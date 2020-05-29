"Она была тихая-тихая": кто такая Анна Попова, возглавившая борьбу с ковидом в России

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Весной 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова внезапно стала важной медийной персоной. В апреле она вошла в десятку самых упоминаемых в российской прессе людей, оказавшись рядом с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Сергеем Собяниным.

В последние месяцы глава Роспотребнадзора озвучивает одни и те же плохие новости, часто одними и теми же словами."Вирус, совершенно очевидно, не собирается уступать позиции, не собирается отступать, он наступает, он наступает во всем мире", - говорила Попова в апреле. "Нам нужно привыкнуть и научиться жить в этих новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить", - повторяла в мае.

Предшественник Поповой на посту руководителя Роспотребнадзора и ее бывший начальник Геннадий Онищенко запомнился гораздо более яркими и разнообразными цитатами - он любил быть в центре внимания и выступать с парадоксальными заявлениями по самым разным поводам. Всегда сосредоточенная и серьезная Попова выглядит едва ли не полной его противоположностью.

"Она была тихая-тихая и первые годы боялась рот открыть на совещаниях", - описывает Попову давно знакомый с ней источник в аппарате правительства. Попова возглавляет Роспотребнадзор с 2013 года, но только эпидемия сделала ее одним из людей, которых слушают миллионы.

Би-би-си изучила ее путь.

Борец с вирусом

15 января после послания президента федеральному собранию в отставку в полном составе ушло правительство России во главе с Дмитрием Медведевым. Своего поста лишилась и министр здравоохранения Вероника Скворцова - 21 января ее место занял Михаил Мурашко.

Covid-19 тогда считался еще сравнительно далекой "китайской угрозой", но уже 27 января новое правительство объявило о создании оперативного штаба по предотвращению распространения вируса в России.

Еще через два дня Владимир Путин собрал первое совещание по коронавирусу в Кремле с тремя людьми - вице-премьером Татьяной Голиковой, министром Михаилом Мурашко и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Голикова на встрече с Путиным рассказала, что правительство еще с декабря делает все, чтобы не допустить вирус в Россию, что прорабатывается вопрос "о немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание" и что новосибирский центр "Вектор" уже разработал две тест-системы и ведет разработку вакцины против коронавируса.

Попова сообщила, что за январь было проверено на коронавирус более миллиона граждан, возвращавшихся в Россию из других стран, а Роспотребнадзор "еще более плотно, чем обычно" занимается учетом заболеваемости по гриппу и пневмонии - подтвержденных случаев коронавируса в России тогда не было.

Что сказал на встрече с Путиным новый министр Мурашко, неизвестно - он есть на видео совещания на сайте kremlin.ru, но его слов нет ни в записи, ни в расшифровке совещания.

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"Произошел перехват статуса от минздрава к Роспотребнадзору", - описывает ситуацию января главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который с начала эпидемии плотно общается с московской мэрией на тему вируса и в постоянном режиме выдает всю новую информацию о нем в своем телеграм-канале - часто даже раньше, чем оперативный штаб.

"Когда в Москве уже разворачивали койки, Мурашко только оказался на своем посту, не успев выстроить аппарат, - аргументирует Венедиктов свою позицию в разговоре с Би-би-си. - Теперь министерство - интеллектуальный штаб, а не организационный. Роспотребнадзор же превратился почти в силовое ведомство: решения о закрытии регионов и предприятий принимают они, а не минздрав".

Противостояния минздрава и Роспотребнадзора нет, просто с началом эпидемии полномочия двух ведомств было строго разделены, не соглашается с ним источник в правительстве: Роспотребнадзор отвечает за выявление зараженных вирусом, минздрав - за их лечение, он же ведет учет умерших.

Но тот же собеседник говорит, что инициатива закрытия границы с Китаем - Россия сделала это 30 января - исходила именно от Голиковой и Поповой. "Против были абсолютно все, но они по этому вопросу в связке работали и добились своего", - рассказывает он.

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption До закрытия границ сотрудники Роспотребнадзора дистанционно проверяли температуру у пассажиров, прибывших из Китая

Федеральный штаб сейчас плотно работает с Роспотребнадзором, у Поповой самые широкие полномочия, а свои решения она согласовывает напрямую с президентом, утверждает собеседник Би-би-си в правительстве.

Судя по сообщениям на сайте kremlin.ru, до 2020 года Попова была в кабинете Путина лишь однажды: в ноябре 2017-го глава Роспотребнадзора докладывала, как Россия борется с вспышками кори, чумы и полиомиелита.

С началом эпидемии она стала постоянной участницей совещаний с главой государства.

"Никаких скандалов"

В 1984 году Анна Попова окончила медико-профилактический факультет Ростовского медицинского института и уехала в Буденновск Ставропольского края, где годом раньше построили новое здание санитарно-эпидемиологической станции.

"С 1983 по 1988 год было привлечено в службу более 20 специалистов с высшим специальным образованием, - сообщается на сайте Центра гигиены и эпидемиологии Ставропольского края. - Их обеспечили жильем, многие получили благоустроенные квартиры. В числе молодых специалистов была Попова Анна Юрьевна, работавшая в должности врача-эпидемиолога, затем заведующей эпидемиологическим отделом".

В Буденновске надолго Попова не задержалась и через пару лет вместе с мужем, военнослужащим Алексеем Поповым, переехала в подмосковный Серпухов, где с 1986 по 2005 год работала главным врачом Центра Госсанэпиднадзора, а затем возглавляла районную санитарно-эпидемиологическую службу (СЭС).

"Умной, хорошей и разумной женщиной" называет Попову руководивший Серпуховским районом с середины с 1985 по 2003 год Евгений Головко: "Она не взбалмошная, мы спокойно решали все вопросы - в основном они касались охраны труда на предприятиях. Никаких скандалов, демаршей не было, всегда находился компромисс".

За время, пока Попова возглавляла СЭС, в Серпухове сменились три мэра, и она умудрялась сохранить хорошие отношения с каждым, рассказывает Головко. "У нас там три свалки официальные, все по этому поводу скрипели и терпели. Но до скандалов всё равно не доходило, как-то умудрялись сохранять баланс", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В 2000-е годы Серпухов был одним из главных городов Подмосковья, но для начала федеральной карьеры город едва ли подходил. Поповой это не помешало

В 2003 году Головко во главе района сменил Александр Шестун, арестованный летом 2018 года. Его супруга Юлия передала Би-би-си, что он помнит Попову плохо: "Вскоре после его избрания она ушла на повышение работать в область. Он помнит ее как серую мышку, которая ходила на планерки, но затрудняется как-то еще ее охарактеризовать".

СЭС выдает предприятиям свои разрешения на работу, некоторым из них для получения такого разрешения нужно провести дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию - устранить микробов, насекомых и грызунов. Именно этим, по данным коммерческих реестров, могла заниматься в Сепухове компания ушедшего с военной службы мужа Поповой "Мед-альт".

Алексей Попов также торговал фармацевтический продукцией, медицинскими изделиями, занимался перевозками и входил в товарищество собственников помещений местного торгового центра "Серпуховский". Проработав 15 лет, "Мед-альт" закрылась в 2016-м: к этому времени ее чистая прибыль колебалась в районе 200 тысяч рублей в год. Отчетности компании за 2000-е годы в открытом доступе нет.

Анна Попова занималась в Серпухове еще и общественной работой - была соучредителем местного отделения Международного клуба руководителей фирм и общественных деятелей "Бизнес и политика" (B&P). В отделении состояли местные бизнесмены, чиновники, директор музея и мэр Павел Жданов.

В Москве действовала организация с тем же названием. Ее вице-президент, бывший член Совета Федерации Владимир Подопригора рассказал Би-би-си, что первый клуб B&P основал в СССР философ Анатолий Ракитов.

"Задачей было интегрировать деловую и политическую элиту в мировое сообщество инструментами народной дипломатии, people to people [люди - людям]", - говорит Подопригора и сравнивает B&P с международными "Ротари-клубами". Две организации сотрудничали, рассказывает политик. О работе серпуховского B&P Подопригора ничего не знает.

На повышение Попова ушла в 2005 году в Роспотребнадзор, незадолго за этого созданный Геннадием Онищенко. Там она за пять лет сделала карьеру от заместителя руководителя областной службы до заместителя самого Онищенко.

Подпись Онищенко стоит под свидетельствами о госрегистрации дезинфицирующих средств "Звезда Дез М" и "Звезда Дез И", которые в августе 2011 года получила [pdf] новая компания Алексея Попова "Нанодезхолдинг". Средства производятся на заводе компании "Химитэкс" в Подольске. Попову принадлежит 50% "Нанодезхолдинга", другая половина - гендиректору и владелецу "Химитэкса" Александру Сороковенко.

Свидетельство о государственной регистрации средства "Звезда Дез М"

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Попова в то время, когда ее муж решил производить дезинфицирующие средства, возглавляла в Роспотребнадзоре управление кадров, последипломного образования и гигиенического воспитания населения. Одной из задач управления было "обеспечение действенного функционирования" комиссий по урегулированию конфликта интересов, говорится в антикоррупционном плане ведомства на 2010-2011 годы.

Заместитель директора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов считает, что теоретически Попова могла влиять на сертификацию продукции "Нанодезхолдинга". "Управление кадров - достаточно мощный административный орган, - говорит Шуманов. - Это и служебные проверки, и заключение трудовых договоров, и переаттестация. А в случае с Роспотребнадзором еще и антикоррупционная деятельность. Учитывая такой набор задач, глава управления могла влиять на принятие решений другими сотрудниками ведомства".

В 2020 году дезинфицирующие средства "Звезда Дез" закупали Мосгорсвет, предприятие службы исполнения наказаний в Калужской области и департамент здравоохранения и социальной защиты Белгородской области. Последний контракт стал самым крупным - 14 млн рублей - его исполняет "Химитэкс".

Правообладатель иллюстрации BBBC Image caption Средство для дезинфекции "Здвезда Дез М" подходит для всего - от рук до транспорта, утверждает реклама

У "Нанодезхолдинга" контрактов нет, судя по финансовым отчетам, в последние годы компания существует только на бумаге. Алексей Попов заявил корреспонденту Би-би-си, что уже больше пяти лет компанией не занимается, поскольку "сильно заболел". О нынешнем положении дел компании ему, по его словам, ничего не известно.

Когда корреспондент Би-би-си перезвонил Попову с уточняющими вопросами, тот сказал, что о "Нанодезхолдинге" ничего не знает, с Анной Поповой не знаком, видел ее по телевизору, и считает "очень хорошей женщиной". Затем перезвонил сам и стал выяснять, с какой целью редакция решила писать о Поповой и "где всё это выплывет".

Если семья Поповых и заработала на дезинфицирующих средствах, то не во время этой эпидемии.

Преемник Онищенко

"Онищенко считался непотопляемым и Попова, конечно, никогда не готовилась к тому, что может возглавить службу", - говорит один из собеседников Би-би-си в аппарате правительства.

У главного санитарного врача Геннадия Онищенко было множество медицинских инициатив, но запомнился он скорее своими яркими цитатами вроде "вороны - это пернатые волки и их надо нещадно уничтожать" и введением санитарных запретов в политически верные моменты. Онищенко запрещал в России грузинские и молдавские вина, прибалтийские шпроты, белорусское молоко, украинские шоколадные конфеты.

Онищенко возглавлял Роспотребнадзор в течение почти десяти лет, с момента его создания в 2004 году. Но когда в мае 2012 года Владимир Путин вернулся в Кремль на третий президентский срок, правительство возглавил Дмитрий Медведев, который решил сменить самых одиозных руководителей федеральных служб, вспоминают несколько собеседников Би-би-си близких к правительству. В частности, речь шла о руководителях Роспотребнадзора, Росалкогольрегулирования и Росрыболовства.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Astapkovich/TASS Image caption Геннадий Онищенко возглавлял Роспотребнадзор с 2004 года, а пост главного санитарного врача занимал с 1996 года и считался непотопляемым

Процесс ротации затянулся. Главу Росрыболовства Андрея Крайнего, который помимо прочего пытался ввести плату для рыбаков-любителей за использование водных ресурсов, уволили в марте 2014 года. Возглавлявший Росалкогольрегулирование Игорь Чуян проработал до июля 2018 года, но через полгода был объявлен в розыск.

Онищенко поговорить об отставке вице-премьер Ольга Голодец пригласила в октябре 2013 год: "Он не собирался никуда уходить, уверенно пришел на прием и долго рассказывал секретарю о видах зеленого чая, а через пять минут разговора вылетел злой из кабинета", - описывает ситуацию один из собеседников Би-би-си в правительстве.

Конфликт Онищенко и Голодец вылился в СМИ: вице-премьер анонсировала его уход, а глава службы назвал ее "странным персонажем", который "не относится к числу людей, принимающих решения". После отставки Онищенко был назначен помощником премьер-министра. В 2016 году он был избран депутатом Госдумы.

Вице-премьеры Ольга Голодец и Аркадий Дворкович видели во главе Роспотребнадзора Тимофея Нижегородцева, возглавляющего сейчас управление контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы, рассказали два собеседника Би-би-си, работавших тогда в правительстве.

"Участники рынка расценивают г-жу Попову как временную фигуру и высказывают популярное сегодня мнение, что, скорее всего, Роспотребнадзор будет расформирован", - писала в 2013 году газета "РБК daily". Собеседники издания отмечали, что Попова хороший врач и администратор, но при этом "совсем не политическая фигура".

Но давняя знакомая Поповой в правительстве говорит, что ее утвердили именно как профессионала: "Она была заместителем Онищенко все эти годы и профессиональное сообщество вполне открыто говорило о том, что всю реальную работу делает она. Геннадий Григорьевич настолько любил публичность, что даже пресс-секретаря никогда себе не брал, а работать-то надо кому-то было".

Около полугода Попова значилась исполняющей обязанности главы Роспотребнадзора, а в апреле 2014 года была утверждена на новом посту окончательно.

Онищенко о бывшей заместительнице подробно говорить не захотел. "Ничего особенного сказать о ней не могу, у меня работало много талантливых подчиненных и выделить эту кандидатуру мне особо нечем", - сказал он Би-би-си и повесил трубку.

Про многих министров или руководителей федеральных служб можно сказать, что их продвигали те или иные группировки, но Попову как главу Роспотребнадзора "реально никто не лоббировал", говорит близкий к правительству собеседник Би-би-си: "По меркам нашей реальности она не коррумпирована".

Правообладатель иллюстрации mskagency.ru Image caption Как и многие российские чиновницы, Попова предпочитает деловой стиль с нотками романтизма, иногда позволяя себе дорогие аксессуары. Похожее жемчужное ожерелье Chanel, но бывшее в употреблении, продается на Ebay за 1,5 тыс. долларов

При Поповой Роспотребнадзор почти не бывал фигурантом торговых войн, как во времена Онищенко. Разве что в 2017 году, когда Черногория вступала в НАТО, вина из этой страны были запрещены к ввозу в Россию: по официальной версии, в них нашли пестициды.

"Попова очень толковая, глубоко погружена в тему, у неё есть ответы абсолютно на все вопросы, - описывает главу Роспотребнадзора ее знакомая по работе в правительстве, - если региональные минздравы подчиняются губернаторам, то у нее все региональные службы исполняют указания федерального Роспотребнадзора".

Эта конструкция оказалась очень востребованной с началом эпидемии.

"Чтобы все хорошо и потом не стыдно"

Ежедневные сводки о заболевших коронавирусом федеральный и региональный штабы публикуют, основываясь на данных Роспотребнадзора. Правда, к этой статистике бывают вопросы. Например, в конце апреля администрация подмосковной Дубны сообщала о том, что заболевших там вдвое больше, чем следовало из официальной статистики областного штаба.

Когда корреспондент Би-би-си попросил объяснить расхождение, дубнинские чиновники сообщили: "Администрация не подает никакой информации по заболевшим коронавирусной инспекцией в Мособлштаб, это делает Роспотребнадзор на федеральном и региональном уровнях. Есть много нюансов по поводу составления статистики: например, человек зарегистрирован в одном регионе, а заболел в другом. В статистику какого региона он попадет по заболевшим - мы не знаем".

Большой скандал со статистикой по вирусу случился 16 мая из-за ситуации в Дагестане. Пока Роспотребнадзор сообщал, что в республике всего 27 умерших от коронавируса, министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов заявил блогеру Руслану Курбанову, что только врачей во время эпидемии умерло 40 человек, а всего от внебольничных пневмоний в Дагестане умерло 657 человек.

"Попову не сделают крайней за Дагестан и другие регионы, потому что в президентских указах написано, что все решения в них принимает руководитель субъекта федерации после консультации с главным санитарным врачом региона, - говорит собеседник Би-би-си в правительстве. - Роспотребнадзор выпустил все нормативные акты и предписания по регионам, а решать эти задачи должен уже непосредственно глава субъекта".

С начала коронавирусного кризиса у Поповой были сложности в отношениях с мэрией и Сергеем Собяниным, возглавившим рабочую группу по борьбе с эпидемией в Госсовете, говорят два собеседника Би-би-си близких к правительству и подтверждает источник в правительстве Москвы.

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"Собянину кто-то посчитал, что умрут 10% [от общего числа заболевших] - и он сбрасывал на нее [Попову] гнев, что правительство ничего не делает", - объясняет один из них. "В начале эпидемии Собянин многим говорил, что Попова тормозит введение самоизоляции, что он - за карантин, а правительство - против", - подтверждает собеседник Би-би-си в правительстве.

"История такая: Собянин начал бить тревогу в середине января, начали разворачивать койки и он докладывал президенту о приближающейся эпидемии, но главный санитарный врач пропускал это мимо ушей, - описывает свое видение ситуации главред "Эха Москвы" Венедиктов, поддерживающий в этом споре мэрию. - Они крутили пальцем у виска, глядя на Собянина. До 30 января она [Попова] считала, что никакой серьезной эпидемии не будет".

"Вначале все были в стрессе, было непонятно, что делать с тестами на ковид, - объясняет старый конфликт источник Би-би-си в правительстве. - В Москве долго не могли организовать тестирование, хотели делать что-то своё, в итоге не хватало тест-систем и лаборатории не справлялись. Это проблема Москвы: она всегда хочет делать что-то своё, не принимать помощь ниоткуда и никакую. А Попова, естественно, всегда на стороне федералов".

22 мая обычно осторожная в оценках глава Роспотребнадзора заявила о том, что "удалось срезать пик эпидемии" и что распространение коронавируса в России наконец вышло на плато. И уже 26 мая президент Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу в России пройден, и распорядился провести Парад Победы 24 июня.

Вопросы к статистике Роспотребнадзора вряд ли скажутся на карьерных перспективах главы ведомства, считают собеседники Би-би-си. "Голикова поставила задачу: чтобы все было хорошо и потом не было стыдно. Попова так и делает, а потом еще большой орден получит", - уверен один из них.

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