Правообладатель иллюстрации Russian Emergency Ministry/TASS Image caption Мобильный госпиталь на Чаяндинском месторождении

В России вахтовые поселки стали очагами заражения коронавирусом. Сложилась ситуация, при которой на предприятии может быть в несколько раз больше зараженных, чем в регионе, где оно расположено. В некоторых случаях пришлось вмешиваться военным и МЧС. Как вахтовики спасают себя, а власти и компании пытаются остановить распространение вируса?

25 мая в Красноярске умер вахтовый рабочий с Олимпиадинского золоторудного месторождения. Его гибель Би-би-си подтвердили в компании "Полюс". Согласно сообщению компании, 15 мая его положили в Северо-Енисейскую районную больницу, через два перевели на ИВЛ, а 18 мая бортом санавиации эвакуировали в Красноярск.

В тот же день местные СМИ сообщали, что в Красноярске умер вахтовый рабочий Олимпиадинского ГОКа по имени Вячеслав Маликов. Как рассказывала порталу Ngs24.ru его жена Татьяна Маликова, болезнь у 59-летнего рабочего развивалась в течение двух недель. Однако его якобы заставляли выходить на работу, в том числе после положительного теста на коронавирус у его напарника по работе на экскаваторе. Маликова уверяет, что вывезти Вячеслава с месторождения удалось только благодаря цепочке знакомых. Татьяна Маликова со своей страницы во "ВКонтакте" подтвердила Би-би-си гибель мужа.

Правообладатель иллюстрации Valeri Bodryashkin/TASS Image caption Олимпиадинский ГОК

21 мая компания "Полюс" подтвердила смерть другого работника того же ГОК от Covid-19. Его имя компания не называла. Он также сначала попал в Северо-Енисейскую больницу, там его перевели на ИВЛ, а затем бортом санавиации эвакуировали в краевую клиническую больницу, сообщили в пресс-службе компании.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Олимпиадинский ГОК работает на базе месторождения золота в Красноярском крае. Рудник является крупнейшим предприятием "Полюса".

21 мая управление Роспотребнадзора по Красноярску сообщило о том, что на ГОК при лабораторном обследовании более 5 тысяч работников зарегистрирован 1191 случай заражения коронавирусной инфекцией (всего на предприятии занято 6 тысяч человек). По данным Роспотребнадзора, более 90% этих случаев проходят без симптомов.

На 25 мая в Северо-Енисейском районе, где находится ГОК, было 1222 зараженных. Всего в Красноярском крае было 3410 зараженных.

Вспышка на месторождении впервые была зафиксирована в начале мая. Изолировать группы вахтовиков с подозрением на болезнь компания "Полюс" пыталась самостоятельно. В середине мая издание "Сибирь.Реалии" со ссылкой на работников предприятия писало, что изоляторы оборудовали в актовом и спортивном залах предприятия (Сибирь.Реалии является СМИ-иностранным агентом). Работники жаловались на то, что у них не было возможности помыться, а также на очереди к розеткам и в туалеты. Издание писало, что на месторождении, по словам работников, якобы не хватало лекарств, а доступны были только "Арбидол" и парацетамол.

"Полюс" официально сообщал, что сотрудники, находившиеся в группе риска, были изолированы, а "сотрудники с бессимптомным течением болезни остаются на предприятии в специально оборудованных помещениях под присмотром врачей". Как сообщили Би-би-си в "Полюсе", производственные процессы на Олимпиадинском ГОК не прекращаются.

22 мая главный врач Краевой больницы в Красноярске Егор Корчагин написал у себя в "Фейсбуке", что медицинская инфраструктура предприятия не справилась со вспышкой, которая оказалось серьезной. Он объясняет вспышку "скученностью проживания вахтовиков и плотной совместной работой".

В ситуацию вмешалось министерство обороны России. К 20 мая военные развернули мобильный госпиталь, рассчитанный на 100 коек, и полевой обсервационный лагерь на 2 тысячи койко-мест.

В вахтовом поселке Еруда силами компании "Полюс" и региона возведен палаточный городок на 737 человек, сообщал ТАСС. Как пояснили в "Полюсе", на 25 мая 41 работник месторождения с симптомами Сovid-19 переведен в госпиталь, 292 человека - в обсервационный лагерь. Также в больницы края положили 211 человек, у которых выявлено заболевание в средней и тяжелой форме.

Работник "Полюса" Роман, с которым поговорила Би-би-си, оказался в изоляторе в переоборудованном спортзале предприятия. У нескольких членов его бригады в начале мая выявили вирус, но сам он был здоров и ходил на работу. 19 мая у Романа поднялась температура, он обратился в медпункт и его переселили в изолятор. По его словам, там находились те, у кого были симптомы, но тест показывал отрицательный результат.

Роман рассказал, что к 20 мая, когда он оказался в изоляторе, условия там стали лучше: недостатка в лекарствах или свободных розетках не было.

У мужчины коронавирус пока не подтвержен: два первых теста показали отрицательные значения, а результата третьего теста пока еще нет. Всех, у кого анализы показали наличие вируса, даже если симптомов нет, якобы отправляют в полевой госпиталь в военных палатках. Каждая из них рассчитана на 20 человек. Но сам он туда пока не попал.

В ответ на вопрос о том, есть ли возможность уехать с месторождения в больницу в Северо-Енисейск, Роман ответил, что это невозможно. "Туда попадают только в тяжёлом состоянии, другой дороги в цивилизацию отсюда нет. Роспотребнадзор запретил всем без исключения покидать территорию. Только скорая или вертолет", - написал рабочий.

Вахта Романа должна была закончиться 10 апреля. Руководство, по его словам, предложило добровольно написать заявление на продление вахты, чтобы на предприятие заехало меньше людей. В итоге срок его вахты вырос в 2 раза, но за работу в это продленное время работники с первого мая получают оплату в двойном объеме.

По словам Романа, двойная оплата приводит к тому, что некоторые работники скрывают, что у них поднимается температура. По его данным, работать людей с симптомами руководство ГОК не заставляет.

22 мая военные, которые развернули госпиталь, уехали на место постоянной дислокации - в Еруде остались 77 врачей и младших медицинских специалистов минобороны.

Через 4 дня мая в группах Северо-Енисейского района во "Вконтакте" и "Инстаграме" появились видео и фотографии того, как палатки, стоящие в поле, лежат на земле после прошедшего сильного дождя с ветром. На одном из видео группа рабочих возмущается условиями в лагере.

Обсерваторы, протесты и сердечный приступ

"Олимпиадинский ГОК" - не первое месторождение в России, где пришлось разворачивать мобильные госпитали.

Одна из самых крупных вспышек вируса была зафиксирована на Чаяндинском месторождении в Якутии. С этого месторождения по газопроводу "Сила Сибири" топливо поступает в Китай. На месторождении расположено 34 вахтовых поселка разных подрядных организаций "Газпрома". Управляет месторождением "Газпром Добыча Ноябрьск".

Карантин там был объявлен 15 апреля, а 20 апреля на место уже выехали медики из Ноябрьска и Санкт-Петербурга.

28 апреля якутские, а затем и федеральные СМИ сообщили о несанкционированной акции протеста работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии. В ней участвовали несколько сотен человек.

Авторы сообщений ссылались на видео в соцсетях: на нем участники акции эмоционально требовали масок и введения карантина, а также жаловались на то, что им не обеспечивают изоляцию. На видео рабочие ругаются матом и сравнивают свои условия жизни со свинарником.

По данным одного из рабочих, на которые ссылалась "Тайга.инфо", акция проходила 27 апреля, а ее участники перекрыли главную дорогу на месторождение.

1 мая МЧС развернуло в Ленском районе вблизи Чаяндинского месторождения мобильный госпиталь вместимостью до 125 человек.

3 мая главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что на Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 тысяч человек. У примерно трети из них предварительно был положительный результат. Однако ни у кого из них, по ее словам, не было симптомов.

Через три дня оперативный штаб по Якутии сообщил со ссылкой на главу республики, что из более чем 8 тысяч проб на коронавирус, взятых у работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, первично положительных - менее 10%. При этом у 95% инфекция не вызывает никаких симптомов.

Правообладатель иллюстрации Russian Emergency Ministry/TASS Image caption Мобильный госпиталь на Чаяндинском месторождении

К 26 мая, по данным местного правительства, с вахты вывезено более 6,3 тысячи человек. Но с выездом работников в некоторые регионы возникли сложности.

"Новая газета" приводила письмо жены одного из вахтовых рабочих с Чаяндинского месторождения. Рабочий должен был вернуться в Курганскую область, но, по утверждению супруги, он не мог вылететь домой, несмотря на два отрицательных результата анализов.

Администрация Курганской области ответила ей, что, согласно письму Роспотребнадзора, нельзя вывозить зараженных вахтовиков и тех, кто с ними контактировал, - а все курганские рабочие относились именно к этим категориям. В итоге Курганская область начала принимать вахтовиков только с 18 мая.

В Омске в начале мая два десятка родственников вахтовиков пикетировали здание местной администрации с требованием вывезти членов их семей с Чаяндинского месторождения. 6 мая губернатор области рассказал, что сроки отправки и количество пассажиров на каждом самолете с месторождения согласовываются с Москвой - от этого зависит график вывоза. При этом в регион приезжали не только его жители.

"Подчеркну, что приехали не только омичи, потому что строительная компания "Стройтрансгаз", которая нанимала вахтовиков, отправляет, в первую очередь, тяжелобольных", - сказал губернатор Александр Бурков.

Правообладатель иллюстрации Russian Emergency Ministry/TASS Image caption Мобильный госпиталь на Чаяндинском месторождении

В регионах, куда возвращаются вахтовики, возникают вопросы к точности этих анализов, которые делают на месторождении.

23 мая администрация Томской области сообщила, что в первой декаде мая двумя самолетами в Томскую область прибыли около 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения. Напрямую с аэропорта они отправились в обсерваторы. При прибытии у всех были документы с отрицательными результатами анализов на коронавирус и пометкой "клинически здоров". После повторного анализа инфекция подтвердилась у 62 человек. Они были помещены в инфекционное отделение больницы № 3 Томска.

С начала мая в обсерваторах Томской области умерли двое вахтовиков с Чаяндинского месторождения, но в обоих случаях это, предположительно, не было связано с вирусом.

Один из них - Алексей Воронцов - приехал в Томск с Чаяндинского месторождения 7 мая. До выезда с вахты он получил два отрицательных результата теста на коронавирус и был на карантине почти три недели. Всего на вахте он был с конца февраля. Как рассказала Би-би-си его жена Анна, 13 мая утром он позвонил ей и пожаловался на боли в сердце. До этого кардиологических проблем у 43-летнего Алексея не было.

Анна предложила мужу позвать врачей. Однако Алексей не знал, есть ли в обсерваторе врачи, так как сразу после приезда вахтовиков якобы закрыли в комнате на ключ. По словам Анны, Алексею и его коллегам мерили температуру и приносили еду, но уборкой комнат они занимались сами и выходить на улицу им было запрещено.

"Когда они туда приехали, он тут же мне позвонил. Мы, говорит, только зашли - за нами закрылась дверь на ключ. Мы, говорит, не успели даже поставить сумки. И сидели они взаперти, приносилась еда, мерилась температура - все", - рассказывает Анна.

Когда Алексею Воронцову стало хуже, один из товарищей вызвал ему скорую. По словам Анны, помощь ехала около часа, так как обсерватор находится в отдаленном месте. На следующий день семье выдали вещи и паспорт Алексея. Время смерти мужчины по документам - 14:40 по местному времени, однако в паспорте Алексея Анна нашла кардиограмму, сделанную через полчаса после этого.

После смерти Алексея Воронцова его дочери Лолите написали родственники других вахтовиков, которые жили в том же обсерваторе и жаловались на недостаток медицинской помощи даже для "ковидных" пациентов.

19 мая "РИА Томск" со ссылкой на региональный оперштаб сообщало, что первую помощь Воронцову оказывала медицинская сестра обсерватора и что там был организован круглосуточный медицинский пост. Оперштаб уточнил, что такой пост предполагает средний медперсонал и "неотложный чемодан" у них есть. "С этой недели в обсерваторе дежурит скорая", - говорилось в сообщении.

По данным родных, Алексей Воронцов работал в компании "Энергомонтаж СК". Вдова вахтовика подчеркивает, что не имеет претензий к компании, которая, кроме прочего, помогла оплатить похороны.

21 мая Следственный комитет по Томской области сообщил, что начал проверку "информации о смерти 43-летнего мужчины от инфаркта в томском обсерваторе."

В тот же день местные СМИ, в том числе "МК" в Томске, сообщили о смерти еще одного вахтовика с Чаяндинского месторождения в том же обсерваторе. По словам собеседника "МК", скорая ехала к вахтовику полтора часа. По словам главного врача Томской районной больницы и куратора работы обсерваторов Анатолия Музеника, у умершего вахтовика диагностировали инсульт и разрыв артериальной аневризмы.

Паром-изолятор и палатки у Полярного круга

Ещё один громкий случай заболевания коронасирусом, который потребовал вмешательства государства, произошёл на стройке в Белокаменке Мурсманской области. Там компания "Велесстрой" (подрядчик НОВАТЭКа) занимается строительством верфи для крупнотоннажных морских сооружений.

11 мая Путин поручил правительству и МЧС развернуть полевой госпиталь в селе Белокаменка Мурманской области для лечения пациентов с коронавирусом. Туда же в начале мая отправился круизный лайнер "Принцесса Анастасия" для размещения рабочих.

В тот день, когда Путин распорядился развернуть мобильный госпиталь, из 2416 выявленных в Мурманской области больных 2045 находились в Белокаменке. За 10 дней к 26 мая больных в Белокаменке стало на 220 больше.

23 апреля "Велесстрой" сообщил, что приостанавливает работы. К 16 мая компания заявила, что "ситуацию удалось стабилизировать", а в день за помощью обращается около 20 человек (всего к тому дню на строительной площадке оставалось 2900 человек).

Как сообщили Би-би-си в "Велесстрое", на площадке в поселке Белокаменка все работы ведутся согласно графикам.

"Те люди, у которых за время тестирования выявлялись отрицательные результаты тестов на Сovid-19, после завершения вахты размещаются в отдельных изолированных общежитиях. При этом "ковид-отрицательные" сотрудники все равно должны находиться в 14-дневной самоизоляции в общежитиях на площадке. За эти две недели все они повторно сдают два контрольных "выездных" теста. Если и их результаты отрицательные, то люди вывозятся с площадки: сначала - автобусами в аэропорт Мурманска, оттуда - чартерными авиарейсами", - рассказали в компании.

Проблемы возникли и на другой стройке "Велесстроя". В середине марта появилось несколько видео одного и того же собрания, в котором участвуют люди в рабочей форме "Велесстрой". По данным местных СМИ, оно произошло на стройке в поселке Сабетта.

На видео рабочие требовали у руководства отправить их домой после двух отрицательных тестов на коронавирус и двухнедельного карантина.

"Мы должны были поехать домой несколько дней назад, однако нас не отпускают. Все меры соблюдены, мы здоровы, непонятно, почему нас продолжают удерживать", - возмущались вахтовики.

Компания признала, что собрание происходило, однако просило не называть его забастовкой.

"Все собравшиеся были проинформированы, что сейчас плановая демобилизация с объектов в Ямало-Ненецком автономном округе проходит в соответствии с требованиями управления Роспотребнадзора по ЯНАО. С учетом этих требований был скорректирован график отъезда, который четко выполняется", - говорится в сообщении компании.

Как сообщили в компании, к 22 мая на объекте находились 212 сотрудников. Остальные вахтовики направились к местам проживания, где по прибытии обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию - согласно решению местных властей.

С 1 июля "Велесстрой" планирует начать новую мобилизацию персонала. При этом перед вылетом в Сабетту все работники новой вахты пройдут организованный компанией 14-дневный карантин со сдачей тестов на коронавирус. На Ямал они отправятся только в случае отрицательных результатов двух тестов, сообщает "Велесстрой".

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