80 лет со дня рождения Бродского. Послушайте его стихи

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24 мая исполнилось 80 лет со дня рождения выдающегося поэта, нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Он был частым гостем Русской службы Би-би-си и дружил с некоторыми сотрудниками, работавшими в корпорации в те годы.

В день юбилея поэта мы предлагаем вам послушать стихи Бродского в его собственном прочтении и некоторые его интервью.

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