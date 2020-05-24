80 лет со дня рождения Бродского. Послушайте его стихи
24 мая исполнилось 80 лет со дня рождения выдающегося поэта, нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Он был частым гостем Русской службы Би-би-си и дружил с некоторыми сотрудниками, работавшими в корпорации в те годы.
В день юбилея поэта мы предлагаем вам послушать стихи Бродского в его собственном прочтении и некоторые его интервью.
- Иосиф Бродский читает свои стихи
- Иосиф Бродский и рассказы бывших журналистов Би-би-си о том, как его судили за тунеядство
- Иосиф Бродский. Первое "нобелевское" интервью Би-би-си
- Иосиф Бродский об Анне Ахматовой
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