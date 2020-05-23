В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Чингачгуки с берегов Байкала

Кумранские рукописи открыли новую тайну

Охотники из мира флоры

Большая радость в семье маленьких бегемотов

Россия - родина индейцев, или когда в Америку можно было добраться посуху

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Около 20 тысяч лет назад люди из восточной Сибири отважились перейти по узкому перешейку, на месте которого впоследствии образовался Берингов пролив, на неизведанную территорию.

Да, первые коренные жители Северной Америки сами были переселенцами. Ученые об этом догадывались, но у них не было твердых доказательств - они не знали с точностью, откуда пришли эти люди. И вот такое очень даже твердое свидетельство наконец нашлось.

Правообладатель иллюстрации MPI-EVA Image caption Зуб, по которому ученые вычислили предка индейцев

Этот зуб, еще в 70-е годы обнаруженный российскими археологами на берегах Байкал и все это время пролежавший в музейном хранилище, наконец-то дождался, когда археолог РАН Светлана Шнайдер обратит на него внимание и передаст экспертам из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка (MPI-EVA) в Лейпциге.

"Поначалу я отнесся весьма скептически к тому, что в нем могла сохраниться ДНК", - признается директор института Иоганн Краузе.

Однако сухой и холодный климат Сибири сохранил генный материал мужчины, жившего около 14 тысячелетий назад за 4500 километров от Америки. Его геном оказался на две трети схож с геномом современных представителей коренного населения Северной Америки, что, по словам Краузе, служит доказательством того, что этот человек был самым древним из всех известных предков индейцев за пределами Америки.

Ученый говорит, что люди, жившие по берегам Байкала, еще много тысячелетий передвигались по просторам Сибири, взаимодействуя с другими этническими группами, однако генетическая изоляция группы, от которой пошли индейцы, произошла именно в районе Берингова пролива.

Любопытно, что у сегодняшних жителей Байкала наблюдается совершенно иная генетическая картина: судя по всему, древнее население этих мест 10 тысяч лет назад сменили мигранты из северо-восточной Азии.

Открыта новая тайна свитков Мертвого моря

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кумранские пещеры, в которых были найдены свитки

Обрывки так называемых свитков Мертвого моря, считавшиеся пустыми и переданные британским специалистам исключительно для исследования самой ткани манускриптов, на самом деле веками хранили текст.

Эти древние религиозные рукописи, датированные III веком до н.э., были обнаружены еще в 1940-е годы в Кумранских пещерах на территории современной Иордании.

Сотни свитков с древними текстами были тщательно исследованы и представляют огромную ценность для историков и богословов, однако их авторство и происхождение остаются тайной. Ну а часть "пустых" обрывков, как не представляющих особый интерес, попала в Манчестерский университет, где на них и обратила внимание археолог из Королевского колледжа Лондона Джоан Тэйлор.

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"Изучая один из обрывков с помощью увеличительного стекла, я обнаружила нечто, напоминающее маленькую выцветшую букву "ламед" - Л из еврейского алфавита, - говорит Джоан. - Честно говоря, поначалу я решила, что мне это привиделось, ведь эти обрывки считались пустыми и даже были нарезаны на полоски для изучения самой кожи. Но потом и на других обрывках стали проступать едва различимые буквы".

В общей сложности Джоан с коллегами проверили 51 обрывок и выделили шесть из них, которые потребовали дальнейшего изучения уже с помощью мультиспектрального анализа. Этот анализ показал, что четыре фрагмента содержат читаемые отрывки текста на арамейском или иврите.

Исследования еще не закончены, но на фрагменте, который сохранился лучше всего, можно увидеть четыре строки текста, по 15-16 букв каждая. Ученые даже смогли прочитать слово Шабат, что, по их мнению, может указывать на то, что это отрывок из книги древнего пророка Иезекииля.

"Имея под рукой новые технологии расшифровки древних текстов, я просто обязана была попробовать проявить эти буквы, говорит Тэйлор. - Их всего по нескольку на каждом обрывке, но это как недостающий кусочек пазла, который вы неожиданно нашли под кроватью".

Конечно, кому-то несколько букв, проявившихся на кусочке пергамента, могут показаться незначительным открытием, но ведь это не обычный пергамент, а часть свитков Мертвого моря, достоверность которых подтверждена официальными раскопками в Кумране. И для, тех, кто изучает древние библейские тесты, каждая буква бесценна.

В каждом растении скрывается потенциальный хищник

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Венерина мухоловка

Как растение становится хищником? Это только в кино ему достаточно капли крови, чтобы начать охоту, в жизни все несколько сложнее. И все же эволюция дала нам несколько растений, который не довольствуются плодами фотосинтеза и готовы прихватить богатую белками и прочими полезными элементами добычу на стороне.

Кувшиночники, к примеру, придумали яму-ловушку, наполненную ферментами, попадая в которую насекомые растворяются как в желудочном соке.

Другие, вроде венериной мухоловки, используют капкан из видоизмененных листьев, которые захлопывается, когда насекомое задевает чувствительные волоски, а потом начинается все тот же процесс переваривания.

Но как хищные растения дошли до такой жизни? Чтобы разобраться в этом, Йорг Шульц и Райнер Гедрих, два биолога с научными степениями из Университета Вюрцбурга провели секвенирование геномов мухоловки и двух ее близких родственников и сравнили их с геномами еще девяти хищных растений и вполне безобидных свеклы и папайи.

И вот тут их ожидал большой сюрприз. Оказалось, что ключевым моментом в эволюции растений-мясоедов была дупликация всего генома, которая произошла у единого предка всех хищников из мира флоры, жившего около 60 млн лет назад. Такая дупликация высвободила копии генов, раньше отвечавших за корни, листья и так далее, и первый охотник в мире растений, так сказать, перепрограммировал их. Условно говоря, гены, отдававшие команду корням впитывать полезные вещества из почвы, поменяли приказ, заставив их извлекать пищу из насекомых.

На протяжении времени менялась добыча и ее размеры, техника лова, видоизменялись и сами растения. По подсчетам Гедриха, эволюция растений-хищников прошла по меньшей мере 6 этапов.

Более того, ученый полагает, что большинство современных растений уже располагает достаточным генным набором, чтобы попробовать себя в роли охотников. "Перед всеми растениями открыта дорога к жизни хищника", - утверждает он.

С прибавлением, мама Мэйбл!

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Зоопарк Сан-Диего празднует прибавление в семействе карликовых бегемотов: у мамаши Мэйбл в апреле родился упитанный здоровый мальчик. Руководство зоопарка не спешило с новостью, чтобы убедиться в том, что с малышом все в порядке, но теперь дирекция сообщает, что у юного бегемотика хороший аппетит, он уже набрал в весе (с 5,6 до 11 кг), уверенно держится на ножках и повсюду следует за мамой.

После знакомства с водой в тазу бегемотика уже пускают в настоящий бассейн, где он демонстрирует умение закрывать ноздри и держать дыхание.

Папу, 13-летнего Элгона, к мамаше с сыном пока не пускают, потому что в дикой природе карликовые бегемоты не живут семьями. Однако в зоопарке они все равно окажутся вместе в одном загоне, но только чуть позже, через месяц, когда малыш еще подрастет.

Карликовые либерийские бегемоты (Choeropsis liberiensis) значительно меньше своих обычных собратьев (Hippopotamus amphibius) и весят "всего" от 160 до 270 кг (обычные в 10 раз тяжелее). Они более тупорылые, у них скругленная голова и глаза посажены по сторонам, а не сверху, как у обычных гиппопотамов.

В дикой природе осталось менее 2500 карликовых бегемотов. Они живут в лесных реках в Западной Африки и им угрожает исчезновение по мере сокращения природной среди обитания.

Это первый случай рождения карликового бегемота в зоопарке Сан-Диего за более чем три десятилетия, и по словам дирекции, это дает надежду на то, что карликовых бегемотов удастя сохранить по крайней мере в неволе.