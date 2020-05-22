Станет ли Латинская Америка новым эпицентром пандемии коронавируса?

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Бразильские военные проводят дезинфекцию приюта для бездомных

В нескольких странах Латинской Америки резко растет количество зараженных коронавирусом. Региональные здравоохранительные организации бьют тревогу. Станет ли регион новым глобальным центром эпидемии коронавируса?

Из всех стран Латинской Америки самая тяжелая ситуация в Бразилии. Она на третьем месте в мире по количеству подтвержденных случаев Covid-19. Заболевших, по официальным данным, более 310 тыс.

Другие латиноамериканские страны, такие как Мексика, Чили и Перу, тоже с трудом сдерживают крупные очаги вируса.

Учитывая, что в США среднесуточное число новых случаев уже некоторое время не растет, а во многих странах Европы снижается, может ли Латинская Америка стать новым мировым очагом пандемии?

Первый случай заражения Covid-19 в регионе был подтвержден 26 февраля в Бразилии. Исследователи отмечали, что там, как и еще в нескольких странах, случаи коронавируса наблюдались еще в январе прошлого года.

С тех пор вирус распространился почти по всем странам Южной Америки. В Бразилии, Перу и Мексике по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с начала эпидемии заразилось более полумиллиона человек. Умерших - более 30 тысяч.

Это намного меньше, чем, например, в США. Но в Латинской Америке не так распространено тестирование, и реальное количество зараженных может быть больше.

В странах с самым многочисленным населением - Мексике и Бразилии - больше всего смертей, 6 тыс. и около 18 тыс. соответственно.

Некоторые эксперты считают, что количество связанных с Covid-19 смертей в статистике этих стран занижено из-за того, что вирус часто остается незамеченным.

Перу - на 12-м месте в мире по количеству заражений, там подтверждено более 100 тыс. случаев. Это больше, чем в Китае. Власти Чили каждый день сообщают о нескольких тысячах новых случаев заражения. Погибших с начала пандемии там около 500.

В Эквадоре самый высокий в регионе процент смертельных исходов, от коронавируса там умирает 17 из каждых ста тысяч заразившихся. Количество новых случаев в сутки в Эквадоре падает, но в других странах такой тенденции нет.

Пик пока не достигнут

В отличие от США и большинства стран Европы, в странах Латинской Америки ежедневное количество заражений и смертей растет.

Если взять статистику смертности за сутки в Бразилии, Мексике и Перу и сравнить ее с наиболее пострадавшими европейскими странами - Британией, Италией и Францией, то можно заметить, что в Латинской Америке этот показатель идет вверх, а в других странах - на убыль.

Количество умерших от Covid-19 в Бразилии, Мексике и Перу увеличивается вдвое практически каждые две недели, тогда как в Британии этот показатель составляет два месяца, во Франции - четыре месяца, а в Италии - пять месяцев.

В США количество умерших увеличивается вдвое примерно каждые два месяца.

По словам экспертов, пик эпидемии в некоторых странах Латинской Америки случится через несколько недель.

В столице Перу Лиме в палатах интенсивной терапии занято примерно 80% коек. В столице Чили Сантьяго - примерно 90%.

По мере роста показателя количества инфицированных за сутки многие опасаются, что системы здравоохранения там могут не справиться, что, например, уже случилось в Эквадоре.

Глава правительственной комиссии по борьбе с Covid-19 в Перу Пилар Массетти сказал: "Мы плохо готовы. Это война".

Как страны борются с распространением вируса?

В Мексике и Бразилии карантинные меры остаются менее строгими, чем в других государствах Латинской Америки.

Власти этих стран выпустили рекомендации, но не стали вводить жесткие ограничения.

Президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно заявлял, что коронавирус не несет большой угрозы.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно заявлял, что коронавирус не несет большой угрозы

Специалист по вопросам всемирной охраны здоровья из Гарвардского университета Марша Кастро сказала, что реакция властей в Бразилии на эпидемию далеко не идеальна, у них сейчас нет единой позиции, скоординированой позиции.

В других странах, вроде Аргентины, был введен обязательный карантин.

По словам Кастро, благодаря этому Аргентина и Уругвай стали одними из тех стран в регионе, где удалось взять под контроль распространение вируса.

Вместе с тем Перу стала одной из первых стран в регионе, где был введен строгий карантин, но количество новых заражений и смертность там на убыль не идут.

Из-за резкого роста заражений в Чили правительство объявило о введении обязательного карантина в Сантьяго.

Чили является одним из лидеров среди стран Латинской Америки по проценту проводимых тестов на коронавирус на душу населения - 21 тест на тысячу человек.

Но в целом эти показатели по региону заметно ниже других стран.

В Мексике проводится 1,2 теста на тысячу человек, тогда как в США этот показатель составляет 36 тестов на тысячу.

Мало тестов проводится и в Бразилии. Согласно исследованию медицинской школы университета Сан-Паулу, реальное количество зараженных может превышать официальные цифры чуть ли не в 15 раз.

Несмотря на рост количества инфицированных, Болсонару намерен начать открывать границы, но лидеры других стран Латинской Америки опасаются, что ухудшающаяся ситуация в Бразилии может негативно сказаться на всем регионе.