, то кошке - вряд ли. В лучшем случае широкий подоконник с хорошим обзором.

И не потому, что их хозяева так уж жестоки, а потому что из многоэтажки кошку на улицу не выпустишь, а водить ее на поводке очень мало кому удается.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption На воле или в неволе? Мнения расходятся

Две школы мысли

Насчет того, нужно ли выпускать кошку гулять на улицу, есть два диаметрально противоположных суждения.

Одна школа мысли утверждает, что непременно нужно: кошка - свободолюбивое животное, которое гуляет само по себе, и ограничивать ее свободу ей во вред. Этому во многих странах Европы, как и в США и Канаде, благоволит и наиболее распространенный тип жилья - отдельные дома, где во входную дверь легко можно встроить небольшой кошачий лаз. Коты, таким образом, сами регулируют, когда и куда им идти и во сколько возвращаться.

Но есть и другой взгляд, согласно которому кошка - это хищник, даже самая что ни на есть белая и пушистая, и она запросто может умертвить чуть ли не 200 мелких животных и птичек в год - это по недавним подсчетам австралийских экологов.

Австралия решила подать пример кошатникам других пяти континентов и ввела - пока, правда, только в Канберре - инициативу, которая называется "кошачий комендантский час на определенной территории".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Домашняя жизнь котам нисколько не вредит, утверждают ученые

Это не означает, что котов надо забирать с улицы после 7 вечера. Это означает, что их вообще нельзя выпускать на улицу, если вы проживаете в определенном, природоохранном районе. В противном случае штраф может составить до 1500 австралийских долларов.

Австралийские власти указывают, что кошки легко приспосабливаются и домашний уклад жизни им нисколько не вредит.

А в условиях пандемии коронавируса вопрос о том, могут ли наши четвероногие друзья быть переносчиками инфекции или нет, остается пока открытым, так что может и лучше поберечься?

К тому же, эксперты указывают, что кошки, не выходящие на улицу, живут дольше и лучше защищены от всяких опасностей - как со стороны транспорта, так и других животных, а порой и людей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Разнообразьте рацион своего домашнего животного, не ограничивайтесь только одним кормом

Проведенный в 2019 году опрос более 12 тысяч котовладельцев в Австралии выявил, что многие из них не очень хорошо умеют ухаживать за своими питомцами, что, в свою очередь, ведет не только ко всяческим капризам и "сложностям" в поведении со стороны любимца, но и к их ожирению и инфекциям мочеполовой системы.

Например, кошки очень привередливы в том, где справлять нужду, поэтому необходимо, чтобы их лоток всегда был чистым - второй раз в "грязный" туалет они не пойдут. Так что лучше, чтобы у них был выбор из двух и более лотков.

Еще кошки, совсем как люди, не любят есть у туалета, поэтому надо, чтобы их миски и лотки находились в разных помещениях.

Как обеспечить коту шикарную жизнь взаперти?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Психологическая поддержка нужна котам не меньше, чем их хозяевам

Вот список рекомендаций, составленных на основе широкомасштабного исследования.

Чистота и гигиена

1. На каждую кошку (если у вас больше одной) должен быть один лоток, плюс еще один. То есть если у вас две кошки, то лотков должно быть три, в разных, лучше тихих, местах. Глиняный наполнитель - лучше всего. Полностью меняйте его в лотке раз в неделю, и по два раза в день выбирайте из лотка фекалии и намоченные места. Держите один лоток закрытым сверху, а второй доступным, а потом меняйте их местами - кошки любят разнообразие.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По данным науки, идеальное число кошек в доме - одна, а лучше две

2. Регулярное расчесывание любимой щеткой - это для кота как поход в салон красоты или массажный кабинет для его хозяев, и оказывает не только психологическую поддержку, но и полезно для шерсти, так как предотвращает появление спутанной шерсти и колтунов.

3. Не ограничивайте кошачий рацион только полуфабрикатами. Давайте иногда и сырого мяса, например, сырой куриной ножки - это потребует реального жевания, а заодно хорошо промассирует котику дёсны и потешит собственнические чувства. Не удивляйтесь, если ваш питомец вдруг станет "убивать" куриную ногу, ударяя ею об пол со всей силы, прежде чем съесть. Если придут соседи снизу, так и объясните: мол, необходимо для душевного и физического здоровья домашнего животного.

Правообладатель иллюстрации Cats Protection/PA Image caption Регулярное расчесывание любимой щеткой - это для кота как поход в салон красоты или массажный кабинет для его хозяина

Кошкин дом или место, где развернуться

4. Кошкам необходимы вертикальные поверхности - гораздо больше, чем горизонтальные. Поэтому, если у вас не двухуровневая квартира, то соорудите какую-нибудь маленькую лесенку или еще что-то, куда кошка могла бы забраться, а уж оттуда прыгнуть на шкаф или холодильник. Вложитесь в специальные игровые комплексы.

Image caption Если коту не понравится оборудованное вами для него место, не удивляйтесь, если он найдет его себе сам

5. Кошки любят окна, поэтому обеспечьте доступ хотя бы к одному из них.

6. Кошки любят иметь несколько укромных уголков, где они чувствуют себя в безопасности. Обустройте несколько привалочных мест - в идеале, на разной высоте: например, в специальной корзинке, подвесной лежанке или гамачке.

7. У кошек более высокая температура тела, чем у собак и людей, поэтому они любят более теплые места. Обеспечьте коту доступ к батарее или к солнечному пятну у балкона, и он будет вам очень признателен.

Image caption Кошки любят иметь несколько укромных уголков, где чувствуют себя в безопасности

8. Если вы живете на высоких этажах, то затяните форточки и не допускайте своего "канатоходца" на балконные перила, иначе не миновать травм при падении с высоты.

9. Обзаведитесь "пилкой для когтей" или когтеточкой - вертикальной, напольной, настенной - какой угодно, а лучше двумя. Иначе с мебелью придется быстро расстаться.

10. Если вы живете в собственном доме с садом, то стоит приобрести модульную кошачью площадку для задорного, но безопасного времяпрепровождения.

Правообладатель иллюстрации Vittorio Zunino Celotto/Getty Image caption Привыкнув к постоянному присутствию хозяев во время карантина, кошки могут начать переживать, когда те вернутся на работу

Вся жизнь - игра!

11. Идеальное количество кошек в доме - одна или две. Можно сказать, что две лучше, потому что они тогда будут играть друг с другом, пока вас нет дома. Находясь в одиночестве, коты в основном спят и ждут, когда же появятся хозяева. Не стоит заводить одновременно трех кошек и более: в этому случае между ними почти наверняка возникнут проблемы с разделом любви хозяев, сфер влияния и прочие сложности.

12. Не скупитесь на игрушки, особенно если вспомните, сколько тратите на свои собственные развлечения. Да они и не должны быть дорогими: шарик от пинг-понга, мышка-пищалка и так далее принесут массу удовольствия, не говоря уже о более роскошном тренажере - беговом колесе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам экологов, если дать котам волю, каждый из них способен истребить до двухсот единиц мелкой живности в год. А если не давать - то они вполне удовлетворятся созерцанием

13. Хотя ваше четвероногое сокровище и избавлено от необходимости добывать себе пищу, это не означает, что у него притуплены охотничьи инстинкты. Чтобы кот не начал добывать еду в неположенном месте - на разделочном столе, например, - купите ему интерактивную кормушку-головоломку. Вы же любите решать кроссворды во время еды, вот и кот пусть тоже.

Image caption Температура тела у котов выше человеческой, поэтому доступ к батарее или печке для них так важен

14. И о главном: общайтесь с вашим питомцем, играйте с ним, проводите вместе время, смотрите телевизор, в конце концов. Конечно, у вас могут быть разные предпочтения по части сериалов, так что время от времени передавайте пульт в мягкие кошачьи лапы - на YouTube есть целый канал для кошачьей аудитории с видеозаписями птичек, рыбок и прочей мелькающей в глазах живности. Посмотрите вместе, может, и вам понравится.