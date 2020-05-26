“Нет худа без добра”: как россияне планируют, мечтают и меняют свою жизнь на карантине

Некоторые россияне восприняли кризис как время возможностей. Самые разные люди - от иркутского шеф-повара до бизнесмена из Грозного - рассказали Би-би-си, как во время карантина у них родились свежие идеи или они пересмотрели взгляды на жизнь.

Алла, шеф-повар, Иркутск

На карантине я решила уволиться. Я работаю шеф-поваром в сети кофеен. У меня давнее недопонимание с начальством, но сейчас накопилось.

На работе мне не давали отдыхать - зимой у меня из-за этого был нервный срыв, пришлось взять срочный отпуск, который не обрадовал начальство. Меня в отпуске дергали по работе каждый день. Обычно учредители определяют стратегию, а шеф-повар распоряжается персоналом. А здесь учредители могут сказать: “Так, мы меняем это блюдо”, а меня не поставить в известность. Это ставило мою репутацию под сомнение.

У нашей зарплаты есть "белая" часть и "в конверте". Конверты мы 10 мая не получили, хотя наша кофейня формата to go (кофе с собой - ред.) делала схожую выручку с докарантинным периодом.

Человек обычно предпочитает оставаться в своем болоте, чем выходить в неизвестность. Если бы не карантин, я бы продолжила в нем плавать. А теперь нашла новую работу. Я устала быть наемным сотрудником: хочется гнаться за качеством, а не прибылью.

Мы решили со знакомой бариста сделать фудпейринг: подбор идеальных пар для раскрытия вкуса кофейного напитка с определенной едой. Будем продавать такие сеты через "Инстаграм". Кофе у этой девочки-бариста берут хорошо и спрашивают, есть ли к нему еда.

Наталья, студентка, Курская область

Я рада, что случился этот карантин. Если бы не он, никогда бы не провела два месяца дома с семьей, а училась бы и работала далеко от них.

Когда в университете - еще до общего карантина - объявили дистанционное обучение, я уехала из Воронежа к семье в Курскую область. Уехала в чем была, ну, какие-то тетрадки захватила - думала, что это на две недели. И так и осталась здесь на два месяца.

Я провожу это время с людьми, с которыми не ищешь никакой выгоды, а можешь быть собой. У меня в поселке родители, брат-одиннадцатиклассник и четырехлетняя сестра. Брат очень переживает по поводу ЕГЭ, одна неопределенность.

Помогаю ему с математикой, когда просит.

У нас дом, сад, огород - намного удобнее, чем проводить карантин в квартире. Я стала гораздо больше времени проводить на улице: с сестрой нужно гулять, помогать родителям по хозяйству.

Я уехала, когда сестра была совсем маленькой, еще ничего не понимала. А теперь это повод ее узнать. Сижу с ней, смотрю мультики по вечерам - это идет на пользу и мне, и всей семье.

Саид, бизнесмен, Грозный

Я занимаюсь грузовыми перевозками: возим песок, материалы. Раньше у меня не было сайта в интернете, я его сделал из-за карантина. Теперь все наши услуги размещены на сайте.

Человек такое существо - ему нужна встряска, чтобы перейти на следующий этап. Моя клиентская база не приучена к онлайну, но сейчас что им, что мне пришлось туда перейти, хотели мы этого или нет.

Все клиенты перешли в онлайн, потребность в сотрудниках отпала. И в дальнейшем, когда самоизоляция закончится, думаю, ситуация не изменится.

У меня маленькое предприятие. Кроме водителей в офисе работало еще восемь человек: ездили по клиентам, принимали звонки, звонили сами. А сейчас понял, что мне хватает трех человек: я, бухгалтер и менеджер. Полностью отпала необходимость в офисе - оказалось, я могу вести бизнес из дома. Главное - хороший интернет.

Не надо опускать руки - из любой ситуации есть выход. Я хоть и не русский, но причисляю себя к российскому народу, а у русских есть хорошая поговорка: нет худа без добра.

Федор, социолог, Иркутск

Я три года озеленяю территорию вокруг хрущевки. Сейчас меньше работы, меньше загружена голова, меньше всего происходит. У меня больше времени заниматься территорией перед домом: собрал два дивана и стол из палетов. Бабки их облюбовали, уже сидят.

Год назад в Иркутске запретили использовать покрышки для клумб. Но нельзя просто демонтировать покрышки. У людей нет качественных образцов ландшафтного дизайна, они видят покрышки и думают, что только в них и можно устроить клумбу. Я написал про это в блоге и попросил людей прислать фото клумб, оформленных с покрышками и без.

Мне стали присылать фото и делиться болью: "Нам бы такого соседа как ты", "А у нас ТСЖ говорит - денег нет на садовника…". И у меня все сложилось. Запрос [на озеленение придомовой территории] есть, но нет людей, которые могли бы следить за ней. Люди считают, что это должен сделать кто-то кроме них. Даже те 10%, кто готов этим заниматься, не знают, сколько на это нужно денег и времени. Нужно совсем чуть-чуть!

Мы напишем методические рекомендации по озеленению для Иркутска: что и как делать, чтобы выросло красиво и за это ничего не было. Мы из-за Байкала - в особой климатической зоне, у нас все сурово. Напишем все нормативы понятным языком: например, деревья нельзя сажать на определенном расстоянии от домов, а в некоторых местах нужно получать предварительное разрешение из-за проложенных сетей. Изложим это так, чтобы любая бабушка или не копавшийся в земле хипстер поняли, что делать.

У нас сейчас мало работы, есть время. И можно его потратить на то, что нам интересно, сильно изменить город и получить финансовую компенсацию. Доброе дело должно быть рентабельным - объявим краудфандинг.

Артем, бренд-дизайнер, Нижний Новгород

По мне [самоизоляция] весьма хорошо ударила: полтора месяца нету клиентов. Кто-то взял долгую паузу. Клиенты, с которыми были договоренности, попросили притормозить и дождаться конца эпидемии.

Это было бы очень страшно, если бы не сделанные в свое время накопления с других заказов. Я осознал, что бизнес-одиночка может либо прекратить существование, либо испытать большие трудности. Стало более явным, что в бизнесе вместе сделаешь больше, чем в одиночку.

У меня идея создать группу, экосистему-единомышленников, которым комфортно работать вместе: собираться, чтобы сделать определенное дело, и затем расходиться. В такой команде могут быть рекламщики, художники, программисты. Это структура будет держаться на доверии друг другу. Буду искать людей по знакомым и рекомендациям.

Когда это [карантин] закончится, наступит золотое время для бизнеса, потому что люди изголодались, хотят вылезти из дома, пойти по магазинам. Для этого бизнесу нужно себя подготовить и правильно подавать, а значит, всем пригодится реклама. У меня надежда, что все скоро будет даже лучше, чем раньше.

Тимур, переводчик, Санкт-Петербург

Я с детства живу в Петербурге, это пасмурный город. При любой возможности и свободном времени старался посещать теплые края, где океан и много солнечных дней. Питер - город европейский, поэтому я думал, что мне не так интересно будет путешествовать по Европе. Но друзья в Германии и Чехии говорили, что я многое упускаю.

Первую шенгенскую визу получил на полгода в конце января. В середине февраля успел съездить в Хельсинки. Были грандиозные планы до мая поездить по Швеции, Норвегии, летом собирался в Малагу, на Сицилию, на Тенерифе. Это осталось в другой реальности. Непонятно, когда и как откроются границы, что из себя будет представлять туризм.

Я свои планы не отменяю, даже короткая поездка в Хельсинки дала многое: понял, что ошибался и подобного не видел. Посмотреть [все другие страны] - вопрос времени. Я стараюсь находить плюсы в этом [самоизоляции]: сбереженные на поездки деньги отложил и продолжаю копить. Понимаю, что изначальной суммы теперь будет недостаточно.